Fashion 24.11.2025

Αυτό είναι το fashion item που θα αναβαθμίσει ακόμα και τα πιο βαρετά σου χειμερινά looks

gouna_kaskol
Το faux-fur κασκόλ είναι το must-have αξεσουάρ του χειμώνα, που ανανεώνει κάθε σύνολο με πολυτελή υφή και διαχρονική κομψότητα
Μαρία Χατζηγιάννη

Τον φετινό Νοέμβριο ένα συγκεκριμένο αξεσουάρ κυριαρχεί στις τάσεις της μόδας. Το faux-fur κασκόλ έχει εξελιχθεί στον πιο άμεσο και προσιτό τρόπο να ανανεώσει ένα σύνολο χωρίς μεγάλη επένδυση, προσθέτοντας μια αίσθηση πολυτέλειας και διαχρονικής κομψότητας. Οι fashion insiders το εντάσσουν στη γκαρνταρόμπα τους με πολλούς τρόπους, τυλιγμένο γύρω από τον λαιμό, ριγμένο χαλαρά στους ώμους ή ακόμη και περασμένο πάνω από μια τσάντα. Οι χρωματικές επιλογές ποικίλλουν, από βαθύ καφέ μέχρι εκρού και μαύρο, αλλά η υφή και η αίσθηση του faux-fur είναι που δίνουν τον τόνο.

Η δυναμική του αξεσουάρ δεν είναι τυχαία. Εμφανίστηκε έντονα στις τάσεις της σεζόν, συνοδεύοντας από μεταξωτά φορέματα μέχρι oversized παλτό με καθαρές γραμμές. Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν, η τάση μεταφέρεται από τις πασαρέλες στην καθημερινότητα, προσφέροντας έναν εύκολο και κομψό τρόπο να ανανεωθούν τα αγαπημένα χειμωνιάτικα σύνολα.

gouna_kaskol
https://www.instagram.com/rikkekrefting/

Διάβασε επίσης: Έτσι θα αναβαθμίσεις το παλτό σου χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία

Ένα κάμελ ή σοκολατί faux-fur κασκόλ μπορεί να σπάσει άψογα ένα total-black look, ενώ η απλή τοποθέτηση πάνω από τον έναν ώμο δημιουργεί μια εικόνα ανεπιτήδευτης κομψότητας. Πρόκειται για ένα μικρό στιλιστικό «κόλπο» που αναβαθμίζει άμεσα την εμφάνιση χωρίς να απαιτείται αλλαγή στα βασικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας. Με τον τρόπο αυτό, το αξεσουάρ λειτουργεί ταυτόχρονα πρακτικά και αισθητικά, προσφέροντας ζεστασιά και στιλ.

gouna_kaskol
https://www.instagram.com/madina_mariposa/

Η ανάμειξη διαφορετικών υφών αποτελεί επίσης δοκιμασμένο τρόπο για οπτική ανανέωση ενός χειμωνιάτικου συνόλου. Συνδυασμοί μαλλιού, κασμίρι, suede κα οικολογικής γούνας προσδίδουν βάθος και πολυδιάστατη αίσθηση στο look, προσφέροντας έναν σύγχρονο και εκλεπτυσμένο χαρακτήρα. Με αυτόν τον τρόπο, το κασκόλ αναδεικνύεται σε απαραίτητο αξεσουάρ που φέρνει φρεσκάδα και κομψότητα σε κάθε χειμερινή εμφάνιση.

Διάβασε επίσης: Χαλάνε συνέχεια τα πουλόβερ σου; Αυτά τα tricks θα τα διατηρήσουν αφράτα για χρόνια

Δες και αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Fashion fashion trends
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Mick Jagger έκανε απρόσμενη επίσκεψη στο παλιό του σχολείο και έγινε viral

Ο Mick Jagger έκανε απρόσμενη επίσκεψη στο παλιό του σχολείο και έγινε viral

24.11.2025
Επόμενο
Η Καλιφόρνια δίνει επιχορήγηση μαμούθ για να γυριστεί το Baywatch στις παραλίες της

Η Καλιφόρνια δίνει επιχορήγηση μαμούθ για να γυριστεί το Baywatch στις παραλίες της

24.11.2025

Δες επίσης

Τα highlights και οι iconic εμφανίσεις που δεν θέλουμε να ξαναθυμηθούμε από το MadWalk 2024
Life

Τα highlights και οι iconic εμφανίσεις που δεν θέλουμε να ξαναθυμηθούμε από το MadWalk 2024

24.11.2025
MadWalk 2025: Όνειρα σε catwalk, μουσική σε ύφασμα με τη Celia Kritharioti και τον Θοδωρή Φέρρη
Life

MadWalk 2025: Όνειρα σε catwalk, μουσική σε ύφασμα με τη Celia Kritharioti και τον Θοδωρή Φέρρη

24.11.2025
Πώς να μετατρέψεις τη μάσκα ύπνου σε ενυδατική θεραπεία για το πρόσωπο
Beauty

Πώς να μετατρέψεις τη μάσκα ύπνου σε ενυδατική θεραπεία για το πρόσωπο

24.11.2025
Ο πιο ερωτικός Θοδωρής Φέρρης που είδες ποτέ έρχεται στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Ο πιο ερωτικός Θοδωρής Φέρρης που είδες ποτέ έρχεται στο MadWalk 2025 by Three Cents

23.11.2025
To act του ZAF στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents μάς γυρνάει στα 90’s με ένα τραγούδι «αμαρτία»
Life

To act του ZAF στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents μάς γυρνάει στα 90’s με ένα τραγούδι «αμαρτία»

23.11.2025
Καθηλωτική η Τάνια Μπρεάζου στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Καθηλωτική η Τάνια Μπρεάζου στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

23.11.2025
Το αντισυμβατικό performance της Tάμτα που θα απογειώσει το MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Το αντισυμβατικό performance της Tάμτα που θα απογειώσει το MadWalk 2025 by Three Cents

23.11.2025
Ο Lil Koni σε μια πρόβα γεμάτη με ακατέργαστο urban παλμό στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Ο Lil Koni σε μια πρόβα γεμάτη με ακατέργαστο urban παλμό στο MadWalk 2025 by Three Cents

23.11.2025
Ατελείωτο party η πρόβα του Tso για τα MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Ατελείωτο party η πρόβα του Tso για τα MadWalk 2025 by Three Cents

23.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

Με 758.000 Cosmote TV στο 3ο τρίμηνο του 2025

Με 758.000 Cosmote TV στο 3ο τρίμηνο του 2025

Νέο πρόγραμμα για την πληρωμή στα ΜΜΕ της επιπλέον εισφοράς προς ΕΔΟΕΑΠ

Νέο πρόγραμμα για την πληρωμή στα ΜΜΕ της επιπλέον εισφοράς προς ΕΔΟΕΑΠ

Αιχμές από τον Κ. Καραμανλή κατά της κυβέρνησης για μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική: Οι σχέσεις Ελλάδας και Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη

Αιχμές από τον Κ. Καραμανλή κατά της κυβέρνησης για μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική: Οι σχέσεις Ελλάδας και Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη

Ελαιόλαδο & ποιότητα: Οδηγίες καλής πρακτικής σε όλα τα στάδια απο το ΥΠΑΑΤ

Ελαιόλαδο & ποιότητα: Οδηγίες καλής πρακτικής σε όλα τα στάδια απο το ΥΠΑΑΤ

Το τεχνητό φως και η επίδρασή του στους μικρούς μαχητές του καρκίνου

Το τεχνητό φως και η επίδρασή του στους μικρούς μαχητές του καρκίνου