Τα 10 ελληνικά τραγούδια που γίνονται το soundtrack της γυναικείας αυτοπεποίθησης

Μια συλλογή τραγουδιών που υπενθυμίζουν σε κάθε γυναίκα τη δύναμή της, τη φωνή της και την ικανότητά της να στέκεται ακλόνητη απέναντι σε όσα τη δοκιμάζουν

Για δεκαετίες, το ελληνικό τραγούδι καλλιεργούσε μια ρομαντικοποιημένη εικόνα της γυναικείας αυταπάρνησης. Οι μεγάλες φωνές του παρελθόντος τραγουδούσαν τον έρωτα μέσα από το φίλτρο της θυσίας και της υπομονής. Η μεγάλη κυρία του Ελληνικού τραγουδιού, η Μαρινέλα, άφησε εποχή με το «Για σένανε μπορώ» όπου με τη συγκλονιστική της ερμηνεία διατεινόταν πως για έναν άντρα «μπορεί στ’ απόσπασμα να πάει και να χαμογελάει σα να ‘τανε γιορτή».

Διάβασε επίσης: Ποια τραγούδια και ατάκες από παλιές ελληνικές σειρές ξαναζωντανεύουν ως trends στο TikTok

Η Άννα Βίσση στο «Δε θέλω να ξέρεις» ανέφερε ότι της είναι «αδιάφορο αν ζει ή δεν ζει» και πως «δεν έχει όρεξη να φάει» από τον καημό για μια χαμένη αγάπη. Η Δέσποινα Βανδή ενσάρκωνε το «κοριτσάκι» που κλαίει και οδύρεται «γιατί εκείνος έριξε και πάλι το φαρμάκι του». Η γυναίκα όπως αποτυπώθηκε στο Ελληνικό πεντάγραμμο είχε συχνά τον ρόλο να περιμένει καρτερικά, να υπομένει, να πονά, να ελπίζει.

Σήμερα, όμως, γινόμαστε μάρτυρες μια μεταστροφής. Οι σύγχρονες ερμηνεύτριες δεν τραγουδούν πια τη γυναίκα ως παθητικό δέκτη του έρωτα, αλλά ως υποκείμενο με επιθυμία και αξιοπρέπεια και θέτουν όρια. Το στερεότυπο της υπομονής δίνει τη θέση του στην αυτοπεποίθηση.

Ακολουθούν δέκα τραγούδια που συνέβαλαν στο να αλλάξει το αφήγημα. Δέκα στιγμές όπου το ελληνικό τραγούδι μίλησε για μια γυναίκα που δεν υπομένει, επιλέγει και διεκδικεί.

1. Δέσποινα Βανδή – «Περιττός»

Μουσική/Στίχοι: Φοίβος/Φοίβος

Το «Περιττός» αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές στη δισκογραφία της Δέσποινας Βανδή, καθώς παρουσιάζει μια γυναίκα που απομακρύνεται από την εικόνα της πληγωμένης και καρτερικής ερωτευμένης και μετατρέπεται σε φορέα αυτογνωσίας και δύναμης. Η ηρωίδα του τραγουδιού δεν εκλιπαρεί, δεν αναζητά δικαίωση και δεν θρηνεί για όσα χάθηκαν. Κάνει μια νηφάλια αποτίμηση της πραγματικότητας και αναγνωρίζει ότι αυτός ο έρωτας δεν της προσφέρει πια τίποτα, δεν την εξελίσσει και δεν της αφήνει χώρο να αναπτυχθεί. Γι’ αυτό καθίσταται «περιττός».

Η φράση «περνώ και μόνη μου καλά, τα καταφέρνω μια χαρά» λειτουργεί ως θεμέλιος λίθος. Δεν είναι μια ύστερη παρηγοριά, αλλά μια καθαρή διακήρυξη αυτοτέλειας που πηγάζει από βαθιά αυτογνωσία. Η γυναίκα δεν μετρά πλέον την αξία της μέσα από τον έρωτα, αλλά μέσα από την αυταρκεία, την αυτοεκτίμηση και την ικανότητα να επιλέγει ποιες σχέσεις έχουν θέση στη ζωή της.

