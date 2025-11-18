Αθηνά Οικονομάκου: Οικογενειακή απόδραση στο Μιλάνο με τα παιδιά της και τον Μπρούνο Τσερέλα (φωτογραφίες)

Η Αθηνά Οικονομάκου ταξίδεψε ξανά στο Μιλάνο για να συναντήσει τον Μπρούνο Τσερέλα, ο οποίος ζει μόνιμα εκεί λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων. Αυτή τη φορά, όμως, δεν πήγε μόνη της: στο πλευρό της ήταν και τα δύο παιδιά της, ο Μάξιμος και η Σιέννα, κάνοντας το ταξίδι ακόμη πιο ξεχωριστό.

Μάλιστα, τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σειρά από φωτογραφίες που απαθανάτισαν όμορφες στιγμές από το ταξίδι τους. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα, ξεχώρισαν εικόνες από το γήπεδο, όπου βρέθηκαν οικογενειακώς, ενώ σε μία από τις φωτογραφίες οι τέσσερίς τους ποζάρουν χαμογελαστοί, δείχνοντας ξεκάθαρα την όμορφη σχέση που έχουν χτίσει τα παιδιά με τον μπασκετμπολίστα.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Αθηνά έγραψε ένα τρυφερό μήνυμα για τις μέρες που πέρασαν στο Μιλάνο: «Μερικές μέρες στο Μιλάνο που θα θυμάμαι για πάντα, με τους πιο αγαπημένους μικρούς μου ταξιδιωτικούς συντρόφους.

Το να εξερευνάς νέα μέρη με παιδιά δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά είναι πάντα μαγικό. Η περιέργεια, τα γέλια και ο ενθουσιασμός τους κάνουν κάθε στιγμή πιο φωτεινή. Νιώθω ευγνωμοσύνη για αυτές τις όμορφες αναμνήσεις και για όλες τις περιπέτειες που μας περιμένουν. Μιλάνο, ήσουν υπέροχο. Σε αγαπάμε».

Το κοινό ενθουσιάστηκε με τις εικόνες από το ταξίδι, ιδιαίτερα επειδή η Αθηνά δεν συνηθίζει να δημοσιεύει συχνά στιγμές τόσο προσωπικές.

