Ο Mick Jagger έκανε απρόσμενη επίσκεψη στο παλιό του σχολείο και έγινε viral

Ο Mick Jagger πραγματοποίησε μια απρόσμενη και ιδιαίτερα θερμή επίσκεψη στο παλιό του σχολείο, το Dartford Grammar στο Κεντ, συναντώντας μαθητές και προσωπικό. Ο θρυλικός frontman των Rolling Stones, σήμερα 82 ετών, είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στους χώρους όπου φοίτησε, ενώ έκανε στάση και στο The Mick Jagger Centre, τον χώρο παραστατικών τεχνών που φέρει το όνομά του και συμπληρώνει φέτος 25 χρόνια λειτουργίας με ειδικές εκδηλώσεις και παραστάσεις.

Κατά την επίσκεψή του, ο Mick Jagger εξέφρασε τη βαθιά του εκτίμηση για τον ρόλο της μουσικής παιδείας. Όπως δήλωσε «θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους καθηγητές μουσικής στο The Mick Jagger Centre και στο σχολείο, που ενέπνευσαν παιδιά και νέους στην καλλιτεχνική τους πορεία. Η μουσική και οι τέχνες μάς βοηθούν να κατανοήσουμε τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος, τι σημαίνει να εκφράζεις τα συναισθήματα και τις σκέψεις σου».

Συμπλήρωσε επίσης «το τραγούδι και το παίξιμο μουσικής είναι ένας υπέροχος τρόπος να εκφράζεις τα συναισθήματά σου, είτε αυτά είναι θυμός, αγωνία, τρυφερότητα είτε αγάπη. Η μουσική μάς ενώνει μέσα από μια κοινή εμπειρία είτε τραγουδάμε σε χορωδία, είτε παίζουμε μουσική εδώ στο Dartford, είτε ακούμε μια μπάντα στο Wembley Stadium».

Ο διευθυντής του σχολείου, Julian Metcalf, χαρακτήρισε την επίσκεψη του Mick Jagger «πολύ ιδιαίτερη και πραγματικά το κερασάκι στην τούρτα». Ο μουσικός πόζαρε μαζί με τους μαθητές και παρέδωσε τρόπαιο στην τωρινή ομάδα μπάσκετ του Dartford Grammar, υπενθυμίζοντας με χιούμορ ότι ο ίδιος είχε αγωνιστεί στην ομάδα κατά τα σχολικά του χρόνια.

Το The Mick Jagger Centre, το οποίο ο Sir Mick Jagger εγκαινίασε τον Μάρτιο του 2000 μαζί με τον Δούκα του Kent, λειτουργεί ως έδρα του Dartford Music School και της Dartford Symphony Orchestra. Διαθέτει στούντιο ηχογράφησης και βίντεο, αίθουσες πρόβας και εκθεσιακούς χώρους, ενώ χρησιμοποιείται συχνά για πολιτιστικές και κοινοτικές δράσεις, θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες. Ο Mick Jagger χρηματοδοτεί επίσης το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Red Rooster, το οποίο παρέχει εβδομαδιαία μαθήματα μουσικής σε περισσότερα από 1.280 παιδιά της περιοχής και λειτουργεί αδιάκοπα από το 2003.