Ο «Περιττός» δεν είναι αποχαιρετισμός με οργή, αλλά ένα ήρεμο και περήφανο κλείσιμο ενός κύκλου, μια στιγμή όπου η γυναίκα φεύγει όχι επειδή την έδιωξαν, αλλά επειδή η ίδια αποφασίζει ότι της αξίζει κάτι καλύτερο.

2. Ελεωνόρα Ζουγανέλη – «Μόνη Κομπλέ»

Μουσική: Gautier Velissaris, TEO.x3 / Στίχοι: Sunny Μπαλτζή

Το «Μόνη Κομπλέ» αποτελεί μια από τις πιο δυνατές στιγμές σύγχρονης γυναικείας ενδυνάμωσης στο ελληνικό τραγούδι. Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, με την εκρηκτική φωνή και την ωμή, θεατρική της ερμηνεία, δίνει μορφή σε μια γυναίκα που δεν περιορίζεται στο να αποχαιρετήσει μια σχέση, αλλά επιχειρεί μια πλήρη ανασυγκρότηση του εαυτού της. Η ηρωίδα δεν εμφανίζεται θλιμμένη ή αδύναμη. Η οργή της μετατρέπεται σε δύναμη με τη φράση «Όταν θυμώνω τη ζωή μου αποθεώνω», ενώ η παραδοχή ότι είχε γίνει «μια άλλη» και τώρα ξαναμοιάζει με τον εαυτό της σηματοδοτεί την επιστροφή στην αυθεντικότητα.

Η εικόνα της καθημερινότητας που ανατρέπεται, με το σπίτι να μένει αχούρι, δεν δηλώνει κατάρρευση αλλά επανάσταση. Όσα η κοινωνία αναμένει από μια από μια γυναίκα να είναι τακτοποιημένα (σπίτι, σχέση, εμφάνιση) γίνονται σύμβολα απελευθέρωσης. Η ακαταστασία λειτουργεί ως πράξη αντίστασης απέναντι σε ρόλους που δεν την εκφράζουν. Η γυναίκα αρνείται να θυσιάσει την αλήθειά της για χάρη του φαίνεσθαι. Το τραγούδι κορυφώνεται με τη φράση «Είμαι μόνη και όλα κομπλέ», μια καθαρή διακήρυξη αυτοδιάθεσης, όπου το «μόνη» δεν αποτελεί έλλειψη αλλά συνειδητή επιλογή.

Διάβασε επίσης: Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

Το «Μόνη Κομπλέ» ανατρέπει το παλιό στερεότυπο της γυναίκας που υπομένει και βολεύεται στη σιωπή. Αντί για θλίψη, προβάλλει δράση, αντί για θυσία, αξιοπρέπεια, αντί για εξάρτηση, αυτοπεποίθηση. Η Ελεονώρα Ζουγανέλη δεν αφηγείται απλώς έναν χωρισμό, αλλά αποτυπώνει μια τελετουργία επανάκτησης ταυτότητας.

3. Νατάσσα Θεοδωρίδου – «Κόκκινη Γραμμή»

Μουσική/Στίχοι: Γιώργος Θεοφάνους

Η Νατάσσα Θεοδωρίδου με το «Κόκκινη Γραμμή» καταφέρνει κάτι που δεν είναι αυτονόητο. Παρουσιάζει μια γυναίκα που αναγνωρίζει τον πόνο, αλλά δεν τον αφήνει να την καθορίσει. Ο στίχος «τραβάς μια κόκκινη γραμμή» λειτουργεί ως τομή. Η γυναίκα βλέπει την απόρριψη, όμως δεν διαλύεται και προπαντώς δεν θυσιάζει την αξιοπρέπειά της. Δεν αναζητά επιστροφή μέσα από παρακάλια. Στέκεται απέναντι σε αυτή την απότομη αλλαγή με διαύγεια και σταθερότητα.

