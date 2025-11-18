Fashion 18.11.2025

Το preppy πουλόβερ επιστρέφει! Αυτές είναι οι τάσεις που θα δούμε τον φετινό χειμώνα

poulover
Τα preppy πουλόβερ επανέρχονται δυναμικά, εμπνέοντας τις χειμερινές εμφανίσεις με κλασικά μοτίβα και ζεστά υφάσματα
Μαρία Χατζηγιάννη

Μεταξύ των κορυφαίων τάσεων στα πλεκτά για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2025-26, ένα στιλ ξεχωρίζει χάρη στην αίσθηση ζεστασιάς και τη νοσταλγική του αύρα: το preppy πουλόβερ. Κλασικό και διαχρονικό, έρχεται σε διάφορες εκδοχές, από V-neck και cardigan μέχρι σχέδια ρόμβους και πλέξεις cable, εμφανιζόμενα στις μεγαλύτερες πασαρέλες και στο street style.

Το preppy style έχει τις ρίζες του στα Preparatory Schools των ΗΠΑ, τα σχολεία που προετοίμαζαν τους μαθητές για τα πιο διάσημα πανεπιστήμια, καθώς και στις ακαδημαϊκές στολές της Ivy League της δεκαετίας του ’50 (Yale, Harvard). Αργότερα, έγινε δημοφιλές μέσα από τηλεοπτικές σειρές όπως Beverly Hills, Dawson’s Creek και πιο πρόσφατα το Gossip Girl.

poulover
https://www.instagram.com/rebecaoksana/?hl=el

Διάβασε επίσης: Η καρό φούστα θα κάνει να ξεχάσεις το αγαπημένο σου τζιν αυτόν τον χειμώνα

Πουλόβερ με λαιμόκοψη V

Μετά από χρόνια που είχε παραγκωνιστεί από τις στρόγγυλες λαιμοκόψεις, το V κάνει δυναμική επιστροφή αυτόν τον χειμώνα. Σύμβολο της μινιμαλιστικής αισθητικής των ’90s και βασικό κομμάτι του officewear, σήμερα αγαπιέται ιδιαίτερα από τους θαυμαστές της μόδας. Το V-neck συνδυάζεται εύκολα με πουκάμισο ή T-shirt για ένα preppy look ή με τζιν για πιο casual εμφανίσεις, όπως το επιδεικνύουν διάσημες όπως η Hailey Bieber και η Alex Consani.

poulover
https://www.instagram.com/emilisindlev/?hl=el

Ρόμβοι 

Δημοφιλές στην Αγγλία της δεκαετίας του 1920, όπου ο Δούκας του Ουίνδσορ το έκανε σύμβολο κομψότητας, οι ρόμβοι εμφανίστηκαν ξανά τη δεκαετία του 1980 και σήμερα επιστρέφουν στις πασαρέλες της Celine και της Burberry. Το σχέδιο Argyle, που έχει τις ρίζες του στην οικογένεια Campbell της Σκωτίας, είναι συνώνυμο της preppy αισθητικής με retro πινελιές.

poulover
https://www.instagram.com/ceriseamusante_/?hl=el

Ζακέτες 

Το cardigan, κάποτε θεωρημένο ξεπερασμένο, ανανεώνεται χάρη στην επανασχεδίαση του από τη Miu Miu. Φέτος το φθινόπωρο κυριαρχεί στα πλεκτά με το ρετρό και μινιμαλιστικό του στιλ, ιδανικό για layering. Φοριέται με φούστες όπως στην τελευταία επίδειξη του οίκου Chanel ή με τζιν, όπως η Kaia Gerber και η Katie Holmes.

poulover
https://www.instagram.com/explore/search/keyword/?q=%23cardigan&hl=el

Το πλεκτό με cable knit τεχνική

Ένα φόρο τιμής στην άνεση και την παράδοση, το cable knit πουλόβερ εμπνέεται από τα χειροποίητα σχέδια των Ιρλανδών ψαράδων. Με σχέδια πλεξίματος σε ζιγκ-ζαγκ ή cables, το πουλόβερ αυτό συνδυάζει cozy στιλ με διακριτική πολυτέλεια και εμφανίζεται ξανά στις διεθνείς πασαρέλες.

