5 συνήθειες που επιβαρύνουν την στάση σώματός σου και δεν το καταλαβαίνεις

Απλά βήματα για να διορθώσεις την στάση σου και να μειώσεις πόνους και ένταση

Η κακή στάση σώματος δεν επηρεάζει μόνο την εμφάνισή σας, μπορεί να είναι και σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά στο σώμα σας. Από πόνους στον αυχένα και την πλάτη μέχρι καθημερινή κόπωση και δυσκαμψία, οι συνέπειες της κακής στάσης είναι πολλές. Ευτυχώς, οι περισσότερες αιτίες της είναι αποτέλεσμα καθημερινών συνηθειών που μπορούμε εύκολα να διορθώσουμε.

1. Σκύβεις το κεφάλι για να κοιτάξεις οθόνες

Το λεγόμενο «tech neck» είναι πλέον κοινό φαινόμενο. Σύμφωνα με τη χειροπράκτη Sherry McAllister, το να σκύβεις το κεφάλι για να δεις το κινητό ή το λάπτοπ αυξάνει την πίεση στη σπονδυλική σου στήλη. Τοποθέτησε τις οθόνες στο ύψος των ματιών ώστε να μην καταπονείται ο αυχένας σου. Αυτό βοηθά στη διατήρηση της φυσικής καμπύλης του λαιμού και μειώνει την ένταση στους ώμους και την πλάτη.

2. Παρατεταμένο κάθισμα

Μακρόχρονο κάθισμα κουράζει τους μυς που στηρίζουν τη στάση σου και οδηγεί σε καμπούριασμα. Η επιλογή της σωστής καρέκλας ή καναπέ είναι σημαντική. Χρησιμοποίησε καθίσματα με σωστή υποστήριξη μέσης, σταθερό κάθισμα και ύψος που επιτρέπει τα πέλματα να πατούν στο πάτωμα. Αυτό μειώνει την καταπόνηση σε πλάτη, αυχένα και ώμους.





3. Ύπνος μπρούμυτα

Ο ύπνος μπρούμυτα αναγκάζει το κεφάλι να γυρίζει και επιβαρύνει τους μυς του αυχένα. Προτίμησε ύπνο ανάσκελα με μαξιλάρι κάτω από τα γόνατα για στήριξη της φυσικής καμπύλης της σπονδυλικής σου στήλης. Εναλλακτικά, ύπνος στο πλάι με μαξιλάρι ανάμεσα στα γόνατα και ένα επιπλέον για αγκάλιασμα μπορεί να βελτιώσει τη στάση και τον ύπνο σου. Έλεγξε στρώματα και μαξιλάρια: παλιά ή παραμορφωμένα στρώματα δημιουργούν ένταση και δυσφορία.

4. Κακή τεχνική κατά την άσκηση

Η άσκηση είναι ζωτικής σημασίας, αλλά η κακή στάση κατά τη διάρκειά της μπορεί να βλάψει. Κακή αναπνοή ή κεφάλι που πέφτει σε ασκήσεις προκαλεί μυϊκή ένταση ή τραυματισμούς. Κάνε δυναμικές διατάσεις πριν την προπόνηση (π.χ. κυκλικές κινήσεις ώμων, ανοιχτές κινήσεις θώρακα, ήπιες κινήσεις αυχένα). Έλεγχε πάντα τη στάση και τη σωστή εκτέλεση των ασκήσεων.

5. Φοράς παπούτσια χωρίς υποστήριξη

Η επιλογή των παπουτσιών επηρεάζει άμεσα τη στάση σου. Υψηλά τακούνια μετατοπίζουν τη λεκάνη, ενώ παπούτσια με φλατ σόλα χωρίς στήριξη προκαλούν πίεση στη μέση, τα γόνατα και τους γοφούς. Επίλεξε παπούτσια με υποστήριξη στη καμάρα, μαλακό τακούνι και σταθερή σόλα που απορροφά τους κραδασμούς. Έλεγχε τα παπούτσια σου τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο και αντικατέστησε αυτά που έχουν φθορές ή έχουν χάσει τη στήριξή τους.

