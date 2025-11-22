Fashion 22.11.2025

Χαλάνε συνέχεια τα πουλόβερ σου; Αυτά τα tricks θα τα διατηρήσουν αφράτα για χρόνια

Η σωστή φροντίδα μπορεί να κρατήσει τα πουλόβερ σου μαλακά, ζεστά και σαν καινούργια, κάθε σεζόν
Μαρία Χατζηγιάννη

Το πουλόβερ είναι το απόλυτο κομμάτι της χειμερινής γκαρνταρόμπας. Άνετο, cozy και ταυτόχρονα κομψό, μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και το πιο απλό outfit σε στιλάτο look. Από τα κλασικά μάλλινα μέχρι τα luxurious κασμίρι, κάθε πουλόβερ έχει τη δική του προσωπικότητα και χρειάζεται τη σωστή φροντίδα για να παραμείνει μαλακό, ζεστό και λαμπερό σε κάθε σεζόν.

Η διατήρησή του δεν αφορά μόνο την καθαριότητα, αλλά και την προστασία των ινών, τη σωστή αποθήκευση και την αποφυγή φθορών που μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής τους. Με λίγα απλά βήματα, μπορείς να κρατήσεις τα αγαπημένα σου κομμάτια σαν καινούργια, διασφαλίζοντας ότι θα συνοδεύουν κάθε σου εμφάνιση για χρόνια.

Διάβασε επίσης: Αυτές είναι οι τάσεις στα κασκόλ που θα σε κρατήσουν ζεστή και κομψή σε κάθε σου βήμα

Τα σωστά βήματα φροντίδας

Σωστή πλύση

Τα πουλόβερ από μαλλί, κασμίρι ή φυσικές ίνες χρειάζονται πλύσιμο στο χέρι ή στο πρόγραμμα για ευαίσθητα στο πλυντήριο, με κρύο νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Απόφυγε το ζεστό νερό και το σκληρό στύψιμο, που μπορεί να προκαλέσουν συρρίκνωση ή παραμόρφωση. Τα συνθετικά πουλόβερ μπορούν να πλυθούν σε σύντομο πρόγραμμα χαμηλής θερμοκρασίας, πάντα μέσα σε σακούλα για ευαίσθητα ρούχα.

Στέγνωμα

Μην τα κρεμάς, καθώς η βαρύτητα μπορεί να τα τεντώσει. Άπλωσέ τα επίπεδα σε καθαρή επιφάνεια πάνω σε πετσέτα και αφήστε τα να στεγνώσουν φυσικά. Καθ’ όλη τη διάρκεια στεγνώματος, ίσιωσε τα απαλά με τα χέρια για να διατηρηθεί η μαλακή υφή τους.

poulover
Αποθήκευση

Δίπλωσε τα πουλόβερ σε συρτάρια ή ράφια, αποφεύγοντας κρεμάστρες που μπορεί να παραμορφώσουν τους ώμους. Προστάτεψέ τα από έντομα με φυσικά εντομοαπωθητικά, όπως λεβάντα ή κεχριμπάρι.

Μικρές φθορές και ανανέωση

Για φριζαρισμένα νήματα ή μικρά χνούδια, χρησιμοποίησε ειδικό ρολό ή ξυραφάκι για πουλόβερ. Έτσι θα ανανεώσεις άμεσα την επιφάνειά τους χωρίς να καταστραφεί η ύφανση.

Διάβασε επίσης: Αυτές είναι οι τάσεις στις τσάντες που θα αναβαθμίσουν τα party looks σου

Fashion πουλόβερ χειμώνας
