Ο Liev Schreiber στο νοσοκομείο μετά από αιφνίδιο πρόβλημα υγείας

Ο Liev Schreiber νοσηλεύθηκε στη Νέα Υόρκη το βράδυ της Κυριακής 16 Νοεμβρίου, έπειτα από έντονο πονοκέφαλο που τον ανάγκασε να επικοινωνήσει άμεσα με τον γιατρό του. Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, ο ηθοποιός ακολούθησε την ιατρική οδηγία να μεταβεί στο νοσοκομείο, όπου και παρέμεινε για παρακολούθηση. Ο υποψήφιος για Emmy ηθοποιός πέρασε τη νύχτα στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό, ωστόσο ο εκπρόσωπός του επιβεβαίωσε ότι «έχει λάβει το πράσινο φως για να επιστρέψει στη δουλειά».

Το συμβάν έρχεται λίγους μήνες μετά την αποκάλυψη του Liev Schreiber ότι τον Απρίλιο του 2024 υπέστη προσωρινή απώλεια μνήμης ενώ βρισκόταν στη σκηνή του Broadway, κατά τη διάρκεια παράστασης του «Doubt: A Parable». Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Late Night with Seth Meyers, ο ηθοποιός είχε περιγράψει πως ο έντονος πονοκέφαλος που αισθάνθηκε στα παρασκήνια εξελίχθηκε σε επεισόδιο σύγχυσης, σε σημείο που δεν μπόρεσε να θυμηθεί ούτε το όνομα της συμπρωταγωνίστριάς του, Amy Ryan, ούτε τις ατάκες του επί σκηνής.

Διάβασε επίσης: Πώς η 16χρονη κόρη των Naomi Watts και Liev Schreiber, Kai συγκλονίζει τη μόδα

Ο Liev Schreiber είχε τότε φοβηθεί ότι υπέστη εγκεφαλικό, όμως οι εξετάσεις έδειξαν πως κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Νευρολόγος που τον εξέτασε διέγνωσε ότι είχε παρουσιάσει ένα σπάνιο επεισόδιο προσωρινής αμνησίας που μπορεί να προκληθεί από παράγοντες όπως η ημικρανία, η έντονη σωματική προσπάθεια ή το έντονο στρες. Το συγκεκριμένο ιατρικό φαινόμενο συνήθως εμφανίζεται σε άτομα μέσης ή μεγαλύτερης ηλικίας και δεν αφήνει μακροχρόνιες επιπτώσεις, καθώς υποχωρεί μέσα σε 24 ώρες.

Προς το παρόν, ο Liev Schreiber έχει επιστρέψει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το πρόσφατο περιστατικό συνδέεται με το επεισόδιο του 2024. Οι εξελίξεις γύρω από την υγεία του παρακολουθούνται στενά, ωστόσο οι πρώτες επίσημες πληροφορίες δείχνουν πως ο ηθοποιός βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και συνεχίζει κανονικά τη δραστηριότητά του.

Διάβασε επίσης: Jessie J: Εσπευσμένη εισαγωγή στο νοσοκομείο μετά τη μάχη με τον καρκίνο του μαστού

Δες κι αυτό…