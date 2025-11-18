Μουσικά Νέα 18.11.2025

Τα soundtracks 10 ελληνικών ταινιών που αξίζουν να μπουν στη Spotify playlist σου

Όταν ο ελληνικός κινηματογράφος συναντά τη μουσική
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Οι ελληνικές ταινίες δεν είναι μόνο εικόνες και αφήγηση, είναι και μουσική που μένει, τραγούδια που αγγίζουν ψυχές, και μελωδίες που ξυπνούν αναμνήσεις. Αν ψάχνεις για soundtracks ελληνικών ταινιών που πραγματικά αξίζουν μια θέση σε Spotify playlist, αυτά τα 10 τραγούδια είναι κυριολεκτικά… διαμάντια που συνδυάζουν σινεμά και μουσική με τον πιο όμορφο τρόπο.

Τα soundtracks ελληνικών ταινιών που αξίζουν να μπουν σε Spotify playlist

1. Πολίτικη Κουζίνα – «Στα λιμάνια ανάψανε φωτιές» (Νατάσα Θεοδωρίδου)

Η ταινία «Πολίτικη Κουζίνα» είναι μια βιωματική ταινία του Τάσου Μπουλμέτη που ακολουθεί τον Φάνη Ιακωβίδη, έναν καθηγητή αστροφυσικής στην Αθήνα, ο οποίος ταξιδεύει πίσω στην Κωνσταντινούπολη για να δει τον παππού του μετά από πολλά χρόνια. Η ιστορία συνδυάζει την παιδική του ηλικία με την αγάπη του για την μαγειρική και τα μπαχάρια, η οποία ξεκίνησε από τον παππού του, και την παιδική του φιλία με την Σαϊμέ. Η υπόθεση πραγματεύεται επίσης το ζήτημα των διωγμών των Ελλήνων της Πόλης το 1964, κάνοντας ένα ταξίδι στη μνήμη και στα προβλήματα προσαρμογής των προσφύγων.

Τραγούδι / Soundtrack: «Στα λιμάνια ανάψανε φωτιές» – Νατάσα Θεοδωρίδου

Προτάσεις για το πότε να το ακούς: Κατά τις βραδινές ώρες, όταν θες μελαγχολική διάθεση και αναμνήσεις, σε στιγμή ταξιδιού ή ονειρικής νοσταλγίας, όταν σκέφτεσαι παλιούς τόπους και ιστορίες αλλά κι όταν γράφεις ή διαβάζεις κάτι ιστορικό / προσωπικό.

2. Εφάπαξ – «Εφάπαξ» (Γιάννης Κότσιρας)

Η ταινία «Εφάπαξ» (2001) αφορά έναν υπάλληλο απορριμματοφόρων, τον Παντελή, που αποφασίζει να εξαφανιστεί με το εφάπαξ του αντί να το παραδώσει στη σύζυγο και την πεθερά του, οι οποίες είχαν άλλα σχέδια για τα χρήματα. Ο Παντελής πηγαίνει να ζήσει ξέγνοιαστα, κάνοντας μια μοντέρνα παραμυθένια περιπλάνηση στα ελληνικά νησιά και τη Νορμανδία.

Τραγούδι / Soundtrack: «Εφάπαξ» – Γιάννης Κότσιρας

Προτάσεις για το πότε να το ακούς: Σε περίοδο προβληματισμού για οικονομικά ή επαγγελματικά ζητήματα, όταν θες ένα τραγούδι σκέψης, που σε αγγίζει βαθύτερα αλλά και σε ήσυχες στιγμές, όπως μια βόλτα σε βροχερό απόγευμα.

3. Λούφα και Παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο – «Πάνω στη τρέλα μου» (Βανέσσα Αδαμοπούλου & Γιώτα 7)

Η ταινία «Λούφα και παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο» αφορά μια ομάδα 5 φαντάρων που υπηρετούν σε μια ελληνική βραχονησίδα κοντά στα τουρκικά παράλια την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου. Εκεί, καλούνται να φυλάξουν την περιοχή, ενώ αναπτύσσονται τεταμένες σχέσεις με τους γείτονες Τούρκους, οι οποίες όμως επιφυλάσσουν εκπλήξεις για τους στρατιώτες.