Η νοσταλγία στους στίχους «καλύτερα να μη σε συναντούσα» δεν γίνεται παγίδα. Δεν υπάρχει οικτιρμός ούτε εξιδανίκευση της θλίψης. Υπάρχει μια ειλικρινής αναγνώριση της ζημιάς που προκάλεσε μια λάθος επιλογή, μαζί με μια διάθεση αυτοπροστασίας. Το «Κόκκινη Γραμμή» δεν είναι τραγούδι εγκατάλειψης, είναι τραγούδι ορίων. Η γυναίκα δεν αποζητά εξηγήσεις, δεν κατηγορεί και δεν παρακαλεί. Χωρίς ίχνος δραματοποίησης, αποδέχεται το τέλος και δεν επιτρέπει να την πληγώσει ακόμα περισσότερο. Μέσα από αυτή τη θέση, η Νατάσσα Θεοδωρίδου αποτυπώνει μια από τις πιο ρεαλιστικές μορφές γυναικείας δύναμης, την ικανότητα να αποχωρείς από εκεί όπου δεν σε θέλουν χωρίς να χάνεις τον σεβασμό προς τον εαυτό σου.

4. Κατερίνα Λιολιού – «Δε με νοιάζει»

Μουσική: Χρήστος Σαντικάι / Στίχοι: Γρηγόρης Βαξαβανέλης

Με το «Δε με νοιάζει» η Κατερίνα Λιολιού ενσαρκώνει μια σύγχρονη εκδοχή γυναικείας αποδέσμευσης, παρουσιάζοντας μια γυναίκα που επιλέγει συνειδητά να φύγει από μια σχέση που την πλήγωσε για να προστατεύσει την ψυχική της ισορροπία. Το τραγούδι κινείται ανάμεσα στο λαϊκό συναίσθημα και στη δυναμική της pop και μέσα από αυτή τη μίξη αναδεικνύεται μια καθαρή εικόνα χειραφέτησης. Η ηρωίδα ξεκινά από μια θέση απογοήτευσης με την παραδοχή ότι έδωσε περισσότερα απ’ όσα πήρε, όμως η φράση «ήρθε η ώρα τώρα να αλλάξω, τα ρούχα της αγάπης να πετάξω» σηματοδοτεί τη μετάβαση. Δεν πρόκειται για υποχώρηση αλλά για μεταμόρφωση, μια απόφαση να αφήσει πίσω ό,τι τη συρρίκνωνε.

Ο ρυθμικός παλμός του τραγουδιού λειτουργεί σαν εσωτερικός βηματισμός προς τη νέα πραγματικότητα, καθώς η γυναίκα αναγνωρίζει τα λάθη και επιλέγει να προχωρήσει χωρίς φόβο και δισταγμό. Δεν αναζητά σταθερότητα μέσα από τη συνήθεια ούτε παραμένει για να μην πληγώσει. Αντιθέτως, φεύγει επειδή η παραμονή θα την πλήγωνε περισσότερο. Η εικόνα αυτή ανατρέπει το στερεότυπο της γυναίκας που μένει από υποχρέωση ή ανοχή και την τοποθετεί στο κέντρο της δικής της πορείας.

5. Ελευθερία Αρβανιτάκη – «Το Μηδέν»

Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος / Στίχοι: Λάκης Λαζόπουλος

Το «Μηδέν» της Ελευθερίας Αρβανιτάκη κρύβει πίσω από τον φαινομενικά απλό στίχο του μια ολόκληρη φιλοσοφία απελευθέρωσης. Η γυναίκα δεν θρηνεί αλλά επαναπροσδιορίζει τα θέλω της. Δεν ζητά επιστροφή ή δικαίωση ούτε αναμένει λύτρωση από τον άλλον. Στρέφει το βλέμμα προς τον εαυτό της και δηλώνει ότι «τη ζωή μου μηδενίζω», όχι ως παραίτηση αλλά ως πράξη βαθιάς αυτοκυριαρχίας.

Η ηρωίδα δεν προσπαθεί να διασώσει τα απομεινάρια μιας σχέσης που τη βάρυνε και δεν στέκεται μπροστά από συναισθηματικά ερείπια. Επιλέγει να απελευθερωθεί από όσα την κρατούσαν καθηλωμένη και μετατρέπει το μηδέν σε σημείο εκκίνησης, ένα υπαρξιακό reset που απαιτεί ωριμότητα και δύναμη. Η εικόνα «βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι» μεταφράζεται σε αποτίναξη φόβου, σε άρνηση της αναβολής και της συγκράτησης. Η γυναίκα αποφασίζει να προχωρήσει με ταχύτητα γιατί δεν της αρκεί πια να επιβιώνει, θέλει να ζήσει.

