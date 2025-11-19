Fashion 19.11.2025

Φέτος τον χειμώνα, η γούνα δεν πρέπει να λείπει από τη γκαρνταρόμπα σου – 4 σχέδια για να αγοράσεις

gouna

Καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν, τα πανωφόρια από οικολογική γούνα αναδεικνύονται ως η πιο δυναμική και πολυδιάστατη τάση της χειμερινής μόδας για το 2025. Από μακριές μέχρι cropped και μεσαίου μήκους γραμμές, οι γούνες από συνθετικό υλικό κυριαρχούν στους δρόμους των μεγάλων πόλεων, μετατρέποντας κάθε περίπατο σε μια μικρή πασαρέλα. Η ποικιλία στα σχέδια, με ή χωρίς γιακά, επιτρέπει σε κάθε γυναίκα να βρει την εκδοχή που ταιριάζει στον προσωπικό της στιλ και στις ανάγκες της καθημερινότητας.

Η δημοφιλία των faux fur coats έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και πλέον θεωρούνται απαραίτητο κομμάτι της χειμερινής γκαρνταρόμπας. Εκτός από την αισθητική τους αξία, προσφέρουν ζεστασιά και άνεση, κάνοντάς τα ιδανικά για τις κρύες ημέρες του χειμώνα. Η δυνατότητα συνδυασμού με casual ή πιο επίσημα σύνολα τα καθιστά ιδιαίτερα ευέλικτα, ενώ η εντυπωσιακή τους παρουσία συχνά δίνει χαρακτήρα ακόμα και στις πιο απλές εμφανίσεις.

gouna
https://www.instagram.com/izzydilg/

Διάβασε επίσης: H Βίκυ Καγιά φόρεσε το statement πανωφόρι της σεζόν με τον πιο γαλλικό τρόπο

Η εμφάνισή τους στους δρόμους υπογραμμίζει την επιστροφή της draped, statement outerwear αισθητικής που συνδυάζει κομψότητα και άνεση. Είτε πρόκειται για oversized σχέδια που καλύπτουν ολόκληρο το σώμα, είτε για πιο minimal εκδοχές που ταιριάζουν με  jeans και μπότες, αποτελούν το απόλυτο στοιχείο για να αναβαθμίσουν κάθε χειμερινό look.

gounino_palto
https://www.instagram.com/parvina.kanbar/

Η τρέχουσα τάση δείχνει ότι η ζήτηση για πανωφόρια με οικολογική γούνα δεν περιορίζεται μόνο σε μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά εξαπλώνεται και σε μικρότερες πόλεις, καθιστώντας τη γούνα από συνθετικό υλικό ένα κομμάτι που συνδυάζει μόδα και πρακτικότητα. Η επένδυση σε ένα τέτοιο παλτό δίνει τη δυνατότητα για ποικίλους συνδυασμούς και εμφανίσεις, ενώ παραμένει ένα κομμάτι που μπορεί να φορεθεί επανειλημμένα χωρίς να χάνει την αίσθηση πολυτέλειας και στιλ.

4 σχέδια για να επιλέξεις 

Marks & Spencers 

marks_spencers

BSB

bsb

H&M

Stradivarius 

Διάβασε επίσης: Το preppy πουλόβερ επιστρέφει! Αυτές είναι οι τάσεις που θα δούμε τον φετινό χειμώνα

 

