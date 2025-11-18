Ο Κώστας Καραφώτης θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά – Έγκυος η σύζυγός του

Έναν χρόνο μετά τον γάμο τους, ο τραγουδιστής και η γυμνάστρια περιμένουν το πρώτο τους παιδί

Ο Κώστας Καραφώτης και η σύζυγός του, Κάτια Νανά Μάνου, φαίνεται πως ζουν μία από τις πιο χαρούμενες φάσεις της κοινής τους πορείας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Real News, το ζευγάρι, περίπου έναν χρόνο μετά τον γάμο του στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ρηγίλλης στο Κολωνάκι, ετοιμάζεται να υποδεχτεί ένα νέο, ιδιαίτερα τρυφερό κεφάλαιο στη ζωή του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Κάτια είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδί και διανύει τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της διακριτικά, μακριά από την υπερβολική δημοσιότητα. Το ζευγάρι άλλωστε έχει επιλέξει από την αρχή να προστατεύει την προσωπική του ζωή, κρατώντας την όσο γίνεται εκτός προβολής.

Η ίδια στάση αποτυπώνεται και τώρα, με τους δυο τους να ζουν αυτή τη χαρμόσυνη περίοδο ήσυχα, χωρίς να επιδιώκουν δημοσιότητα. Ο Κώστας Καραφώτης, που παραμένει σταθερά φειδωλός στις προσωπικές αποκαλύψεις, αλλά και η Κάτια, η οποία δεν αγαπά τα φώτα, προτιμούν να μοιράζονται τέτοιες στιγμές μόνο με τον στενό τους κύκλο.

Πρόσφατα, ο τραγουδιστής βρέθηκε καλεσμένος στο «Happy Day» στον ALPHA, όπου μίλησε για τη ζωή του με τη σύζυγό του, με αφορμή τις εμφανίσεις του στο «Κουκούτσι». Περιγράφοντας τη σχέση τους, ανέφερε πως όλα βασίζονται στο σωστό timing και στη χημεία που έχουν μεταξύ τους. Όπως είπε, η Κάτια είναι ο άνθρωπος που τον καταλαβαίνει βαθιά και τον στηρίζει απόλυτα.

Ο ίδιος εξήγησε πως ζουν αρμονικά, χωρίς γκρίνιες, μοιράζονται τα πάντα και βρίσκουν πάντα τον τρόπο να λύσουν οποιαδήποτε μικρή παρεξήγηση. Μίλησε ακόμη για την καθημερινότητά τους, αποκαλύπτοντας ότι και οι δύο είναι τακτικοί, ενώ, όπως είπε χαριτολογώντας, το μόνο πρόβλημα που έχουν είναι όταν… πρέπει να αποχωριστούν!

