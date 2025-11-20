Αυτές είναι οι τάσεις στα κασκόλ που θα σε κρατήσουν ζεστή και κομψή σε κάθε σου βήμα

Τα κασκόλ της σεζόν γίνονται πρωταγωνιστές του στιλ σου, από μονόχρωμα και καρό μέχρι fluffy και maxi σχέδια που ανανεώνουν κάθε εμφάνιση

Με τον φετινό χειμώνα να αναμένεται έντονος και απρόβλεπτος, το κασκόλ επιστρέφει στο προσκήνιο ως το πιο ευέλικτο και κομψό αξεσουάρ της σεζόν. Δεν λειτουργεί πλέον μόνο ως ασπίδα απέναντι στο κρύο, εξελίσσεται σε πρωταγωνιστικό στοιχείο που απογειώνει κάθε σύνολο, από τα χαλαρά streetwear looks μέχρι τα προσεγμένα urban outfits. Οι σύγχρονες τάσεις το θέλουν να φοριέται με αμέτρητους τρόπους, ριχτό στους ώμους, δεμένο σαν τουρμπάνι ή αφεμένο να πέφτει εντυπωσιακά στην πλάτη, μετατρέποντάς το σε ένα πραγματικό fashion statement.

Η γοητεία του φέτος κρύβεται στην ατελείωτη ποικιλία υφών, σημείων και όγκων. Λεπτό και φίνο κασμίρι, αφράτες fuzzy επιφάνειες, καθαρές μονόχρωμες γραμμές ή έντονα prints που τραβούν το βλέμμα. Είναι το απόλυτο δώρο των γιορτών αλλά και το πιο «έξυπνο» κομμάτι για ανανέωση της ντουλάπας, καθώς συνδυάζει πρακτικότητα και στιλ σε κάθε καθημερινή ή πιο ιδιαίτερη εμφάνιση.

Το μονόχρωμο κασκόλ

Η ιδανική λύση για όσους αγαπούν την καθαρή, εκλεπτυσμένη αισθητική. Το μονόχρωμο κασκόλ είναι το πιο διαχρονικό σχέδιο, ένα κομμάτι που «ζεί» στη ντουλάπα για χρόνια. Προτίμησε γήινες αποχρώσεις για κλασική κομψότητα ή φωτεινά, τολμηρά χρώματα για να χαρίσεις ένταση και χαρακτήρα σε minimal outfits. Είναι το τέλειο boost για jeans & sneakers ή για ένα απλό outfit γραφείου.

Guess

Με μοτίβα

Φέτος, το patterned κασκόλ γίνεται ένα από τα πιο δυναμικά trends, και μπορείς εύκολα να το εντάξεις στο δικό σου στιλ. Με έντονα χρώματα και ιδιαίτερα σχέδια, μεταμορφώνει ακόμη και το πιο απλό outfit σε μια statement εμφάνιση. Συνδύασέ το με μονόχρωμο παλτό για να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο και άφησέ το να λειτουργήσει σαν το «εικαστικό» highlight του look σου.

Codello

Καρό κασκόλ

Το καρό είναι κλασικό και πάντα στη μόδα. Με αυτή τη διαχρονική, βρετανική αισθητική, δίνει δομή και κομψότητα σε ό,τι κι αν φοράς. Διάλεξε αποχρώσεις όπως το κόκκινο, το πράσινο, το μπλε ή το καφέ, ανάλογα με το στιλ σου, και χρησιμοποίησέ το εύκολα τόσο σε πιο επίσημα outfits όσο και σε casual σύνολα.

Marks & Spencers

Fluffy vibes

Αν θέλεις να προσθέσεις υφή και παιχνιδιάρικη διάθεση στο ντύσιμό σου, το fluffy κασκόλ είναι το trend που σε αφορά. Απαλό, αφράτο και super cozy, χαρίζει άμεσα στιλ ακόμη κι αν το outfit σου είναι εντελώς basic. Μπορείς να το επιλέξεις σε ουδέτερους τόνους, αλλά αν θέλεις να ξεχωρίσεις, δοκίμασε πιο τολμηρές αποχρώσεις, όπως ροζ ή μπορντό, κάνουν όλη τη διαφορά.

Stradivarius

Το maxi κασκόλ

Αν αγαπάς τα πολυλειτουργικά κομμάτια, το maxi κασκόλ είναι ό,τι πρέπει για σένα. Με τις extra-large διαστάσεις του, μπορείς να το φορέσεις σαν εσάρπα, να το τυλίξεις γύρω σου τις παγωμένες νύχτες ή να το ρίξεις κομψά πάνω από το παλτό σου. Οι κλασικές αποχρώσεις το κάνουν πραγματικό «πασπαρτού», ένα κομμάτι που δεν κουράζει και σε συνοδεύει σε κάθε περίσταση.

Lola Casademunt