Διάβασε επίσης: Μουσική που γράφει ιστορία – Αυτά είναι τα 10 τραγούδια που όρισαν τη μουσική του 21ο αιώνα

Σε αντίθεση με παλαιότερες λαϊκές αφηγήσεις όπου η γυναίκα παραδινόταν στον πόνο, η ηρωίδα χαράζει πορεία. Δεν κοιτάζει πίσω, δεν ζητά εξηγήσεις ούτε συζητά πιθανότητες επανασύνδεσης. Η αποχώρηση είναι οριστική αλλά όχι σκληρή. Είναι ώριμη και καθαρή, μια απόφαση που μοιάζει με ήρεμο διαλογισμό πάνω σε όσα πρέπει να μείνουν πίσω.

6. Ηρώ – «Δε Μένω Εδώ»

Μουσική: Δημήτρης Κοντόπουλος / Στίχοι: Ηρώ

Η Ηρώ, καλλιτέχνιδα με ιδιαίτερη συναισθηματική καθαρότητα και εσωτερική ένταση, στο «Δε Μένω Εδώ» αποτυπώνει μια στιγμή γυναικείας αφύπνισης που δεν γεννιέται από τον θυμό αλλά από την ανάγκη για σωτηρία και επανατοποθέτηση στη ζωή. Το τραγούδι αναδεικνύει τη στιγμή όπου η γυναίκα καταλαβαίνει ότι βρίσκεται σε χώρο που δεν την εκφράζει πια και ότι η παραμονή δεν είναι πράξη αγάπης αλλά πράξη αυτοακύρωσης. Έτσι παίρνει μια δύσκολη και λυτρωτική απόφαση να φύγει.

Ο στίχος «ό,τι αγάπησα στοιχημάτισα» δείχνει πως δεν φεύγει επιπόλαια, αλλά ύστερα από πραγματική προσπάθεια και συναισθηματική επένδυση. Το πιο δυνατό σημείο του τραγουδιού βρίσκεται στην κίνηση που περιγράφει η φράση «προχωρώ, βγαίνω στους δρόμους». Το εξωτερικό αυτό βήμα λειτουργεί συμβολικά, καθώς η γυναίκα περνά από τον εσωτερικό εγκλωβισμό στην εξωστρέφεια μιας νέας αρχής. Οι δρόμοι γίνονται τόπος αναγέννησης και τα φώτα της πόλης σημεία αναφοράς ενός κόσμου που την περιμένει έξω από τη σκιά του άλλου. Η εικόνα «λέω γεια σ’ όλους τους περαστικούς» μεταφέρει το αίσθημα επανασύνδεσης με τη ζωή, με το παρόν και με μια κοινωνία από την οποία είχε απομακρυνθεί όσο προσπαθούσε να κρατήσει μια σχέση που δεν της ταίριαζε.

Ακόμη πιο έντονη είναι η φράση «ανάβω φλας στα όνειρά μου» όπου αποκαλύπτεται ο πυρήνας της χειραφέτησης. Η γυναίκα δίνει κατεύθυνση στα όνειρα και στη διαδρομή της, αποφασίζει η ίδια πού θέλει να πάει και τι θέλει να κυνηγήσει. Δεν ακολουθεί κανέναν και δεν μένει ακίνητη μέσα σε μια σχέση που τη φθείρει. Κινείται επιτέλους και μάλιστα προς τα εμπρός. Η Ηρώ, με τη χαρακτηριστική καθαρότητα της ερμηνείας της, δίνει φωνή στη γυναίκα που επιλέγει να μη μείνει εκεί όπου μαραζώνει και ανοίγει τον δρόμο για τη δική της νέα αρχή.

