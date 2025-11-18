Beauty 18.11.2025

6 ιδέες για μανικιούρ που σε βάζουν από τώρα στο χριστουγεννιάτικο mood

xristougenna_nixia
Από το κλασικό κόκκινο έως τις χρυσές και ασημένιες λεπτομέρειες, αυτές είναι οι τάσεις που θα κάνουν τις γιορτές ακόμα πιο λαμπερές
Μαρία Χατζηγιάννη

Με την έλευση των Χριστουγέννων, το κόκκινο παραμένει το χρώμα-κλειδί για τα νύχια, συνδυάζοντας διαχρονικότητα, κομψότητα και ευελιξία για κάθε περίσταση, από οικογενειακά δείπνα έως βραδινά πάρτι. Είναι ένα χρώμα που δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα και αποτελεί την ασφαλή επιλογή για όσες θέλουν ένα κομψό και γιορτινό αποτέλεσμα χωρίς υπερβολές.

Ταυτόχρονα, η τάση για το 2025 δίνει χώρο στην πρωτοτυπία. Νύχια με χρυσές ή ασημένιες λεπτομέρειες, καρό σχέδια, glitter, χιονονιφάδες ή έμπνευση από γλυκά, δημιουργούν μοναδικά μανικιούρ που συνδυάζουν το κλασικό με το παιχνιδιάρικο. Οι επιλογές είναι πολλές και μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε στιλ, είτε προτιμάς minimal είτε πιο εντυπωσιακά σχέδια.

Η μαγεία κρύβεται στα απλά 

Δεν χρειάζονται περίπλοκα σχέδια για να απολαύσεις το γιορτινό πνεύμα. Μια nude βάση με διάφανο top coat και λίγα glitter ή διακριτικά αυτοκόλλητα νυχιών μπορεί να δημιουργήσει ένα μανικιούρ απλό αλλά γιορτινό.

nixia_xristougenna
Μικρές χιονινιφάδες 

Για όσους προτιμούν λιγότερο φανταχτερά σχέδια, η τάση φέτος επιλέγει minimal nail art. Λίγα στοιχεία, όπως μικρές χιονονιφάδες σε nude ή παστέλ βάση, που δίνουν κομψότητα χωρίς υπερβολή.

nixia_xristougenna
Κόκκινο και χρυσό

Ο απόλυτος συνδυασμός για τα Χριστούγεννα είναι κόκκινο και χρυσό, ιδανικός για μανικιούρ σε τζελ ή ημιμόνιμο. Το κόκκινο μπορεί να είναι έντονο ή πιο σκούρο, burgundy, δημιουργώντας glam αποτέλεσμα με glitter.

nixia_xristougenna (3)
Άσπρο και ασημί 

Η χρήση λευκού και ασημί θυμίζει χειμερινά τοπία και παγωμένα λιβάδια. Ένα μανικιούρ με λευκή βάση και ασημένιες λεπτομέρειες δημιουργεί ένα διακριτικό Winter Wonderland στα νύχια σου.

xristougenna_nixia
Γλυκά στοιχεία

Φέτος η τάση περιλαμβάνει και «gourmet» νύχια, εμπνευσμένα από γλυκά, όπως panettone ή σοκολάτες. Το καφέ σκούρο ή σοκολατί χρώμα στα νύχια, σε συνδυασμό με μικρές διακοσμητικές λεπτομέρειες, είναι η τέλεια επιλογή για ένα παιχνιδιάρικο και πρωτότυπο αποτέλεσμα.

nixia_xristougenna
Κοντά νύχια 

Δεν χρειάζεται μεγάλο μήκος για να δημιουργηθεί εντυπωσιακό μανικιούρ. Τα κοντά νύχια με τετράγωνο σχήμα, nude βάση και ένα μοναδικό διακοσμητικό στοιχείο στο κέντρο, είναι ιδανική επιλογή για κομψότητα με ελάχιστο κόπο.

xristougenna_nixia