Τραγούδι / Soundtrack: «Πάνω στη τρέλα μου» – Βανέσσα Αδαμοπούλου & Γιώτα 7

Προτάσεις για το πότε να το ακούς: Σε στιγμές ανεμελιάς ή νοσταλγίας, όταν «πειράζεις» playlist με ρετρό vibes αλλά φυσικά και σε road trip με φίλους, για χιούμορ και αισθητική παλιότερων δεκαετιών.

4. Φιλί της Ζωής – «Φιλί της Ζωής» (Έλενα Παπαρίζου)

Αφορά έναν γεωπόνο, τον Πασχάλη, που ετοιμάζεται να παντρευτεί στη Μήλο, αλλά από λάθος καταλήγει στη Σίφνο, όπου γνωρίζει τη Ζωή, μια μυστηριώδη φωτογράφο. Καθώς μια απεργία τον εμποδίζει να επιστρέψει στην αγαπημένη του, ο Πασχάλης θα γνωρίσει ένα ζευγάρι στη Σίφνο, τον Ανέστη και τη Σοφία, που θα προσπαθήσουν να τον βοηθήσουν να προλάβει τον γάμο του.

Τραγούδι / Soundtrack: «Φιλί της Ζωής» – Έλενα Παπαρίζου

Προτάσεις για το πότε να το ακούς: Κατά τη διάρκεια ερωτικών ή συγκινητικών αναμνήσεων αλλά σε νυχτερινές ώρες, όταν θες μουσική που αγκαλιάζει την ψυχή.

5. Μπραζίλερο – «Μπραζίλερο» (Νίκος Πορτοκάλογλου)

Ένας παράγοντας επαρχιακής πόλης που προ 10ετίας πήρε χρηματοδότηση από την Ε. Ε. για την ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου, αλλά σπατάλησε τα χρήματα στην αγορά αμφιβόλου ποιότητας Βραζιλιάνου παίκτη για την τοπική ομάδα, δέχεται την ξαφνική επίσκεψη δύο οικονομικών ελεγκτών της Κοινότητας, προσπαθεί να ξεγλιστρήσει με τη γνωστή νεο-ελληνική κατεργαριά, όμως ο κλοιός σφίγγει επικίνδυνα γύρω του.

Τραγούδι / Soundtrack: «Μπραζίλερο» – Νίκος Πορτοκάλογλου

Προτάσεις για το πότε να το ακούς: Σε στιγμές ονειροπόλησης, όταν σκέφτεσαι ταξίδια και πολιτισμούς και κατά τη διάρκεια διαδρομών με αυτοκίνητο ή πτήσεων ή όταν σκέφτεσαι αλλαγές, νέες αρχές ή αποχωρισμούς.

6. Αυτή η νύχτα μένει – «Αυτή η νύχτα μένει» (Δήμητρα Παπίου)

Ο Αντρέας αγαπά τη Στέλλα, αλλά έχει μόνο ένα μαγαζάκι της ΕΒΓΑ να της προσφέρει. Φιλοδοξώντας να κάνει καριέρα ως τραγουδίστρια, η Στέλλα φεύγει για τα σκυλάδικα της επαρχίας. Είναι η αρχή μιας κατάβασης στην κόλαση.

Τραγούδι / Soundtrack: «Αυτή η νύχτα μένει» – Δήμητρα Παπίου

Προτάσεις για το πότε να το ακούς: Το βράδυ, όταν η πόλη είναι ήσυχη και οι σκέψεις ταξιδεύουν, σε ρομαντικές βόλτες κάτω από τα αστέρια ή όταν θέλεις ένα κομμάτι που μένει στην καρδιά, όπως η ταινία.

7. Straight Story – «Επικίνδυνα σε Θέλω» (C:Real)

Η ταινία εκτυλίσσεται σε έναν φανταστικό κόσμο, όπου το να είσαι ομοφυλόφιλος είναι η νόρμα και το να είσαι ετεροφυλόφιλος ταμπού.  Έτσι, ένα ζευγάρι πατεράδων, ο Πέτρος και ο Στέφανος αντιμετωπίζει πρόβλημα όταν ο γιος τους, ο Γιάννης, έλκεται από μία κοπέλα, τη Σοφία.