7. Josephine – «Δεν Έχω Σήμα»

Μουσική/Στίχοι: Λεωνίδας Σώζος

Το «Δεν Έχω Σήμα» της Josephine κρύβει μια καθαρή αφήγηση αυτοσεβασμού και οριοθέτησης. Η ηρωίδα δεν παρουσιάζεται ως θύμα ενός έρωτα που την πλήγωσε. Παρουσιάζεται ως γυναίκα που αναγνωρίζει τη συναισθηματική της εξάντληση, βλέπει τη σχέση χωρίς ψευδαισθήσεις και παίρνει την πιο δύσκολη αλλά και πιο λυτρωτική απόφαση να κόψει την επικοινωνία για χάρη της δικής της ισορροπίας.

Οι πρώτοι στίχοι σκιαγραφούν με ψυχραιμία τη διαδρομή της και δηλώνουν μια πραγματικότητα χωρίς υπερβολές ή κραυγές. Επένδυσε, πίστεψε, στηρίχτηκε στον άλλον και είδε ότι απέναντί της δεν υπήρξε ανάλογη διάθεση. Το «στα δύσκολά μου σε ήθελα να είσαι εκεί κοντά μου» δεν εκφράζει παράπονο αλλά φανερώνει πως μια στοιχειώδης ανάγκη συντροφικότητας δεν ικανοποιήθηκε ποτέ. Μέσα από αυτή τη συνειδητοποίηση η σχέση αποκαλύπτεται ως μονόπλευρη.

Το σημείο όπου κορυφώνεται η ενδυνάμωση βρίσκεται στη φράση «δεν δέχομαι να είμαι λύση ανάγκης». Η γυναίκα αρνείται να λειτουργεί ως εφεδρεία ή παρηγορητική παρουσία για κάποιον που δεν επενδύει ουσιαστικά. Κατοχυρώνει την αξία της και αποσύρει τον εαυτό της από μια συνθήκη όπου χρησιμοποιείται χωρίς να αγαπιέται. Το «εδώ που είμαι πια δεν έχω σήμα» λειτουργεί ως δυνατή μεταφορά, επειδή σηματοδοτεί την απομάκρυνση από την τοξικότητα και όχι από τη ζωή. Επιλέγει να μην είναι διαθέσιμη εκεί όπου εξαντλείται. Το «για σένα εγώ δεν κάνω ούτε βήμα» δεν δηλώνει αδιαφορία αλλά άρνηση συνέχισης ενός φαύλου κύκλου. Το «Δεν Έχω Σήμα» είναι τελικά ένα τραγούδι για τη συνειδητή επιλογή της γυναίκας να σταματήσει να προσφέρει εκεί όπου δεν υπάρχει ανταπόδοση.

8. Καίτη Γαρμπή, Νατάσσα Θεοδωρίδου – «Επιτέλους»

Μουσική/Στίχοι: Φοίβος

Το «Επιτέλους» της Καίτης Γαρμπή και της Νατάσσας Θεοδωρίδου αποτελεί μία από τις πιο ξεκάθαρες και δυναμικές στιγμές γυναικείας ενδυνάμωσης της δεκαετίας του 2000. Σε μια εποχή όπου το λαϊκό τραγούδι συχνά εξύψωνε την υπομονή, την αυτοθυσία και την ενοχή, το κομμάτι αυτό στρέφει το βλέμμα στη γυναίκα και της υπενθυμίζει πως δεν χρειάζεται να κατηγορεί τον εαυτό της για μια σχέση που τη φθείρει. Με ύφος συμβουλευτικό και προστατευτικό, οι δύο ερμηνεύτριες διατυπώνουν μια αλήθεια που σπάνια ακουγόταν τότε. Η ευθύνη της κακομεταχείρισης δεν ανήκει στη γυναίκα αλλά σε εκείνον που την ασκεί.

Από την αρχή το τραγούδι περιγράφει μια γυναίκα εξαντλημένη από μια σχέση που την απαξιώνει. Η φίλη που αφηγείται βλέπει καθαρά εκεί όπου η ίδια η ηρωίδα έχει μάθει να κάνει πως δεν βλέπει. Δεν υπάρχει ωραιοποίηση ούτε προσπάθεια να δικαιολογηθεί η συμπεριφορά του άντρα. Το τραγούδι λειτουργεί σαν καθρέφτης που φωτίζει μια αλήθεια που η γυναίκα δυσκολεύεται να αποδεχτεί. Έχει μάθει να ζει φορτώνοντας στον εαυτό της ευθύνες που δεν της αναλογούν.

