Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Η εξομολόγηση για την άγνωστη μάχη με την υγεία της

Σε μια ιδιαίτερα ανθρώπινη και ειλικρινή εξομολόγηση προχώρησε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, κατά τη διάρκεια δείπνου βιωματικής εμπειρίας, όπου βρέθηκε καλεσμένη και μίλησε ανοιχτά για μια δύσκολη περίοδο που βίωσε πρόσφατα σε επίπεδο υγείας.

Η αγαπημένη ηθοποιός παρευρέθηκε σε δείπνο μαζί με τον δικηγόρο και ακτιβιστή Βαγγέλη Αυγουλά, ο οποίος είναι εκ γενετής τυφλός, και μέσα από τις δηλώσεις της στις τηλεοπτικές κάμερες αποκάλυψε μια προσωπική δοκιμασία που μέχρι σήμερα κρατούσε μακριά από τη δημοσιότητα.

Όπως εξήγησε, το πρόβλημα που αντιμετώπισε δεν σχετίζεται με τις αισθήσεις της, αλλά επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την κινητικότητά της και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρότι το ζήτημα δεν έχει εξαλειφθεί πλήρως, η ίδια τόνισε πως συνεχίζει να το αντιμετωπίζει με επιμονή και δύναμη. «Έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν επηρέασε τις αισθήσεις, επηρέασε την κινητικότητά μου σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό και για ένα μεγάλο διάστημα. Ακόμα υπάρχει, απλά το καταπολεμώ όσο γίνεται», είπε η ηθοποιός.

Μέσα από αυτή την εμπειρία, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους ανέφερε πως συνειδητοποίησε πόσο εύκολα θεωρούμε την υγεία δεδομένη, μέχρι τη στιγμή που κάτι αρχίζει να χάνεται. Όπως σημείωσε, είναι σημαντικό να φροντίζουμε το σώμα μας και να προστατεύουμε ό,τι μας κρατά λειτουργικούς και δυνατούς, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά.





Στην ίδια εκδήλωση παρούσα ήταν και η Λένα Δροσάκη, η οποία μίλησε με τη σειρά της για μια δική της περιπέτεια υγείας. Η ηθοποιός αποκάλυψε πως, έπειτα από χειρουργική επέμβαση, δυσκολευόταν να εκτελέσει απλές καθημερινές κινήσεις με τα χέρια της, ακόμη και να κρατήσει το παιδί της στην αγκαλιά της.





