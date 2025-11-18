Screen News 18.11.2025

Στο φως το πρώτο teaser της Moana με τον Dwayne Johnson και τη Catherine Laga’aia

Η Disney παρουσιάζει μια πρώτη γεύση από την νέα κινηματογραφική εκδοχή του live-action «Moana»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Dwayne Johnson επιστρέφει ως Maui στο πρώτο teaser του live-action «Moana», το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα η Disney και προσφέρει μια καθαρή πρώτη ματιά στη νέα κινηματογραφική εκδοχή του δημοφιλούς animation. Το υλικό αναρτήθηκε παράλληλα και στον επίσημο λογαριασμό του Dwayne Johnson, σηματοδοτώντας την έναρξη της καμπάνιας για την ταινία που αναμένεται στις αίθουσες το καλοκαίρι του 2026.

Στο απόσπασμα εμφανίζεται η Catherine Laga’aia στον ρόλο της Moana, της νεαρής αρχηγού που καλείται να ξεκινήσει ένα νέο ταξίδι αυτογνωσίας και αποφασιστικότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Christopher Nolan αποθεώνει τον Dwayne Johnson

Η Catherine Laga’aia, 18 ετών, αναλαμβάνει τον πρώτο μεγάλο πρωταγωνιστικό της ρόλο, πλαισιωμένη από τον John Tui ως Chief Tui, τον Frankie Adams ως Sina και τη Rena Owen ως Gramma Tala. Η επιλογή ηθοποιών με καταγωγή από τον Ειρηνικό ενισχύει την πολιτισμική αυθεντικότητα μιας ιστορίας που στηρίζεται στις παραδόσεις της Πολυνησίας.

Η συζήτηση γύρω από την εμφάνιση του Dwayne Johnson στον ρόλο του Maui είχε ξεκινήσει ήδη από το 2024, όταν φωτογραφίες από τα γυρίσματα στη Χαβάη έγιναν viral. Ο ίδιος είχε διευκρινίσει στη συνέχεια ότι η προετοιμασία για τον χαρακτήρα απαιτούσε καθημερινές ώρες δουλειάς, εξηγώντας πως «το κοστούμι είναι αποτέλεσμα επίμονης διαδικασίας που επαναλαμβάνεται καθημερινά για να διατηρεί τη σωστή μορφή του».

Το live-action «Moana» αποτελεί κομμάτι της στρατηγικής της Disney να επαναφέρει επιτυχημένες ιστορίες της σε νέες κινηματογραφικές μορφές. Μετά τις πρόσφατες κυκλοφορίες των «Snow White» και «Lilo & Stitch», αλλά και τον επερχόμενο «Hercules» και τη sequel live-action εκδοχή του «Lilo & Stitch», το στούντιο συνεχίζει να επενδύει στη νοσταλγία και στη δύναμη των κλασικών χαρακτήρων του.

;img_index=6

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 10 Ιουλίου 2026, με τη Disney να υπόσχεται μια εκδοχή που θα διατηρεί την καρδιά και τη μαγεία της πρωτότυπης ιστορίας.

Διάβασε επίσης: Box Office: H Taylor Swift έβγαλε knock out τον The Rock

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Catherine Laga'aia Disney Dwayne Johnson Moana TEASER
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το preppy πουλόβερ επιστρέφει! Αυτές είναι οι τάσεις που θα δούμε τον φετινό χειμώνα

Το preppy πουλόβερ επιστρέφει! Αυτές είναι οι τάσεις που θα δούμε τον φετινό χειμώνα

18.11.2025
Επόμενο
Ο Liev Schreiber στο νοσοκομείο μετά από αιφνίδιο πρόβλημα υγείας

Ο Liev Schreiber στο νοσοκομείο μετά από αιφνίδιο πρόβλημα υγείας

18.11.2025

Δες επίσης

Τα Labubu ετοιμάζονται για κινηματογραφική καριέρα
Cinema

Τα Labubu ετοιμάζονται για κινηματογραφική καριέρα

18.11.2025
To… παράπονο της Dakota Johnson στον Γιώργο Λάνθιμο
Cinema

To… παράπονο της Dakota Johnson στον Γιώργο Λάνθιμο

18.11.2025
Το Avatar: Fire and Ash αγγίζει τις 3 ώρες και 15 λεπτά και αλλάζει τα δεδομένα στη διάρκεια των ταινιών
Cinema

Το Avatar: Fire and Ash αγγίζει τις 3 ώρες και 15 λεπτά και αλλάζει τα δεδομένα στη διάρκεια των ταινιών

18.11.2025
Lefter: Η ζωή του πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Λευτέρη Αντωνιάδη γίνεται ταινία στο Netflix
Cinema

Lefter: Η ζωή του πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Λευτέρη Αντωνιάδη γίνεται ταινία στο Netflix

18.11.2025
Ο Tom Cruise παίρνει το πρώτο του Όσκαρ! Συγκινεί με την εξομολόγηση του
Cinema

Ο Tom Cruise παίρνει το πρώτο του Όσκαρ! Συγκινεί με την εξομολόγηση του

17.11.2025
Ο Πάπας Λέων υποδέχθηκε stars του Hollywood – Τι τους ζήτησε (Video)
Cinema

Ο Πάπας Λέων υποδέχθηκε stars του Hollywood – Τι τους ζήτησε (Video)

17.11.2025
Τα teasers των The Devil Wears Prada 2 και Toy Story 5 έσπασαν ρεκόρ προβολών μέσα σε ένα 24ωρο
Cinema

Τα teasers των The Devil Wears Prada 2 και Toy Story 5 έσπασαν ρεκόρ προβολών μέσα σε ένα 24ωρο

17.11.2025
Governors Awards: Η Ακαδημία τίμησε τους Tom Cruise, Debbie Allen, Wynn Thomas και Dolly Parton
Cinema

Governors Awards: Η Ακαδημία τίμησε τους Tom Cruise, Debbie Allen, Wynn Thomas και Dolly Parton

17.11.2025
Η Lady Gaga αποκάλυψε πώς αντιμετώπισε τις κάκιστες κριτικές του Joker: Folie à Deux
Cinema

Η Lady Gaga αποκάλυψε πώς αντιμετώπισε τις κάκιστες κριτικές του Joker: Folie à Deux

17.11.2025
Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

ΑΙΧΜΕΣ: Αλλαγές στην ηγεσία διεθνούς ελληνικού ομίλου ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: Αλλαγές στην ηγεσία διεθνούς ελληνικού ομίλου ΜΜΕ

Ξανασκέφτονται τις περιφερειακές και τις ραδιοφωνικές άδειες στην Κυβέρνηση

Ξανασκέφτονται τις περιφερειακές και τις ραδιοφωνικές άδειες στην Κυβέρνηση

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Είδος πολυτελείας και τα όσπρια

Είδος πολυτελείας και τα όσπρια

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Οι τέσσερις πληγές του Ανδρουλάκη

Οι τέσσερις πληγές του Ανδρουλάκη