Το κεντρικό μήνυμα ενδυνάμωσης εκφράζεται στη φράση που την καλεί να πάψει να αυτοτιμωρείται επειδή δεν μπόρεσε να γίνει αυτό που ήθελε ο άλλος. Πρόκειται για μία από τις πιο ουσιαστικές διατυπώσεις γυναικείου αυτοσεβασμού στη σύγχρονη ελληνική μουσική. Το τραγούδι δεν της ζητά να γίνει πιο δυνατή ούτε να αντέξει περισσότερο. Της ζητά να σταματήσει να μικραίνει τον εαυτό της για να χωρέσει στις απαιτήσεις μιας σχέσης χωρίς αληθινή αγάπη. Η αυτοενοχοποίηση και η ενοχή, δύο τόσο γνώριμες αντιδράσεις σε φθαρμένες σχέσεις, αποδομούνται πλήρως.

Το τραγούδι έρχεται επίσης να συγκρουστεί με το μοτίβο της γυναικείας απολογητικότητας. Σε μια κοινωνία όπου η γυναίκα θεωρείται υπεύθυνη για κάθε ένταση και κάθε συναισθηματική απομάκρυνση, το «Επιτέλους» λειτουργεί ως αντίβαρο. Η ηρωίδα δεν φταίει για όλα και δεν χρειάζεται να απολογείται. Η συνεχής αυτοενοχοποίηση δεν αποτελεί ένδειξη αγάπης αλλά μηχανισμό εγκλωβισμού.

Ιδιαίτερα δυνατή είναι και η προτροπή να πιστέψει στον εαυτό της. Η αυτοπεποίθηση παρουσιάζεται ως ανάγκη ζωής. Και η υπόμνηση ότι θα υπάρξει κάποιος που θα αγαπήσει αυτό που πραγματικά είναι δεν λειτουργεί ως παρηγοριά. Λειτουργεί ως επιβεβαίωση ότι η αξία της δεν εξαντλείται σε έναν άνθρωπο. Με απλότητα και αλήθεια το τραγούδι δίνει στη γυναίκα χώρο να δει τον εαυτό της καθαρά και να σταθεί ξανά όρθια.

9. Άννα Βίσση & Καίτη Γαρμπή – «Καλύτερα οι Δυο Μας»

Στίχοι: Νίκος Καρβέλας, Ναταλία Γερμανού / Μουσική: Νίκος Καρβέλας

Το «Καλύτερα οι Δυο Μας» αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές γυναικείας αλληλεγγύης στη σύγχρονη ελληνική ποπ λαϊκή σκηνή. Η Άννα Βίσση και η Καίτη Γαρμπή δεν τραγουδούν έναν έρωτα ή έναν χωρισμό, αλλά τη φιλία ως πράξη ενδυνάμωσης. Το τραγούδι λειτουργεί σαν κοινή εξομολόγηση και ως μορφή συντροφικότητας που μετατρέπει τη θλίψη σε γέλιο, την απογοήτευση σε κατανόηση και την ενοχή σε ανακούφιση. Είναι η διαβεβαίωση ότι καμία γυναίκα δεν είναι μόνη μέσα σε αυτό που περνά.

Οι δύο γυναίκες που βρίσκονται στο ίδιο συναισθηματικό σταυροδρόμι, παίρνουν την απόφαση να χωρίσουν. Δεν δραματοποιούν την κατάσταση ούτε τη βλέπουν ως αποτυχία. Τη μετατρέπουν σε αφορμή για συνάντηση και μοίρασμα. Η ατάκα «κοίτα τώρα σύμπτωση, ίδια είμαι περίπτωση» δείχνει οικειότητα και την ανάγκη δύο γυναικών να αντλήσουν δύναμη η μία από την άλλη.

