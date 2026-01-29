Mad Bubble
Mad Bubble
Screen News 29.01.2026

Στην τελική ευθεία το sequel του Dirty Dancing με την Jennifer Grey ως Baby

Σχεδόν 40 χρόνια μετά την πρώτη προβολή της ταινίας Dirty Dancing η Jennifer Grey επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο της Baby
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το πολυαναμενόμενο sequel της εμβληματικής ταινίας «Dirty Dancing» μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης, με τη Lionsgate να ανακοινώνει τις βασικές δημιουργικές και παραγωγικές επιλογές που σηματοδοτούν την ουσιαστική επανεκκίνηση του πρότζεκτ. Σχεδόν 40 χρόνια μετά την πρώτη προβολή της ταινίας του 1987, το στούντιο προχωρά με σταθερά βήματα προς την παραγωγή μιας νέας κινηματογραφικής ιστορίας που φιλοδοξεί να συνομιλήσει με τη διαχρονική κληρονομιά του πρωτότυπου φιλμ. Κεντρικό πρόσωπο της νέας ταινίας θα είναι και πάλι η Jennifer Grey, η οποία επιστρέφει στον ρόλο της Frances Baby Houseman, για τον οποίο είχε αποσπάσει υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Παράλληλα, η Jennifer Grey θα συμμετέχει και ως εκτελεστική παραγωγός, έχοντας ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας κινηματογραφικής εκδοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Πράσινο φως για το sequel του The Housemaid με τη Sydney Sweeney

Η Lionsgate εξετάζει την έναρξη των γυρισμάτων εντός του 2026, γεγονός που φέρνει την ταινία ένα βήμα πιο κοντά στη μεγάλη οθόνη. Το σενάριο υπογράφει η Kim Rosenstock, υποψήφια για Emmy και Χρυσή Σφαίρα και νικήτρια του Βραβείου Humanitas 2025, ενώ εκτελεστικός παραγωγός θα είναι και ο Jonathan Levine, πλαισιώνοντας τη δημιουργική ομάδα μαζί με την Jennifer Grey. Σε δήλωσή της για την εξέλιξη του πρότζεκτ, η Jennifer Grey ανέφερε ότι ο ρόλος της Baby κατέχει μια βαθιά και ουσιαστική θέση στην καρδιά της, όπως και στις καρδιές των θεατών όλα αυτά τα χρόνια. Όπως σημείωσε, για καιρό αναρωτιόταν πού θα μπορούσε να βρίσκεται η Baby σήμερα και πώς θα είχε εξελιχθεί η ζωή της, υπογραμμίζοντας ότι χρειάστηκε χρόνος για να συγκεντρωθεί η κατάλληλη ομάδα ανθρώπων που θα μπορούσαν να χτίσουν με σεβασμό πάνω στην κληρονομιά της αρχικής ταινίας. Η ίδια εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι η αναμονή πλησιάζει στο τέλος της.

Το αρχικό «Dirty Dancing» αφηγούνταν την ιστορία της νεαρής Baby, η οποία περνά το καλοκαίρι με την οικογένειά της σε ένα θέρετρο στα Catskills και ερωτεύεται τον δάσκαλο χορού Johnny Castle, τον οποίο ενσάρκωσε ο Patrick Swayze. Η ταινία εξελίχθηκε σε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο, συνδυάζοντας μουσική, χορό και ρομαντισμό, και παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς της ποπ κουλτούρας.