poulover
https://www.instagram.com/chloemaymcginley/?hl=el

Διάβασε επίσης: French chic: Τα loafers που θα αναβαθμίσουν κάθε σου χειμερινή εμφάνιση

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Fashion fashion trends χειμώνας
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το σχόλιο της Καινούργιου για τα κιλά της εγκυμοσύνης – «Έχουν γίνει τα πόδια μου σαν μπουκάλια»

Το σχόλιο της Καινούργιου για τα κιλά της εγκυμοσύνης – «Έχουν γίνει τα πόδια μου σαν μπουκάλια»

18.11.2025
Επόμενο
Στο φως το πρώτο teaser της Moana με τον Dwayne Johnson και τη Catherine Laga’aia

Στο φως το πρώτο teaser της Moana με τον Dwayne Johnson και τη Catherine Laga’aia

18.11.2025

Δες επίσης

6 ιδέες για μανικιούρ που σε βάζουν από τώρα στο χριστουγεννιάτικο mood
Beauty

6 ιδέες για μανικιούρ που σε βάζουν από τώρα στο χριστουγεννιάτικο mood

18.11.2025
Αυτοί είναι οι 2 μεγάλοι νικητές από το Model Casting Call by Colgate
Life

Αυτοί είναι οι 2 μεγάλοι νικητές από το Model Casting Call by Colgate

18.11.2025
Met Gala 2026: Το σώμα μεταμορφώνεται σε ζωντανή τέχνη στη φετινή έκθεση
Fashion

Met Gala 2026: Το σώμα μεταμορφώνεται σε ζωντανή τέχνη στη φετινή έκθεση

18.11.2025
Βασίλης Ζούλιας, Περικλής Κονδυλάτος και Josephine: Ωδή  στην κομψότητα και pop λάμψη στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Βασίλης Ζούλιας, Περικλής Κονδυλάτος και Josephine: Ωδή  στην κομψότητα και pop λάμψη στο MadWalk 2025 by Three Cents

18.11.2025
Η καρό φούστα θα κάνει να ξεχάσεις το αγαπημένο σου τζιν αυτόν τον χειμώνα
Fashion

Η καρό φούστα θα κάνει να ξεχάσεις το αγαπημένο σου τζιν αυτόν τον χειμώνα

18.11.2025
Με αυτή τη χειμερινή skincare ρουτίνα το δέρμα σου θα σου πει «ευχαριστώ»
Beauty

Με αυτή τη χειμερινή skincare ρουτίνα το δέρμα σου θα σου πει «ευχαριστώ»

18.11.2025
Κέικ μελομακάρονο: Το γλυκό που θα σε κάνει να ξεχάσεις τη δίαιτα
Food

Κέικ μελομακάρονο: Το γλυκό που θα σε κάνει να ξεχάσεις τη δίαιτα

17.11.2025
Οι top 5 εφαρμογές που πρέπει να έχεις στο κινητό για να οργανώσεις χειμερινό ταξίδι χωρίς άγχος
Life

Οι top 5 εφαρμογές που πρέπει να έχεις στο κινητό για να οργανώσεις χειμερινό ταξίδι χωρίς άγχος

17.11.2025
Η σαλάτα που λειτουργεί σαν ρετινόλη και φέρνει φυσική λάμψη στην επιδερμίδα
Life

Η σαλάτα που λειτουργεί σαν ρετινόλη και φέρνει φυσική λάμψη στην επιδερμίδα

17.11.2025
Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

ΑΙΧΜΕΣ: Αλλαγές στην ηγεσία διεθνούς ελληνικού ομίλου ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: Αλλαγές στην ηγεσία διεθνούς ελληνικού ομίλου ΜΜΕ

Ξανασκέφτονται τις περιφερειακές και τις ραδιοφωνικές άδειες στην Κυβέρνηση

Ξανασκέφτονται τις περιφερειακές και τις ραδιοφωνικές άδειες στην Κυβέρνηση

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Είδος πολυτελείας και τα όσπρια

Είδος πολυτελείας και τα όσπρια

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Οι τέσσερις πληγές του Ανδρουλάκη

Οι τέσσερις πληγές του Ανδρουλάκη