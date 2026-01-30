Mad Bubble
Η Lady Gaga επιστρέφει στη σκηνή των Grammy

Η Lady Gaga διεκδικεί 7 βραβεία Grammy στην απονομή του 2026 και ετοιμάζει μια εμφάνιση με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα
Η Lady Gaga θα εμφανιστεί ζωντανά στην τελετή απονομής των βραβείων Grammy του 2026, όπως ανακοίνωσε η Recording Academy, σηματοδοτώντας μία από τις πιο αναμενόμενες παρουσίες της φετινής διοργάνωσης. Η 14 φορές βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα συγκεντρώνει φέτος 7 υποψηφιότητες, εκ των οποίων 3 ανήκουν στις κορυφαίες κατηγορίες.

Η Lady Gaga είναι υποψήφια για το βραβείο Ηχογράφηση της Χρονιάς και Τραγούδι της Χρονιάς για το τραγούδι «Abracadabra», καθώς και για το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς για τη δισκογραφική δουλειά «Mayhem». Παράλληλα διεκδικεί διακρίσεις στις κατηγορίες Καλύτερη Ποπ Σόλο Ερμηνεία για το τραγούδι «Disease», Καλύτερο Ποπ Φωνητικό Άλμπουμ για το «Mayhem», Καλύτερη Dance Pop Ηχογράφηση για το «Abracadabra» και Καλύτερο Παραδοσιακό Ποπ Φωνητικό Άλμπουμ για το άλμπουμ «Harlequin» που συνδέεται θεματικά με τον κινηματογραφικό κόσμο του Joker.

Στην ίδια διοργάνωση έχουν ήδη ανακοινωθεί εμφανίσεις από τον Justin Bieber, την Sabrina Carpenter, τον Pharrell Williams, τον Post Malone και την Reba McEntire, ενώ ειδικά αφιερώματα θα πραγματοποιηθούν στη μνήμη σημαντικών προσωπικοτήτων της μουσικής σκηνής. Παρουσιαστής της βραδιάς θα είναι για 6η συνεχόμενη χρονιά ο Trevor Noah, ο οποίος έχει ανακοινώσει ότι η φετινή τελετή θα αποτελέσει την τελευταία του ως οικοδεσπότης του θεσμού. Η μετάδοση της διοργάνωσης έχει προγραμματιστεί για την 1 Φεβρουαρίου.

Η 68η τελετή απονομής των Grammy πλησιάζει και οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να την απολαύσουν ζωντανά και αποκλειστικά στην Cosmote TV. Η τελετή θα μεταδοθεί την Κυριακή 1/2 (ξημερώματα Δευτέρας 2/2) στις 03.00 από το Cosmote Cinema 2, σε σχολιασμό από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς Γιώργο Μουχταρίδη και Claudia Matola, ενώ θα προβληθεί και με υπότιτλους τη Δευτέρα 2/2 στις 22.00 (Cosmote Cinema 2). Την ίδια ημέρα στις 21.00 (Cosmote Cinema 2), οι παραγωγοί των μουσικών βραβείων Grammy 2026 θα ξεναγήσουν τους συνδρομητές της Cosmote TV στα παρασκήνια της μεγάλης μουσικής γιορτής, μέσα από το ειδικό αφιέρωμα «Inside the 68th Annual Grammy Awards».

Η επιστροφή της Lady Gaga στη σκηνή των Grammy αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα κεντρικά γεγονότα της βραδιάς, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της επιρροή στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα και τη διαρκή ικανότητά της να συνδυάζει καλλιτεχνική έκφραση με κοινωνικό προβληματισμό.