Ο πρόεδρος του Lionsgate Motion Picture Group Adam Fogelson δήλωσε ότι το «Dirty Dancing» παραμένει το ίδιο αγαπητό σήμερα όσο και κατά την πρώτη του κυκλοφορία και ότι ήταν απαραίτητο να συγκροτηθεί μια εξαιρετική δημιουργική ομάδα ώστε το κοινό να αγκαλιάσει την επιστροφή του. Όπως τόνισε, η συνεργασία με τη Jennifer Grey δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα νέο κινηματογραφικό έργο που θα μεταφέρει τη μαγεία, τη μουσική και το συναίσθημα της αυθεντικής ταινίας στη μεγάλη οθόνη για παλιούς και νέους θεατές. Περισσότερες λεπτομέρειες για το καστ δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, ωστόσο η Lionsgate επιβεβαιώνει ότι το σίκουελ του «Dirty Dancing» προχωρά πλέον με πλήρη ταχύτητα, φιλοδοξώντας να δώσει νέα ζωή σε έναν από τους πιο αγαπημένους κινηματογραφικούς μύθους των τελευταίων δεκαετιών.

Διάβασε επίσης: KPop Demon Hunters: Συζητήσεις για sequel μετά την πρωτοφανή επιτυχία

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Dirty Dancing Jennifer Grey SEQUEL ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Eurovision 2026: Οι Dinamiss αποκαλύπτουν το μήνυμα πίσω από το Chaos

Eurovision 2026: Οι Dinamiss αποκαλύπτουν το μήνυμα πίσω από το Chaos

29.01.2026
Επόμενο
Κατερίνα Καινούργιου: Έδειξε on air πόσο φουσκωμένη είναι η κοιλιά της – «Κοιτάξτε πώς μεγάλωσε»

Κατερίνα Καινούργιου: Έδειξε on air πόσο φουσκωμένη είναι η κοιλιά της – «Κοιτάξτε πώς μεγάλωσε»

29.01.2026

Δες επίσης

Ο Brad Pitt έρχεται στην Ελλάδα για την νέα του κινηματογραφική ταινία
Cinema

Ο Brad Pitt έρχεται στην Ελλάδα για την νέα του κινηματογραφική ταινία

29.01.2026
Διπλό standing ovation στο Sundance για το Κράτα Με της Μυρσίνης Αριστείδου
Cinema

Διπλό standing ovation στο Sundance για το Κράτα Με της Μυρσίνης Αριστείδου

29.01.2026
Οι ταινίες της Εβδομάδας: Αριστουργηματικό Sirat και Άγιος Παΐσιος
Cinema

Οι ταινίες της Εβδομάδας: Αριστουργηματικό Sirat και Άγιος Παΐσιος

29.01.2026
Καμία σχέση με το Stranger Things – Οι Duffer Brothers επιστρέφουν στο Netflix με νέα σειρά τρόμου
Cinema

Καμία σχέση με το Stranger Things – Οι Duffer Brothers επιστρέφουν στο Netflix με νέα σειρά τρόμου

29.01.2026
Ο Tom Cruise αφήνει το Λονδίνο και επιστρέφει αιφνιδιαστικά στις ΗΠΑ
Cinema

Ο Tom Cruise αφήνει το Λονδίνο και επιστρέφει αιφνιδιαστικά στις ΗΠΑ

28.01.2026
Το Super Bowl γίνεται art film με υπογραφή Λάνθιμου και Emma Stone (video)
Cinema

Το Super Bowl γίνεται art film με υπογραφή Λάνθιμου και Emma Stone (video)

28.01.2026
Η Meghan Markle και ο Πρίγκιπας Harry στην πρεμιέρα του Cookie Queens
Cinema

Η Meghan Markle και ο Πρίγκιπας Harry στην πρεμιέρα του Cookie Queens

27.01.2026
Οι ταινίες One Battle After Another και Sinners κυριαρχούν στις υποψηφιότητες των BAFTA
Cinema

Οι ταινίες One Battle After Another και Sinners κυριαρχούν στις υποψηφιότητες των BAFTA

27.01.2026
Η Amber Heard εξομολογείται: «Δεν έχω πια φωνή»
Cinema

Η Amber Heard εξομολογείται: «Δεν έχω πια φωνή»

27.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»:  Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»:  Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: “Σιγή ασυρμάτου” για το Open, επικίνδυνη αδιαφορία για τις παρεμβολές

ΑΙΧΜΕΣ: “Σιγή ασυρμάτου” για το Open, επικίνδυνη αδιαφορία για τις παρεμβολές

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος