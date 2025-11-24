Δες πώς η Cardi B μετέτρεψε τον ομφάλιο λώρο του γιου της σε χρυσό μενταγιόν

Η συνεργασία της Cardi B με την εταιρεία Mommy Made Encapsulations και η σπάνια πρακτική που συζητείται διεθνώς

Η Cardi B προχώρησε σε μια ασυνήθιστη και ιδιαίτερα προσωπική επιλογή λίγο μετά τη γέννηση του νεογέννητου γιου της. Η δημοφιλής ράπερ ζήτησε από την εταιρεία Mommy Made Encapsulations να μετατρέψει τον ομφάλιο λώρο του βρέφους σε χρυσό μενταγιόν σε σχήμα καρδιάς, μια διαδικασία που παρουσιάστηκε σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο υλικό που κοινοποιήθηκε, η ομάδα της Mommy Made Encapsulations εμφανίζεται να μορφοποιεί τον ομφάλιο λώρο σε καρδιά, να τον αφυδατώνει και να τον καλύπτει με επίστρωση χρυσού χρωμίου. Η Cardi B είχε ήδη ζητήσει από την ίδια εταιρεία να επεξεργαστεί μέρος του πλακούντα της, ο οποίος μετατράπηκε σε βρώσιμες κάψουλες όπως συνηθίζεται από αρκετές νέες μητέρες σε όλο τον κόσμο, οι οποίες θεωρούν ότι η πρακτική αυτή μπορεί να προσφέρει οφέλη για την υγεία τους.

Η ιδέα αξιοποίησης του ομφάλιου λώρου ως κόσμημα είναι σπάνια και η περίπτωση της Cardi B έχει προκαλέσει ενδιαφέρον. Η τραγουδίστρια είχε ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στον μήνα τη γέννηση του γιου της, καρπό της σχέσης της με τον Stefon Diggs, ο οποίος αγωνίζεται στους New England Patriots. Οι πρώτες φωτογραφίες του νεογέννητου δημοσιεύθηκαν πρόσφατα από την ίδια τη Cardi B. Αν και το πρόσωπο του βρέφους δεν φαίνεται, το μωρό είναι τυλιγμένο με κουβέρτα των Patriots με το όνομα Diggs.

