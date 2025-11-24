Celeb News 24.11.2025

Δες πώς η Cardi B μετέτρεψε τον ομφάλιο λώρο του γιου της σε χρυσό μενταγιόν

Η συνεργασία της Cardi B με την εταιρεία Mommy Made Encapsulations και η σπάνια πρακτική που συζητείται διεθνώς
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Cardi B προχώρησε σε μια ασυνήθιστη και ιδιαίτερα προσωπική επιλογή λίγο μετά τη γέννηση του νεογέννητου γιου της. Η δημοφιλής ράπερ ζήτησε από την εταιρεία Mommy Made Encapsulations να μετατρέψει τον ομφάλιο λώρο του βρέφους σε χρυσό μενταγιόν σε σχήμα καρδιάς, μια διαδικασία που παρουσιάστηκε σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Cardi B
https://www.instagram.com/iamcardib/

Διάβασε επίσης: Ο Mick Jagger έκανε απρόσμενη επίσκεψη στο παλιό του σχολείο και έγινε viral

Στο υλικό που κοινοποιήθηκε, η ομάδα της Mommy Made Encapsulations εμφανίζεται να μορφοποιεί τον ομφάλιο λώρο σε καρδιά, να τον αφυδατώνει και να τον καλύπτει με επίστρωση χρυσού χρωμίου. Η Cardi B είχε ήδη ζητήσει από την ίδια εταιρεία να επεξεργαστεί μέρος του πλακούντα της, ο οποίος μετατράπηκε σε βρώσιμες κάψουλες όπως συνηθίζεται από αρκετές νέες μητέρες σε όλο τον κόσμο, οι οποίες θεωρούν ότι η πρακτική αυτή μπορεί να προσφέρει οφέλη για την υγεία τους.

Η ιδέα αξιοποίησης του ομφάλιου λώρου ως κόσμημα είναι σπάνια και η περίπτωση της Cardi B έχει προκαλέσει ενδιαφέρον. Η τραγουδίστρια είχε ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στον μήνα τη γέννηση του γιου της, καρπό της σχέσης της με τον Stefon Diggs, ο οποίος αγωνίζεται στους New England Patriots. Οι πρώτες φωτογραφίες του νεογέννητου δημοσιεύθηκαν πρόσφατα από την ίδια τη Cardi B. Αν και το πρόσωπο του βρέφους δεν φαίνεται, το μωρό είναι τυλιγμένο με κουβέρτα των Patriots με το όνομα Diggs.

Διάβασε επίσης: Η Beyoncé σε viral εμφάνιση στο Grand Prix του Λας Βέγκας κάνει high speed γύρο με τον Hamilton

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Cardi B μενταγιόν ομφάλιος λώρος ΠΑΙΔΙ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Κέρδισε ένα Hey Beauty Box στο Mad Radio 106,2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Κέρδισε ένα Hey Beauty Box στο Mad Radio 106,2

24.11.2025
Επόμενο
Η Emma Corrin και η Hunter Schafer έτοιμες να προκαλέσουν ανατριχίλα σε ταινία τρόμου

Η Emma Corrin και η Hunter Schafer έτοιμες να προκαλέσουν ανατριχίλα σε ταινία τρόμου

24.11.2025

Δες επίσης

Ο Νίκος Καρβέλας στο πιάνο μαζί με τον τρίχρονο γιο του και γίνεται viral
Celeb News

Ο Νίκος Καρβέλας στο πιάνο μαζί με τον τρίχρονο γιο του και γίνεται viral

24.11.2025
Ο Mick Jagger έκανε απρόσμενη επίσκεψη στο παλιό του σχολείο και έγινε viral
Celeb News

Ο Mick Jagger έκανε απρόσμενη επίσκεψη στο παλιό του σχολείο και έγινε viral

24.11.2025
Η Beyoncé σε viral εμφάνιση στο Grand Prix του Λας Βέγκας κάνει high speed γύρο με τον Hamilton
Celeb News

Η Beyoncé σε viral εμφάνιση στο Grand Prix του Λας Βέγκας κάνει high speed γύρο με τον Hamilton

23.11.2025
Γενέθλια για την κόρη της Δανάης Μιχαλάκη και του Γιώργου Παπαγεωργίου – Η τρυφερή ανάρτηση
Celeb News

Γενέθλια για την κόρη της Δανάης Μιχαλάκη και του Γιώργου Παπαγεωργίου – Η τρυφερή ανάρτηση

22.11.2025
Ο Αντίνοος Αλμπάνης αγκαλιά με το νεογέννητο μωρό της Τζένης Θεωνά
Celeb News

Ο Αντίνοος Αλμπάνης αγκαλιά με το νεογέννητο μωρό της Τζένης Θεωνά

22.11.2025
Έγκυος στο πρώτο της παιδί η Γιώτα Τσιμπρικίδου
Celeb News

Έγκυος στο πρώτο της παιδί η Γιώτα Τσιμπρικίδου

22.11.2025
Ο Ethan Hawke σπάει τη σιωπή του για το διαζύγιό του με την Uma Thurman 20 χρόνια μετά
Celeb News

Ο Ethan Hawke σπάει τη σιωπή του για το διαζύγιό του με την Uma Thurman 20 χρόνια μετά

22.11.2025
Συγκινεί ο Αντώνης Ρέμος για τη Μαρινέλλα: «Θέλω να την αποχαιρετήσουμε όπως της αξίζει»
Celeb News

Συγκινεί ο Αντώνης Ρέμος για τη Μαρινέλλα: «Θέλω να την αποχαιρετήσουμε όπως της αξίζει»

21.11.2025
Ο Justin Bieber σταμάτησε για να βοηθήσει έναν οδηγό σε πολυσύχναστο δρόμο και η στιγμή έγινε viral
Celeb News

Ο Justin Bieber σταμάτησε για να βοηθήσει έναν οδηγό σε πολυσύχναστο δρόμο και η στιγμή έγινε viral

21.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας