Celeb News 29.01.2026

Κατερίνα Καινούργιου: Έδειξε on air πόσο φουσκωμένη είναι η κοιλιά της – «Κοιτάξτε πώς μεγάλωσε»

Η ίδια δεν δίστασε να σχολιάσει on air τη σημαντική αλλαγή στο σώμα της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε μία από τις πιο τρυφερές και ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της βρίσκεται η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς διανύει την εγκυμοσύνη της και ανυπομονεί να κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί. Η παρουσιάστρια ζει αυτή τη μοναδική εμπειρία στο πλευρό του συντρόφου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, με τον οποίο μοιράζεται μια σχέση γεμάτη αγάπη.

Το πρωί της Πέμπτης, η Κατερίνα Καινούργιου εμφανίστηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» φορώντας ένα εφαρμοστό ροζ μπλουζάκι, το οποίο ανέδειξε τη φουσκωμένη κοιλιά της. Η ίδια δεν δίστασε να σχολιάσει on air τη σημαντική αλλαγή στο σώμα της, παρατηρώντας το πλάνο και εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για το πόσο έχει μεγαλώσει το μωρό της.

https://www.instagram.com/katken85/?hl=el

Διάβασε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Με χαμόγελο και εμφανή συγκίνηση, μίλησε για τη «μπέμπα» της, εξηγώντας πως πλέον η κοιλιά της φαίνεται έντονα, ειδικά μετά το τέλος της εκπομπής. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το εξόγκωμα είναι πλέον ξεκάθαρο, κάνοντας πολλές φίλες της και ιδιαίτερα τις μαμάδες να ταυτίζονται απόλυτα με όσα βιώνει.


Η παρουσιάστρια, με τον αυθορμητισμό που τη χαρακτηρίζει, μοιράστηκε αυτή την τόσο προσωπική στιγμή με το τηλεοπτικό κοινό, δείχνοντας πως απολαμβάνει στο έπακρο κάθε στάδιο της εγκυμοσύνης της, γεμάτη χαρά και ανυπομονησία για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στη ζωή της.

Κατερίνα Καινούργιου
https://www.instagram.com/katken85/?hl=el

Διάβασε επίσης: Η Κατερίνα Καινούργιου μιλά για την αποχώρησή της από την εκπομπή: «Πρέπει κι εγώ να κάτσω λίγο»

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ Παρουσιάστριες
