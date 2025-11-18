Ελένη Τσολάκη: Στόλισε και ποζάρει αγκαλιά με την κόρη της μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Η πρώτη χριστουγεννιάτικη στιγμή μαμάς και κόρης που ξετρέλανε το Instagram.

Ο Δεκέμβρης πλησιάζει και η γιορτινή διάθεση έχει ήδη αρχίσει να απλώνεται, με πολλές γνωστές προσωπικότητες να μπαίνουν από νωρίς στο κλίμα των Χριστουγέννων. Τα social media έχουν γεμίσει με λαμπερά δέντρα, στολίδια και ζεστές οικογενειακές στιγμές. Ανάμεσα σε όσους υποδέχθηκαν τα φετινά Χριστούγεννα λίγο… πρόωρα βρίσκεται και η Ελένη Τσολάκη.

Η παρουσιάστρια στόλισε για πρώτη φορά με την 8 μηνών κόρη της, το μωρό που απέκτησε μαζί με τον Παύλο Πετρουλάκη, ζώντας μια από τις πιο τρυφερές οικογενειακές στιγμές της.

Το απόγευμα της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου, η Ελένη Τσολάκη μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια γλυκιά φωτογραφία, όπου ποζάρει κρατώντας αγκαλιά τη μικρή της μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Με εμφανή συγκίνηση και χαρά, συνόδευσε την εικόνα με το μήνυμα:

«Φέτος το δέντρο μας δεν χρειάζεται αστέρι!!! Το κρατάω στην αγκαλιά μου. Μόνο ευγνωμοσύνη. Καλά μας Χριστούγεννα!».

Η ανάρτηση ενθουσίασε τους διαδικτυακούς της φίλους, που έσπευσαν να της ευχηθούν και να σχολιάσουν πόσο όμορφα και γιορτινά ξεκίνησε η φετινή περίοδος για την οικογένειά της.

