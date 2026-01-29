Mad Bubble
Celeb News 29.01.2026

Έλενα Τσαγκρινού και Dj Stephan χώρισαν 1,5 χρόνο μετά τον ερχομό του γιου τους

Όσα αποκάλυψε η γνωστή τραγουδίστρια στην εκπομπή Buongiorno
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Διαφορετικούς δρόμους φαίνεται πως έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν η Έλενα Τσαγκρινού και ο Dj Stephan, περίπου 1,5 χρόνο μετά τη γέννηση του γιου τους, Ηρακλή. Οι φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα γύρω από τη σχέση τους πήραν νέα διάσταση μέσα από τις δηλώσεις της τραγουδίστριας.

Η Έλενα Τσαγκρινού μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» και στον δημοσιογράφο Χρήστο Λυσσέα, όπου κλήθηκε να απαντήσει για όσα ακούγονται σχετικά με έναν πιθανό χωρισμό. Η ίδια, ωστόσο, επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα ιδιαίτερα προσωπικό και ευαίσθητο ζήτημα, για το οποίο δεν αισθάνεται ακόμη έτοιμη να τοποθετηθεί δημόσια.

Διάβασε επίσης: Κατερινα Καινούργιου: Έδειξε on air πόσο φουσκωμένη είναι η κοιλιά της – «Κοιτάξτε πώς μεγάλωσε»

Από την πλευρά της, η Φαίη Σκορδά ανέφερε πως το ζευγάρι αυτή την περίοδο δεν συγκατοικεί, σημειώνοντας παράλληλα ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή και πως ο χωρισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικός.

https://www.instagram.com/elenatsagkrinou_official/

Η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε πως η απόσταση που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα αποτυπώνεται κυρίως στον επαγγελματικό τομέα, ενώ υπογράμμισε πως η σχέση αγάπης και εκτίμησης ανάμεσα σε εκείνη και τον Κώστα (Dj Stephan) παραμένει. Όπως ανέφερε, έχουν μοιραστεί όμορφες στιγμές και σημαντικά βιώματα, ωστόσο αυτή την περίοδο ο καθένας ακολουθεί τη δική του πορεία, εκφράζοντας την ελπίδα όλα να εξελιχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.


«Η αλήθεια είναι πως δεν θα το αναπτύξω αυτό το θέμα, γιατί είναι λίγο προσωπικό και λίγο λεπτό και λίγο νωρίς. Ίσως είναι κάτι που πληγώνει, οπότε καλύτερα να το αναπτύξουμε λίγο αργότερα. Στα social ξεκίνησε διαχωρίζοντας λίγο το επαγγελματικό μας κομμάτι. Με τον Κώστα (σ.σ Dj Stephan) αγαπιόμαστε πολύ και έχουμε κάνει πολύ ωραία πράγματα, αλλά ο καθένας κάνει τη ξεχωριστή του πορεία. Ελπίζω να πάνε όλα καλά», δήλωσε χαρακτηριστικά η Έλενα Τσαγκρινού.

Διάβασε επίσης: Πέθανε η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου – Η συγκινητική ανάρτησή του

Δες κι αυτό…

 

dj stephan Έλενα Τσαγκρινού ΧΩΡΙΣΜΟΣ
