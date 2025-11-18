Το preppy πουλόβερ επιστρέφει! Αυτές είναι οι τάσεις που θα δούμε τον φετινό χειμώνα

Μεταξύ των κορυφαίων τάσεων στα πλεκτά για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2025-26, ένα στιλ ξεχωρίζει χάρη στην αίσθηση ζεστασιάς και τη νοσταλγική του αύρα: το preppy πουλόβερ. Κλασικό και διαχρονικό, έρχεται σε διάφορες εκδοχές, από V-neck και cardigan μέχρι σχέδια ρόμβους και πλέξεις cable, εμφανιζόμενα στις μεγαλύτερες πασαρέλες και στο street style.

Το preppy style έχει τις ρίζες του στα Preparatory Schools των ΗΠΑ, τα σχολεία που προετοίμαζαν τους μαθητές για τα πιο διάσημα πανεπιστήμια, καθώς και στις ακαδημαϊκές στολές της Ivy League της δεκαετίας του ’50 (Yale, Harvard). Αργότερα, έγινε δημοφιλές μέσα από τηλεοπτικές σειρές όπως Beverly Hills, Dawson’s Creek και πιο πρόσφατα το Gossip Girl.

Διάβασε επίσης: Η καρό φούστα θα κάνει να ξεχάσεις το αγαπημένο σου τζιν αυτόν τον χειμώνα

Πουλόβερ με λαιμόκοψη V

Μετά από χρόνια που είχε παραγκωνιστεί από τις στρόγγυλες λαιμοκόψεις, το V κάνει δυναμική επιστροφή αυτόν τον χειμώνα. Σύμβολο της μινιμαλιστικής αισθητικής των ’90s και βασικό κομμάτι του officewear, σήμερα αγαπιέται ιδιαίτερα από τους θαυμαστές της μόδας. Το V-neck συνδυάζεται εύκολα με πουκάμισο ή T-shirt για ένα preppy look ή με τζιν για πιο casual εμφανίσεις, όπως το επιδεικνύουν διάσημες όπως η Hailey Bieber και η Alex Consani.

Ρόμβοι

Δημοφιλές στην Αγγλία της δεκαετίας του 1920, όπου ο Δούκας του Ουίνδσορ το έκανε σύμβολο κομψότητας, οι ρόμβοι εμφανίστηκαν ξανά τη δεκαετία του 1980 και σήμερα επιστρέφουν στις πασαρέλες της Celine και της Burberry. Το σχέδιο Argyle, που έχει τις ρίζες του στην οικογένεια Campbell της Σκωτίας, είναι συνώνυμο της preppy αισθητικής με retro πινελιές.

Ζακέτες

Το cardigan, κάποτε θεωρημένο ξεπερασμένο, ανανεώνεται χάρη στην επανασχεδίαση του από τη Miu Miu. Φέτος το φθινόπωρο κυριαρχεί στα πλεκτά με το ρετρό και μινιμαλιστικό του στιλ, ιδανικό για layering. Φοριέται με φούστες όπως στην τελευταία επίδειξη του οίκου Chanel ή με τζιν, όπως η Kaia Gerber και η Katie Holmes.

Το πλεκτό με cable knit τεχνική

Ένα φόρο τιμής στην άνεση και την παράδοση, το cable knit πουλόβερ εμπνέεται από τα χειροποίητα σχέδια των Ιρλανδών ψαράδων. Με σχέδια πλεξίματος σε ζιγκ-ζαγκ ή cables, το πουλόβερ αυτό συνδυάζει cozy στιλ με διακριτική πολυτέλεια και εμφανίζεται ξανά στις διεθνείς πασαρέλες.

Διάβασε επίσης: French chic: Τα loafers που θα αναβαθμίσουν κάθε σου χειμερινή εμφάνιση

Δες κι αυτό…