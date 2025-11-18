Celeb News 18.11.2025

Νίκος Ορφανός: Η συγκινητική ανάρτηση για τη γέννηση της κόρης του και την προωρότητα

Νίκος Ορφανός
Ο ηθοποιός μοιράζεται για πρώτη φορά τη δύσκολη αρχή της πατρότητας και ευχαριστεί τη Μονάδα Νεογνών
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας, ο Νίκος Ορφανός μοιράστηκε μια από τις πιο προσωπικές του στιγμές, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά τις δύσκολες πρώτες μέρες μετά τη γέννηση της κόρης του τον Μάιο του 2024.

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως το μωρό ήρθε στον κόσμο απρόσμενα νωρίς, αφήνοντας εκείνον και τη σύζυγό του να επιστρέψουν στο σπίτι χωρίς να το κρατούν ακόμη στην αγκαλιά τους.

Ο ίδιος περιγράφει ότι για περίπου δέκα ημέρες έδιναν στο μωρό ελάχιστες ποσότητες γάλατος, «σταγόνα–σταγόνα», όπως έγραψε χαρακτηριστικά, τρέμοντας σχεδόν με κάθε γραμμάριο βάρους που κέρδιζε η μικρή. Στην εξομολόγησή του σημειώνει πως οι γιατροί και οι νοσηλεύτριες της Μονάδας Νεογνών έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στα πρώτα αυτά αβέβαια βήματα, ευχαριστώντας τους για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους.

Σήμερα, σχεδόν δύο χρόνια μετά, η μικρή έχει πλέον μεγαλώσει, περπατάει και γεμίζει την καθημερινότητα των γονιών της με χαμόγελα. Ο Νίκος Ορφανός στη δημοσίευσή του αναφέρει πως βλέποντας το παιδί του να κάνει τα πρώτα του βηματάκια, νιώθει πως ένα κομμάτι του θα συνεχίσει να προχωρά πάνω στη γη ακόμη κι όταν ο ίδιος δεν θα βρίσκεται πια εδώ.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο ηθοποιός τόνισε ότι κάθε παιδί, ανεξάρτητα από το πού γεννιέται, αποτελεί ευθύνη όλων, υπενθυμίζοντας πως έχουμε χρέος να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν καλύτερο κόσμο από αυτόν που βρήκαμε.

