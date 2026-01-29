Στην τελική ευθεία το sequel του Dirty Dancing με την Jennifer Grey ως Baby

Το πολυαναμενόμενο sequel της εμβληματικής ταινίας «Dirty Dancing» μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης, με τη Lionsgate να ανακοινώνει τις βασικές δημιουργικές και παραγωγικές επιλογές που σηματοδοτούν την ουσιαστική επανεκκίνηση του πρότζεκτ. Σχεδόν 40 χρόνια μετά την πρώτη προβολή της ταινίας του 1987, το στούντιο προχωρά με σταθερά βήματα προς την παραγωγή μιας νέας κινηματογραφικής ιστορίας που φιλοδοξεί να συνομιλήσει με τη διαχρονική κληρονομιά του πρωτότυπου φιλμ. Κεντρικό πρόσωπο της νέας ταινίας θα είναι και πάλι η Jennifer Grey, η οποία επιστρέφει στον ρόλο της Frances Baby Houseman, για τον οποίο είχε αποσπάσει υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Παράλληλα, η Jennifer Grey θα συμμετέχει και ως εκτελεστική παραγωγός, έχοντας ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας κινηματογραφικής εκδοχής.

Η Lionsgate εξετάζει την έναρξη των γυρισμάτων εντός του 2026, γεγονός που φέρνει την ταινία ένα βήμα πιο κοντά στη μεγάλη οθόνη. Το σενάριο υπογράφει η Kim Rosenstock, υποψήφια για Emmy και Χρυσή Σφαίρα και νικήτρια του Βραβείου Humanitas 2025, ενώ εκτελεστικός παραγωγός θα είναι και ο Jonathan Levine, πλαισιώνοντας τη δημιουργική ομάδα μαζί με την Jennifer Grey. Σε δήλωσή της για την εξέλιξη του πρότζεκτ, η Jennifer Grey ανέφερε ότι ο ρόλος της Baby κατέχει μια βαθιά και ουσιαστική θέση στην καρδιά της, όπως και στις καρδιές των θεατών όλα αυτά τα χρόνια. Όπως σημείωσε, για καιρό αναρωτιόταν πού θα μπορούσε να βρίσκεται η Baby σήμερα και πώς θα είχε εξελιχθεί η ζωή της, υπογραμμίζοντας ότι χρειάστηκε χρόνος για να συγκεντρωθεί η κατάλληλη ομάδα ανθρώπων που θα μπορούσαν να χτίσουν με σεβασμό πάνω στην κληρονομιά της αρχικής ταινίας. Η ίδια εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι η αναμονή πλησιάζει στο τέλος της.

Το αρχικό «Dirty Dancing» αφηγούνταν την ιστορία της νεαρής Baby, η οποία περνά το καλοκαίρι με την οικογένειά της σε ένα θέρετρο στα Catskills και ερωτεύεται τον δάσκαλο χορού Johnny Castle, τον οποίο ενσάρκωσε ο Patrick Swayze. Η ταινία εξελίχθηκε σε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο, συνδυάζοντας μουσική, χορό και ρομαντισμό, και παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς της ποπ κουλτούρας.

Ο πρόεδρος του Lionsgate Motion Picture Group Adam Fogelson δήλωσε ότι το «Dirty Dancing» παραμένει το ίδιο αγαπητό σήμερα όσο και κατά την πρώτη του κυκλοφορία και ότι ήταν απαραίτητο να συγκροτηθεί μια εξαιρετική δημιουργική ομάδα ώστε το κοινό να αγκαλιάσει την επιστροφή του. Όπως τόνισε, η συνεργασία με τη Jennifer Grey δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα νέο κινηματογραφικό έργο που θα μεταφέρει τη μαγεία, τη μουσική και το συναίσθημα της αυθεντικής ταινίας στη μεγάλη οθόνη για παλιούς και νέους θεατές. Περισσότερες λεπτομέρειες για το καστ δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, ωστόσο η Lionsgate επιβεβαιώνει ότι το σίκουελ του «Dirty Dancing» προχωρά πλέον με πλήρη ταχύτητα, φιλοδοξώντας να δώσει νέα ζωή σε έναν από τους πιο αγαπημένους κινηματογραφικούς μύθους των τελευταίων δεκαετιών.