Τραγούδι / Soundtrack: «Επικίνδυνα σε Θέλω» – C:Real

Προτάσεις για το πότε να το ακούς: Σε ερωτικές στιγμές, όταν θες να νιώσεις ένταση και πάθος, το απόγευμα ή το βράδυ, ως μουσική υπόκρουση σε συναισθηματικές συζητήσεις ή και σε περιόδους μεγάλων αποφάσεων ή ανατροπών στις σχέσεις.

8. Γαμήλιο Πάρτι – «Γαμήλιο Πάρτι» (Locomondo)

Η οικολόγος Μαρίνα παντρεύεται τον φωτογράφο Ηλία στην Κρήτη. Όμως, η διαδρομή από την εκκλησία μέχρι το γαμήλιο πάρτυ αποδεικνύεται άκρως επεισοδιακή. Οι καλεσμένοι χάνουν τον δρόμο τους χάρη σε ένα λάθος στο προσκλητήριο κι έρχονται αντιμέτωποι με τραγελαφικά απρόοπτα και εξομολογήσεις.

Τραγούδι / Soundtrack: «Γαμήλιο Πάρτι» – Locomondo

Προτάσεις για το πότε να το ακούς: Σε γιορτινή διάθεση ή σε πάρτι με φίλους, κατά την προετοιμασία γάμου ή ως throwback σε παλιές στιγμές ή σε καλοκαιρινές εξόδους, όταν θες κάτι χαρούμενο και ρυθμικό.

9. Αν – «Αν» (Δήμητρα Γαλάνη)

Η ταινία «Αν…» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη αφηγείται 2 παράλληλες ιστορίες, εστιάζοντας στο πώς η οικονομική κρίση επηρεάζει τις σχέσεις και τις ζωές των ανθρώπων. Η μία ιστορία αφορά τη γνωριμία και τον έρωτα του Δημήτρη με τη Χριστίνα, ενώ η άλλη παρουσιάζει την εναλλακτική εκδοχή όπου οι δρόμοι τους δεν συναντιούνται ποτέ, εστιάζοντας στην πιθανή μοναξιά και «ελευθερία» του καθενός.

Τραγούδι / Soundtrack: «Αν» – Δήμητρα Γαλάνη

Προτάσεις για το πότε να το ακούς: Κατά τη διάρκεια περισυλλογής, όταν σκέφτεσαι αν σε σχέση με παρελθόν ή μέλλον, σε στιγμές ηρεμίας και φόρτισης, να σε συνοδεύει όπως soundtrack μιας ταινίας της ζωής σου ή και όταν γράφεις ή διαβάζεις για σχέδια, όνειρα και επιλογές.

10. Ταγκό των Χριστουγέννων – «Μία Στιγμή Για Πάντα» (Γιώργος Νταλάρας & Μαρίζα Ρίζου)

Το 1970, σε ένα στρατόπεδο του Έβρου, ένας υπολοχαγός αναγκάζει έναν φαντάρο να του μάθει τανγκό, ώστε να ζητήσει στη γιορτή των Χριστουγέννων σε χορό τη σύζυγο του αντισυνταγματάρχη με την οποία είναι ερωτευμένος.

Τραγούδι / Soundtrack: «Μία Στιγμή Για Πάντα» – Γιώργος Νταλάρας & Μαρίζα Ρίζου

Προτάσεις για το πότε να το ακούς: Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων για πιο έντονο συναισθηματικό ταξίδι, σε ρομαντικές στιγμές μπροστά στο τζάκι ή κάτω από τα λαμπιόνια και όταν θες ένα τραγούδι που σε γεμίζει με ζεστασιά και μαγεία.

Οι ελληνικές ταινίες και η μουσική τους είναι αλληλένδετες με έναν τρόπο που δύσκολα συναντάς αλλού: κάθε ταινία κρύβει μέσα της μελωδίες που γίνονται τραγούδια της ψυχής. Με αυτά τα 10 soundtracks, έχεις ένα playlist γεμάτο συναίσθημα, ιστορία και ελληνικό χρώμα, ιδανικό για κάθε στιγμή: ταξίδι, χαλάρωση, αναμνήσεις, έρωτα ή σκέψη.

