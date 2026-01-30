Mad Bubble
Mad Bubble
TV 30.01.2026

Η Σίσσυ Χρηστίδου μπαίνει σε γνωστή σειρά του Mega

Ο ρόλος που αναλαμβάνει και οι εξελίξεις που φέρνει στην πλοκή
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια απρόσμενη τηλεοπτική εμφάνιση ετοιμάζει η Σίσσυ Χρηστίδου, αυτή τη φορά όχι ως παρουσιάστρια, αλλά μέσα από τον χώρο της μυθοπλασίας. Η γνωστή τηλεοπτική προσωπικότητα θα συμμετάσχει στη δημοφιλή σειρά του Mega «Μια νύχτα μόνο», η οποία έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με την έντονη πλοκή και τα δυνατά συναισθήματα.

Η σειρά, που πραγματεύεται δύσκολα ηθικά διλήμματα, τις αντοχές των ανθρώπων και τη δύναμη της αγάπης, ενισχύεται με μια guest εμφάνιση που αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση. Σύμφωνα με πληροφορίες της Espresso, η Σίσσυ Χρηστίδου έχει ήδη ολοκληρώσει τα γυρίσματά της, αναλαμβάνοντας έναν ρόλο αρκετά κοντινό στη γνωστή της τηλεοπτική εικόνα. Συγκεκριμένα, θα υποδυθεί παρουσιάστρια εκπομπής, μέσα από την οποία θα ανακοινωθούν εξελίξεις καθοριστικής σημασίας για τους ήρωες που ενσαρκώνουν ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου, επηρεάζοντας άμεσα την πορεία της ιστορίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, λίγο πριν από την τηλεοπτική πρεμιέρα της σειράς, οι δύο πρωταγωνιστές είχαν βρεθεί στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», μιλώντας στη Σίσσυ Χρηστίδου και την ομάδα της για το νέο τους εγχείρημα. Τότε είχαν αφήσει να εννοηθεί πως το κοινό δεν είχε δει ακόμη παρά μόνο την αρχή όσων πρόκειται να εκτυλιχθούν.

Η συμμετοχή της στη μυθοπλασία δεν αποτελεί κάτι εντελώς καινούργιο για τη Σίσσυ Χρηστίδου. Το 2008 είχε κάνει κινηματογραφική εμφάνιση στην ταινία «Μόλις χώρισα» του Βασίλη Μυριανθόπουλου, πλαισιωμένη από γνωστά ονόματα του ελληνικού κινηματογράφου.

Παράλληλα, συνεχίζει δυναμικά την παρουσία της στην τηλεόραση ως παρουσιάστρια, ενώ πρόσφατα αποκάλυψε μέσα από τα social media πως έχει αποφασίσει να δώσει προτεραιότητα στον εαυτό της και την προσωπική της ισορροπία. Μετά από μια απαιτητική περίοδο γεμάτη απώλειες, η ίδια φαίνεται να κάνει πιο συνειδητές επιλογές, βάζοντας την ευεξία και την ψυχική της υγεία σε πρώτο πλάνο.

MegaTV Ελληνικές Σειρές Μια νύχτα μόνο Σίσσυ Χρηστίδου
