Screen News 07.02.2026

Η Elle Fanning προκαλεί με OnlyFans και… ο ρόλος της Michelle Pfeiffer (Video)

Το teaser του «Margo’s Got Money Troubles» αποκαλύπτει μια τολμηρή δραμεντί για τη μητρότητα, την οικονομική πίεση και την αυτοδιάθεση
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Elle Fanning πρωταγωνιστεί σε έναν ρόλο που αναμένεται να συζητηθεί, όπως αποκαλύπτει το πρώτο teaser της νέας σειράς του Apple TV με τίτλο «Margo’s Got Money Troubles». Το υλικό παρουσιάστηκε στο Apple TV Press Day και δίνει μια σαφή εικόνα της κατεύθυνσης της δραμεντί που πραγματεύεται τις συνέπειες μιας απρογραμμάτιστης εγκυμοσύνης και το οικονομικό βάρος που αυτή συνεπάγεται.

Η ηρωίδα Margo, την οποία υποδύεται η Elle Fanning, είναι μια πρώην φοιτήτρια κοινοτικού κολεγίου και επίδοξη συγγραφέας που έρχεται αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα της καθημερινότητας μετά από μια εγκυμοσύνη που προέκυψε από σχέση με τον καθηγητή δημιουργικής γραφής της. Αναζητώντας τρόπους να καλύψει τα έξοδά της, αποφασίζει να δημιουργήσει περιεχόμενο στο OnlyFans με εξωγήινη θεματολογία, βάφοντας το σώμα της πράσινο και μετατρέποντας τη διαδικτυακή πλατφόρμα σε απρόσμενη πηγή εισοδήματος.

Η σειρά, η οποία κάνει πρεμιέρα στις 15 Απριλίου, πλαισιώνεται από ένα ισχυρό καστ. Η Michelle Pfeiffer εμφανίζεται στον ρόλο της μητέρας της Margo, πρώην σερβιτόρας σε Hooters, ενώ ο Nick Offerman υποδύεται τον πατέρα της, έναν πρώην παλαιστή που επιστρέφει στη ζωή της κόρης του μετά την αποτοξίνωσή του. Στη σειρά συμμετέχουν επίσης η Nicole Kidman, η Thaddea Graham, η Marcia Gay Harden, ο Greg Kinnear, ο Michael Angarano, η Rico Nasty και η Lindsey Normington.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, πραγματοποιήθηκε συζήτηση με συντονίστρια τη συγγραφέα Rufi Thorpe, η οποία έγραψε το ομώνυμο μυθιστόρημα που αποτέλεσε τη βάση της σειράς. Παρόν ήταν και ο σεναριογράφος David E Kelley, γνωστός από τις σειρές «Ally McBeal» και «Big Little Lies». Ο David E Kelley, σύζυγος της Michelle Pfeiffer εδώ και περισσότερα από 32 χρόνια, αστειεύτηκε λέγοντας ότι η αποδοχή του ρόλου από την ηθοποιό ήταν το δεύτερο καλύτερο ναι που έχει λάβει ποτέ από εκείνη.

Η Elle Fanning εξήγησε ότι αυτό που την τράβηξε στον ρόλο ήταν το ίδιο το βιβλίο της Rufi Thorpe. Όπως ανέφερε, η Margo είναι γεμάτη ζωντάνια και αισιοδοξία και επιλέγει να προχωρήσει με τους δικούς της όρους. Η ηθοποιός, η οποία φέτος είναι υποψήφια για Όσκαρ Β Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Sentimental Value», τόνισε ότι στόχος της ήταν να αποδώσει με ρεαλισμό τη ζωή μετά τον τοκετό, βασιζόμενη συχνά στις συμβουλές των μητέρων που βρίσκονταν στο πλατό. Ο Nick Offerman δήλωσε ότι το βιβλίο της Rufi Thorpe τον φόβισε αρχικά λόγω της ωμής ειλικρίνειάς του, το χαρακτήρισε όμως υψηλής ποιότητας τέχνη και παραδέχθηκε ότι αποδέχθηκε τον ρόλο με το ερώτημα αν θα μπορέσει να σταθεί στο ύψος του υλικού.

Η σειρά «Margo’s Got Money Troubles» αποτελεί παραγωγή της A24 για το Apple TV και σηματοδοτεί ακόμη μία συνεργασία της πλατφόρμας με τον David E Kelley, μετά τη σειρά «Presumed Innocent», της οποίας η δεύτερη σεζόν βρίσκεται ήδη σε στάδιο παραγωγής.

