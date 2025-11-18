Celeb News 18.11.2025

Ο Κώστας Καραφώτης θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά – Έγκυος η σύζυγός του

Ο Κώστας Καραφώτης θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά - Έγκυος η σύζυγός του
Έναν χρόνο μετά τον γάμο τους, ο τραγουδιστής και η γυμνάστρια περιμένουν το πρώτο τους παιδί
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Κώστας Καραφώτης και η σύζυγός του, Κάτια Νανά Μάνου, φαίνεται πως ζουν μία από τις πιο χαρούμενες φάσεις της κοινής τους πορείας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Real News, το ζευγάρι, περίπου έναν χρόνο μετά τον γάμο του στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ρηγίλλης στο Κολωνάκι, ετοιμάζεται να υποδεχτεί ένα νέο, ιδιαίτερα τρυφερό κεφάλαιο στη ζωή του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Κάτια είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδί και διανύει τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της διακριτικά, μακριά από την υπερβολική δημοσιότητα. Το ζευγάρι άλλωστε έχει επιλέξει από την αρχή να προστατεύει την προσωπική του ζωή, κρατώντας την όσο γίνεται εκτός προβολής.

Ο Κώστας Καραφώτης θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά - Έγκυος η σύζυγός του
https://www.instagram.com/katia_nana_manou/

Διάβασε επίσης: Ευθύμης Ζησάκης: Έκανε ερωτική εξομολόγηση στη σύζυγό του ανήμερα των γενεθλίων της

Η ίδια στάση αποτυπώνεται και τώρα, με τους δυο τους να ζουν αυτή τη χαρμόσυνη περίοδο ήσυχα, χωρίς να επιδιώκουν δημοσιότητα. Ο Κώστας Καραφώτης, που παραμένει σταθερά φειδωλός στις προσωπικές αποκαλύψεις, αλλά και η Κάτια, η οποία δεν αγαπά τα φώτα, προτιμούν να μοιράζονται τέτοιες στιγμές μόνο με τον στενό τους κύκλο.

Ο Κώστας Καραφώτης θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά - Έγκυος η σύζυγός του
https://www.instagram.com/katia_nana_manou/

Πρόσφατα, ο τραγουδιστής βρέθηκε καλεσμένος στο «Happy Day» στον ALPHA, όπου μίλησε για τη ζωή του με τη σύζυγό του, με αφορμή τις εμφανίσεις του στο «Κουκούτσι». Περιγράφοντας τη σχέση τους, ανέφερε πως όλα βασίζονται στο σωστό timing και στη χημεία που έχουν μεταξύ τους. Όπως είπε, η Κάτια είναι ο άνθρωπος που τον καταλαβαίνει βαθιά και τον στηρίζει απόλυτα.

Ο Κώστας Καραφώτης θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά - Έγκυος η σύζυγός του
https://www.instagram.com/kostaskarafotis_/

Ο ίδιος εξήγησε πως ζουν αρμονικά, χωρίς γκρίνιες, μοιράζονται τα πάντα και βρίσκουν πάντα τον τρόπο να λύσουν οποιαδήποτε μικρή παρεξήγηση. Μίλησε ακόμη για την καθημερινότητά τους, αποκαλύπτοντας ότι και οι δύο είναι τακτικοί, ενώ, όπως είπε χαριτολογώντας, το μόνο πρόβλημα που έχουν είναι όταν… πρέπει να αποχωριστούν!

Διάβασε επίσης: Ρομαντική απόδραση στο Παρίσι για τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον σύζυγό της (φωτο)

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ζευγάρια ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΦΩΤΗΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Met Gala 2026: Το σώμα μεταμορφώνεται σε ζωντανή τέχνη στη φετινή έκθεση

Met Gala 2026: Το σώμα μεταμορφώνεται σε ζωντανή τέχνη στη φετινή έκθεση

18.11.2025
Επόμενο
Η πτώση του Justin Bieber από το σκέιτμπορντ που έγινε viral

Η πτώση του Justin Bieber από το σκέιτμπορντ που έγινε viral

18.11.2025

Δες επίσης

Ελένη Τσολάκη: Στόλισε και ποζάρει αγκαλιά με την κόρη της μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο
Celeb News

Ελένη Τσολάκη: Στόλισε και ποζάρει αγκαλιά με την κόρη της μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο

18.11.2025
Η πτώση του Justin Bieber από το σκέιτμπορντ που έγινε viral
Celeb News

Η πτώση του Justin Bieber από το σκέιτμπορντ που έγινε viral

18.11.2025
Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»
Celeb News

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

17.11.2025
Ευθύμης Ζησάκης: Έκανε ερωτική εξομολόγηση στη σύζυγό του ανήμερα των γενεθλίων της
Celeb News

Ευθύμης Ζησάκης: Έκανε ερωτική εξομολόγηση στη σύζυγό του ανήμερα των γενεθλίων της

17.11.2025
Ρομαντική απόδραση στο Παρίσι για τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον σύζυγό της (φωτο)
Celeb News

Ρομαντική απόδραση στο Παρίσι για τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον σύζυγό της (φωτο)

17.11.2025
Ένα απρόσμενο πιτζάμα πάρτι ένωσε ξανά την Kim Kardashian με την Britney Spears
Celeb News

Ένα απρόσμενο πιτζάμα πάρτι ένωσε ξανά την Kim Kardashian με την Britney Spears

17.11.2025
Η Φαίη Σκορδά περπάτησε στην Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας και μαγνήτισε τα βλέμματα
Celeb News

Η Φαίη Σκορδά περπάτησε στην Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας και μαγνήτισε τα βλέμματα

17.11.2025
Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε block Γκουντάρα και Κάκκαβα – Τι απάντησαν on camera
Celeb News

Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε block Γκουντάρα και Κάκκαβα – Τι απάντησαν on camera

17.11.2025
Νέα αγωγή του Ray J κατά της Kim Kardashian – «Το sex tape γυρίστηκε συναινετικά»
Celeb News

Νέα αγωγή του Ray J κατά της Kim Kardashian – «Το sex tape γυρίστηκε συναινετικά»

15.11.2025
Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

ΑΙΧΜΕΣ: Αλλαγές στην ηγεσία διεθνούς ελληνικού ομίλου ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: Αλλαγές στην ηγεσία διεθνούς ελληνικού ομίλου ΜΜΕ

Ξανασκέφτονται τις περιφερειακές και τις ραδιοφωνικές άδειες στην Κυβέρνηση

Ξανασκέφτονται τις περιφερειακές και τις ραδιοφωνικές άδειες στην Κυβέρνηση

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Είδος πολυτελείας και τα όσπρια

Είδος πολυτελείας και τα όσπρια

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Οι τέσσερις πληγές του Ανδρουλάκη

Οι τέσσερις πληγές του Ανδρουλάκη