Η Cardi B ξεκίνησε πρόβες για την Little Miss Drama tour

Η Cardi B μπήκε και επίσημα σε ρυθμούς περιοδείας, ξεκινώντας τις πρόβες για το Little Miss Drama Tour, την πρώτη της μεγάλη περιοδεία σε κλειστά στάδια ως βασική headliner. Με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τις 11 Φεβρουαρίου στο Palm Desert της Καλιφόρνιας, η Αμερικανίδα ράπερ βρίσκεται ήδη στο στούντιο, δουλεύοντας εντατικά τη χορογραφία και τη σκηνική παρουσία της.

Η Cardi B μοιράστηκε στιγμιότυπα από την πρώτη ημέρα προβών μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου εμφανίζεται να προπονείται μαζί με χορευτές. Η ίδια έδειξε ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα, γράφοντας ότι «δεν τα πήγα άσχημα για πρώτη μέρα πρόβας, βρίσκω σιγά σιγά τον ρυθμό μου», δίνοντας το στίγμα της διάθεσης με την οποία προσεγγίζει το νέο αυτό εγχείρημα.

Η σημασία της περιοδείας είναι ιδιαίτερη για την Cardi B, καθώς πρόκειται για την πρώτη φορά που καλείται να στηρίξει μόνη της μια τόσο εκτεταμένη και απαιτητική παραγωγή. Τον Δεκέμβριο, η Cardi B είχε συγκινηθεί δημόσια βλέποντας βίντεο θαυμαστών που χάριζαν εισιτήρια της περιοδείας ως χριστουγεννιάτικα δώρα. Όπως ανέφερε σε προσωπική της ανάρτηση, «αυτά τα βίντεο με ανθρώπους που παίρνουν τα εισιτήριά μου για Χριστούγεννα με κάνουν πολύ χαρούμενη, αλλά ταυτόχρονα σκέφτομαι ότι πρέπει πραγματικά να δουλέψω σκληρά. Ο κόσμος με χαρίζει ως δώρο και πρέπει να δώσω τα πάντα. Μην ανησυχείτε, θα δουλέψω όσο δεν πάει».

Το Little Miss Drama Tour περιλαμβάνει συνολικά 36 συναυλίες στη Βόρεια Αμερική. Σε συνέντευξή της στο Billboard το 2025, η Cardi B είχε μιλήσει ανοιχτά για τις προσδοκίες της από την περιοδεία, δηλώνοντας με αυτοπεποίθηση ότι «ξέρω ότι είμαι καλή performer. Όχι, είμαι σπουδαία performer. Αυτή η περιοδεία δεν θα μοιάζει με τίποτα από όσα έχω κάνει μέχρι τώρα. Από την αισθητική μέχρι τον τρόπο που θα κινούμαι στη σκηνή, θα κάνω πράγματα που δεν συνηθίζω, γιατί θέλω να είμαι η καλύτερη». Η ίδια πρόσθεσε ότι έχει εμπνευστεί από μεγάλες περιοδείες όπως αυτές της Madonna και της Beyoncé, τονίζοντας ότι «δεν μπορείς να κάνεις τίποτα μισό. Ακόμα κι αν έχω δύο αριστερά πόδια, θα βρω τρόπο να τα δώσω όλα».

Η Little Miss Drama Tour στηρίζει το δεύτερο άλμπουμ της Cardi B με τίτλο «Am I the Drama?», το οποίο κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200 τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας 200.000 ισοδύναμες πωλήσεις άλμπουμ την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας. Με την περιοδεία να πλησιάζει, όλα δείχνουν ότι η Cardi B ετοιμάζεται για ένα από τα πιο φιλόδοξα κεφάλαια της καριέρας της.