Το ρεφρέν παρουσιάζει τη φιλία ως τη λύση σε έναν κακό έρωτα. Δεν προτείνει αναμονή μήπως κάτι αλλάξει ούτε αναζήτηση κάποιου καλύτερου. Προτείνει τη γυναικεία συντροφικότητα, την αλληλοστήριξη, την αγάπη που δεν ζητά αντάλλαγμα. Η γυναίκα δεν μένει μόνη μετά τον χωρισμό και δεν είναι εκτεθειμένη ή ευάλωτη. Έχει δίπλα της μια άλλη γυναίκα που την ακούει, τη στηρίζει και την βοηθά να ξανασταθεί στα πόδια της.

Στη συνέχεια του τραγουδιού έρχεται στο προσκήνιο η συναισθηματική αλήθεια ότι η αγάπη ανάμεσα σε φίλες μπορεί να είναι εξίσου θεραπευτική με τον έρωτα και συχνά πιο σταθερή. Το «Καλύτερα οι Δυο Μας» φωτίζει μια μορφή γυναικείας ενδυνάμωσης που σπάνια εμφανίζεται στο λαϊκό τραγούδι και αναδεικνύει ότι η αληθινή δύναμη δεν βρίσκεται στην αντοχή ενός κακού έρωτα αλλά στην ύπαρξη ανθρώπων που σε στηρίζουν όταν αποφασίζεις να τον αφήσεις πίσω. Η φιλία μετατρέπεται σε χώρο χειραφέτησης, παρηγοριάς και ανασυγκρότησης.

10. Tamta & Stereo Mike – «Σ’ Όποιον Αρέσει»

Μουσική/Στίχοι: Tamta, Stereo Mike

Το «Σ’ Όποιον Αρέσει» της Τάμτα λειτουργεί ως μανιφέστο αυτοδιάθεσης και αποτελεί μια ξεκάθαρη δήλωση ελευθερίας. Η γυναίκα δεν αφηγείται έναν έρωτα ούτε περιγράφει μια σχέση που τελείωσε. Αποτυπώνει την απελευθέρωση από τις προσδοκίες των άλλων και από τις νόρμες που ορίζουν πώς πρέπει να ζει και να εκφράζεται μια γυναίκα.

Η εισαγωγή θέτει αμέσως τις βάσεις της διεκδίκησης και αναδεικνύει την απόφαση της ηρωίδας να αποστασιοποιηθεί από το βλέμμα των άλλων. Δεν απολογείται για τον τρόπο που επιλέγει να ζήσει ούτε δέχεται να εγκλωβιστεί σε κανονικότητες που δεν την εκφράζουν. Από την πρώτη στιγμή απορρίπτει τη συμμόρφωση και διεκδικεί την προσωπική της ελευθερία χωρίς περιορισμούς.

Το ρεφρέν λειτουργεί ως σύνθημα ανατροπής, επειδή μετατρέπει τη φράση «κάν’ το όπως θες, σ’ όποιον αρέσει» σε πράξη αυτοεπιβεβαίωσης. Σε έναν κόσμο που απαιτεί από τις γυναίκες να είναι ευγενικές αλλά όχι έντονες, λαμπερές αλλά όχι προκλητικές, η Τάμτα υπενθυμίζει ότι ο αυθεντικός εαυτός δεν διαπραγματεύεται. Η δήλωση αυτή στρέφεται ενάντια στην ανάγκη για εξωτερική αποδοχή και γκρεμίζει το αφήγημα πως η γυναίκα οφείλει να προσαρμόζεται στις προσδοκίες των άλλων.

Καθώς το τραγούδι εξελίσσεται, η ρυθμική αποφασιστικότητα της ερμηνείας της Τάμτα ενισχύει το μήνυμα πως η ελευθερία δεν είναι στιγμιαία διάθεση αλλά σταθερή στάση ζωής. Η φράση που δηλώνει ότι αλλάζει στυλ, ρυθμό και διαθέσεις δεν εκφράζει αστάθεια αλλά δικαίωμα. Το δικαίωμα μιας γυναίκας να μεταμορφώνεται χωρίς να απολογείται, να εξερευνά τον εαυτό της και να πορεύεται χωρίς να υποτάσσεται σε κανέναν περιορισμό.

Διάβασε επίσης: Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Δες κι αυτό…