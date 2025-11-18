Στο φως το πρώτο teaser της Moana με τον Dwayne Johnson και τη Catherine Laga’aia

Η Disney παρουσιάζει μια πρώτη γεύση από την νέα κινηματογραφική εκδοχή του live-action «Moana»

Ο Dwayne Johnson επιστρέφει ως Maui στο πρώτο teaser του live-action «Moana», το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα η Disney και προσφέρει μια καθαρή πρώτη ματιά στη νέα κινηματογραφική εκδοχή του δημοφιλούς animation. Το υλικό αναρτήθηκε παράλληλα και στον επίσημο λογαριασμό του Dwayne Johnson, σηματοδοτώντας την έναρξη της καμπάνιας για την ταινία που αναμένεται στις αίθουσες το καλοκαίρι του 2026.

Στο απόσπασμα εμφανίζεται η Catherine Laga’aia στον ρόλο της Moana, της νεαρής αρχηγού που καλείται να ξεκινήσει ένα νέο ταξίδι αυτογνωσίας και αποφασιστικότητας.

Η Catherine Laga’aia, 18 ετών, αναλαμβάνει τον πρώτο μεγάλο πρωταγωνιστικό της ρόλο, πλαισιωμένη από τον John Tui ως Chief Tui, τον Frankie Adams ως Sina και τη Rena Owen ως Gramma Tala. Η επιλογή ηθοποιών με καταγωγή από τον Ειρηνικό ενισχύει την πολιτισμική αυθεντικότητα μιας ιστορίας που στηρίζεται στις παραδόσεις της Πολυνησίας.

Η συζήτηση γύρω από την εμφάνιση του Dwayne Johnson στον ρόλο του Maui είχε ξεκινήσει ήδη από το 2024, όταν φωτογραφίες από τα γυρίσματα στη Χαβάη έγιναν viral. Ο ίδιος είχε διευκρινίσει στη συνέχεια ότι η προετοιμασία για τον χαρακτήρα απαιτούσε καθημερινές ώρες δουλειάς, εξηγώντας πως «το κοστούμι είναι αποτέλεσμα επίμονης διαδικασίας που επαναλαμβάνεται καθημερινά για να διατηρεί τη σωστή μορφή του».

Το live-action «Moana» αποτελεί κομμάτι της στρατηγικής της Disney να επαναφέρει επιτυχημένες ιστορίες της σε νέες κινηματογραφικές μορφές. Μετά τις πρόσφατες κυκλοφορίες των «Snow White» και «Lilo & Stitch», αλλά και τον επερχόμενο «Hercules» και τη sequel live-action εκδοχή του «Lilo & Stitch», το στούντιο συνεχίζει να επενδύει στη νοσταλγία και στη δύναμη των κλασικών χαρακτήρων του.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 10 Ιουλίου 2026, με τη Disney να υπόσχεται μια εκδοχή που θα διατηρεί την καρδιά και τη μαγεία της πρωτότυπης ιστορίας.

