Screen News 08.01.2026

Πράσινο φως για το sequel του The Housemaid με τη Sydney Sweeney

Το The Housemaid’s Secret προγραμματίζεται για έναρξη παραγωγής το 2026 με τη Sydney Sweeney σε συζητήσεις για επιστροφή
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Lionsgate προχωρά επίσημα στην παραγωγή της συνέχειας της κινηματογραφικής επιτυχίας «The Housemaid», μετά τη δυναμική πορεία της πρώτης ταινίας στα ταμεία. Το νέο φιλμ φέρει τον τίτλο «The Housemaid’s Secret» και βασίζεται στο δεύτερο μυθιστόρημα της τριλογίας της συγγραφέα Freida McFadden, με την έναρξη των γυρισμάτων να τοποθετείται μέσα στο 2026.

Η Sydney Sweeney βρίσκεται σε συζητήσεις για να επιστρέψει στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Millie, αναλαμβάνοντας παράλληλα και καθήκοντα εκτελεστικής παραγωγού. Στο νέο κεφάλαιο αναμένεται να συμμετάσχει ξανά και ο Michele Morrone, ο οποίος στην πρώτη ταινία υποδύθηκε τον Enzo, τον αινιγματικό επιστάτη της έπαυλης Winchester και απρόσμενο σύμμαχο της Millie. Στην αρχική ταινία πρωταγωνίστησαν επίσης οι Amanda Seyfried και Brandon Sklenar, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εμπορική επιτυχία του εγχειρήματος.

Η σκηνοθεσία του «The Housemaid’s Secret» αναμένεται να ανατεθεί εκ νέου στον Paul Feig, ενώ το σενάριο υπογράφει η Rebecca Sonnenshine, η οποία είχε αναλάβει και τη διασκευή του πρώτου βιβλίου. Ο επικεφαλής του Lionsgate Motion Picture Group Adam Fogelson σημείωσε ότι η ανταπόκριση του κοινού ήταν εντυπωσιακή τόσο στα παγκόσμια εισιτήρια όσο και στα κοινωνικά δίκτυα, γεγονός που επιβεβαίωσε την επιθυμία των θεατών να δουν τη συνέχεια της ιστορίας. Όπως τόνισε, το «The Housemaid’s Secret» αποτελεί ένα εξίσου καθηλωτικό και αγωνιώδες κεφάλαιο που προσφέρεται ιδανικά για κινηματογραφική μεταφορά.

Η πρώτη ταινία «The Housemaid», βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του 2022, εξελίχθηκε σε μεγάλη επιτυχία της εορταστικής περιόδου, αποφέροντας πάνω από 75 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στις πρώτες 17 ημέρες προβολής και συνολικά 133 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Η ιστορία ακολουθεί τη Millie, η οποία προσπαθώντας να ξεφύγει από το παρελθόν της, πιάνει δουλειά ως οικιακή βοηθός στο σπίτι της Nina Winchester και του Andrew Winchester, για να βρεθεί σύντομα παγιδευμένη σε έναν επικίνδυνο ιστό μυστικών, εξουσίας και χειραγώγησης.

Το βιβλίο «The Housemaid’s Secret», που κυκλοφόρησε το 2023, τοποθετεί τη Millie σε μια νέα επαγγελματική ευκαιρία που υπόσχεται ασφάλεια αλλά αποδεικνύεται εξίσου απειλητική. Η σειρά βιβλίων της Freida McFadden έχει πουλήσει περισσότερα από 12 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, με το «The Housemaid’s Secret» να ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια. Το έργο έχει μεταφραστεί σε 40 γλώσσες, παρέμεινε για 65 εβδομάδες στη λίστα των ευπώλητων των New York Times και απέσπασε το βραβείο Goodreads Choice Award Καλύτερου Θρίλερ για το 2023. Το τρίτο βιβλίο της σειράς με τίτλο «The Housemaid Is Watching» κυκλοφόρησε το 2024, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυναμική του franchise.

