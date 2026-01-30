Mad Bubble
Mad Bubble
Living 30.01.2026

Δουλεύεις από το σπίτι; Δες πώς θα οργανώσεις κατάλληλα το σαλόνι σου

ergasia_spiti
Απλές αλλαγές στον χώρο, σωστός εξοπλισμός και καθορισμένα όρια κάνουν την εργασία από το σπίτι πιο αποδοτική και άνετη
Μαρία Χατζηγιάννη

Η εργασία από το σπίτι έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας για πολλούς, αλλά όταν το σαλόνι μετατρέπεται σε χώρο γραφείου, η παραγωγικότητα μπορεί να επηρεαστεί εύκολα. Η σωστή οργάνωση του χώρου και η χρήση κατάλληλων εργαλείων παίζουν καθοριστικό ρόλο στο να κρατηθεί η δουλειά αποδοτική, χωρίς να θυσιάζεται η άνεση.

Η διαχείριση του χρόνου, οι σαφείς κανόνες με όσους μένουν στον ίδιο χώρο και η προσεκτική τοποθέτηση του εξοπλισμού βοηθούν να αποφευχθούν περισπασμοί και άγχος. Ακόμη και μικρές αλλαγές, όπως η δημιουργία ενός ξεχωριστού σημείου εργασίας ή η χρήση ακουστικών που απομονώνουν τον ήχο, μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

ergasia_spiti
www.pexels.com

Διάβασε επίσης: 7 λάθη που κάνεις όταν έχεις μικρό σαλόνι

Ξεχωριστός χώρος εργασίας

Η δημιουργία ενός ξεχωριστού, καλά οργανωμένου χώρου εργασίας στο σαλόνι βοηθάει στο να διαχωρίζεται η δουλειά από την καθημερινή ζωή. Ακόμη και σε μικρούς χώρους, ένα γραφείο με καλή καρέκλα και λειτουργικά αξεσουάρ μπορεί να κάνει το περιβάλλον πιο φιλικό και να ενισχύσει τη συγκέντρωση.

Κατάλληλος εξοπλισμός

Η επένδυση σε βασικό εξοπλισμό όπως ακουστικά με μείωση θορύβου και καλό φωτισμό βελτιώνει σημαντικά την παραγωγικότητα. Τα ακουστικά βοηθούν στη συγκέντρωση κατά τη διάρκεια κλήσεων και μειώνουν την παρεμβολή θορύβων από άλλους ανθρώπους στο σπίτι.

ergasia_spiti
www.pexels.com

Καθορισμός ορίων

Η καθιέρωση ορίων με συγκατοίκους ή μέλη της οικογένειας είναι απαραίτητη. Είναι σημαντικό να γίνεται σαφές πότε κάποιος είναι απασχολημένος, ώστε να αποφεύγονται διακοπές ή ανεπιθύμητες συζητήσεις κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Σαφής επικοινωνία

Η επικοινωνία με τους ανθρώπους που ζουν ή εργάζονται μαζί σας διευκολύνει την οργάνωση της ημέρας. Η καθορισμένη ώρα για διαλείμματα, γεύματα και συναντήσεις διασφαλίζει ότι οι ανάγκες όλων γίνονται σεβαστές χωρίς να θίγεται η αποδοτικότητα.

ergasia_spiti
www.pexels.com

Προγραμματισμένα διαλείμματα

Τα διαλείμματα είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της ενέργειας και της συγκέντρωσης. Ο προγραμματισμός σύντομων διαλειμμάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας βοηθά στη διαχείριση του χρόνου και αποτρέπει την κόπωση ή την υπερβολική αναβλητικότητα.

Ακολουθώντας αυτές τις βασικές αρχές, η μετατροπή του σαλονιού σε αποτελεσματικό χώρο εργασίας μπορεί να γίνει ομαλά, χωρίς να χαθεί η άνεση και η ζεστασιά του σπιτιού.

Διάβασε επίσης: Τα 4 χρώματα στη διακόσμηση που θα σε κάνουν να ξεχάσεις μια για πάντα το μπεζ

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

σαλόνι τηλεργασία
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Σίσσυ Χρηστίδου μπαίνει σε γνωστή σειρά του Mega

Η Σίσσυ Χρηστίδου μπαίνει σε γνωστή σειρά του Mega

30.01.2026
Επόμενο
Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Η εξομολόγηση για την άγνωστη μάχη με την υγεία της

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Η εξομολόγηση για την άγνωστη μάχη με την υγεία της

30.01.2026

Δες επίσης

Τσικνοπέμπτη: Οδηγός επιτυχίας για ψήσιμο που θα μείνει αξέχαστο
Food

Τσικνοπέμπτη: Οδηγός επιτυχίας για ψήσιμο που θα μείνει αξέχαστο

30.01.2026
Η Oprah Winfrey «έκλεισε» τα 72 και στέλνει μήνυμα ανανέωσης
Celeb News

Η Oprah Winfrey «έκλεισε» τα 72 και στέλνει μήνυμα ανανέωσης

30.01.2026
Θες η γυμναστική να σου γίνει καθημερινή συνήθεια; Τότε ασκήσου αυτή τη συγκεκριμένη ώρα
Fitness

Θες η γυμναστική να σου γίνει καθημερινή συνήθεια; Τότε ασκήσου αυτή τη συγκεκριμένη ώρα

30.01.2026
Αυτή είναι η πιο σωστή ώρα για να φας βραδινό τον χειμώνα
Life

Αυτή είναι η πιο σωστή ώρα για να φας βραδινό τον χειμώνα

30.01.2026
Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί
Life

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

30.01.2026
Μήπως ήρθε η ώρα να πεις «αντίο»; Τα 4+1 σημάδια που δείχνουν ότι η σχέση σου τελείωσε οριστικά
Life

Μήπως ήρθε η ώρα να πεις «αντίο»; Τα 4+1 σημάδια που δείχνουν ότι η σχέση σου τελείωσε οριστικά

30.01.2026
Πώς να γιορτάσεις τον Άγιο Βαλεντίνο όταν είσαι σε situationship
Life

Πώς να γιορτάσεις τον Άγιο Βαλεντίνο όταν είσαι σε situationship

30.01.2026
Γυμναστική χωρίς γυμναστήριο: 5 αντικείμενα σπιτιού που αντικαθιστούν τα βάρη
Fitness

Γυμναστική χωρίς γυμναστήριο: 5 αντικείμενα σπιτιού που αντικαθιστούν τα βάρη

30.01.2026
Τα ζώδια που μισούν ακράδαντα τις Απόκριες – Ο Παρθένος κι άλλα 4
Life

Τα ζώδια που μισούν ακράδαντα τις Απόκριες – Ο Παρθένος κι άλλα 4

30.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία