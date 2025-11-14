MadWalk 14.11.2025

MadWalk 2025: Όταν το boss vibe της Lila γίνεται fashion statement στο πλευρό της Adidas

lila_adidas
Το MadWalk 2025 ενώνει την Adidas με τη Lila σε ένα fashion music act γεμάτο αυθεντικότητα, streetwear, heritage και δύναμη
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο σημείο όπου ο ρυθμός συναντά τη δημιουργικότητα και η μόδα αποκτά φωνή, επιστρέφει το MadWalk 2025 by Three Cents, το πιο ανατρεπτικό fashion music project της χρονιάς. Για 15 συνεχόμενα χρόνια, αυτό το μοναδικό event έχει κατορθώσει να γεφυρώσει δύο κόσμους που μοιάζουν παράλληλοι, τη μουσική και τη μόδα, σε μια ενιαία εμπειρία που ξυπνά όλες τις αισθήσεις.

Στις 26 Νοεμβρίου, το Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο θα μεταμορφωθεί σε σκηνικό φωτός, ήχου και ενέργειας. Το θέμα της φετινής χρονιάς, η «Μεταμόρφωση», αντικατοπτρίζει την ανάγκη για ανανέωση, τη δημιουργική εξέλιξη και την πίστη στην ταυτότητα, προσφέροντας ένα ταξίδι που ενώνει παρελθόν, παρόν και μέλλον.

adidas
https://www.instagram.com/adidasoriginals/?hl=el

Διάβασε επίσης: Ο Apostolos Mitropoulos by DEI, οι Yama και η Billie Kark φέρνουν το αύριο στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

Αν θες να βρεθείς στο φετινό πιο ανατρεπτικό MadWalk 2025 by Three Cents κλείσε το εισιτήριό σου ΕΔΩ

Adidas 

Το styling της Adidas για το MadWalk 2025 θα είναι δυναμικό και θα εκφράζει τη δύναμη του να είσαι original. Οι εμφανίσεις θα βασίζονται κυρίως σε μονοχρωμίες με επίκεντρο τα 3 stripes, ενώ το Superstar θα είναι ο πρωταγωνιστής και όλα θα εξελίσσονται γύρω από αυτό.

adidas
https://www.instagram.com/adidasoriginals/?hl=el

Η έννοια της κληρονομιάς αποτελεί τη βάση της συλλογής. Το εμβληματικό Superstar και το Firebird Tracksuit συνεχίζουν να διαμορφώνουν την κλασική αισθητική μέσα από σύγχρονο styling. Ένας φόρος τιμής στο παρελθόν, με βλέμμα στο μέλλον. Το MadWalk 2025 είναι ένα πεδίο ελευθερίας, όπου το sportswear μεταμορφώνεται σε fashion statement χωρίς να χάνει το DNA των εμβληματικών three stripes.

adidas
https://www.instagram.com/adidasoriginals/?hl=el

Η συλλογή κρατά το mix υφών και τις έντονες γραμμές που χαρακτήρισαν τα προηγούμενα shows, αλλά φέτος δίνει έμφαση στη σαφήνεια, την αντίθεση και την απλότητα, αφήνοντας παράλληλα ένα δυναμικό αποτύπωμα. Η διαφορετικότητα παραμένει στον πυρήνα και παρουσιάζεται μέσα από μια καλλιτεχνική προσέγγιση, λιγότερο flashy, ακόμα πιο αυθεντική. Το μαύρο-λευκό σκηνικό, εμπνευσμένο από το Superstar, δημιουργεί μια εμπειρία υψηλής αντίθεσης και δυναμισμού.

adidas
https://www.instagram.com/adidasoriginals/?hl=el

Τρεις λέξεις που συνοψίζουν το φετινό MadWalk act της Adidas; Εμβληματικό, Διαχρονικό, Original.

Αν θες να βρεθείς στο φετινό πιο ανατρεπτικό MadWalk 2025 by Three Cents κλείσε το εισιτήριό σου ΕΔΩ

Lila 

Στο MadWalk 2025, η Lila παίρνει θέση στο επίκεντρο για να δώσει φωνή στο φετινό act της Adidas. Το concept του performance βασίζεται στο τραγούδι της «Boss», και από την πρώτη στιγμή γίνεται ξεκάθαρο ότι η μουσική της θα καθοδηγήσει την ενέργεια της σκηνής. Μέσα από κάθε στίχο και κάθε νότα, η Lila αναδεικνύει το μήνυμα της σύγχρονου ανθρώπου που διεκδικεί τη θέση του στην κοινωνία, δείχνοντας πώς γίνεται αφεντικό του εαυτού του.

lila
https://www.instagram.com/lilatrianti/?hl=el

Το show είναι γεμάτο αυτοπεποίθηση, δύναμη και αυθεντικότητα. Το street vibe που τη συνδέει με την κουλτούρα της Adidas διατρέχει κάθε στιγμή, ενώ τα outfits και η μουσική της συνδυάζονται αρμονικά, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό performance που παντρεύει το streetwear με το high fashion. Το μαύρο και το λευκό του iconic Superstar χρωματίζεται από την προσωπική ενέργεια της Lila, προσθέτοντας δυναμική και ζωντάνια στη σκηνή.

https://www.instagram.com/lilatrianti/?hl=el

Το vibe του φετινού act είναι καθαρά bossy. Η Lila ορίζει τη θέση της στην κοινωνία, είναι αφεντικό του εαυτού της, και αυτό το πνεύμα μεταφέρεται σε κάθε κίνηση, κάθε beat και κάθε λεπτομέρεια του show. Το αποτέλεσμα είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία, όπου η μουσική της τραγουδίστριας δεν συνοδεύει απλώς τα outfits, αλλά τους δίνει ζωή, ενέργεια και ταυτότητα, μετατρέποντας το act της Adidas σε μια παράσταση αυθεντικότητας και δύναμης.

Αν θες να βρεθείς στο φετινό πιο ανατρεπτικό MadWalk 2025 by Three Cents κλείσε το εισιτήριό σου ΕΔΩ

Διάβασε επίσης: Η Greatness Athens και ο TSO αποτυπώνουν τον παλμό της σύγχρονης Αθήνας στο MadWalk 2025 by Three Cents

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Adidas Lila MadWalk 2025 MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα 10 ελληνικά τραγούδια που γίνονται το soundtrack της γυναικείας αυτοπεποίθησης

Τα 10 ελληνικά τραγούδια που γίνονται το soundtrack της γυναικείας αυτοπεποίθησης

14.11.2025
Επόμενο
Ένταση στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη μετά από απρόσμενη επίθεση στην Ariana Grande

Ένταση στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη μετά από απρόσμενη επίθεση στην Ariana Grande

14.11.2025

Δες επίσης

Athens Fashion Week 2025: Η συλλογή του Λάκη Γαβαλά με πρωταγωνιστές τα μοντέλα του GNTM
Fashion

Athens Fashion Week 2025: Η συλλογή του Λάκη Γαβαλά με πρωταγωνιστές τα μοντέλα του GNTM

14.11.2025
Ιταλικό μανικιούρ: Το κόλπο των nail artists για επιμήκυνση χωρίς έξτρα μήκος
Beauty

Ιταλικό μανικιούρ: Το κόλπο των nail artists για επιμήκυνση χωρίς έξτρα μήκος

14.11.2025
Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου
Life

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

14.11.2025
Ξέχνα το τζιν σου! Φέτος το κοτλέ παντελόνι έχει τον πρώτο λόγο
Fashion

Ξέχνα το τζιν σου! Φέτος το κοτλέ παντελόνι έχει τον πρώτο λόγο

14.11.2025
Μπορεί μια σχέση εξ αποστάσεως να επιβιώσει; Οι ψυχολόγοι απαντούν
Life

Μπορεί μια σχέση εξ αποστάσεως να επιβιώσει; Οι ψυχολόγοι απαντούν

13.11.2025
5 sleep gadgets που κάνουν πραγματική διαφορά στη νυχτερινή σου ξεκούραση
Life

5 sleep gadgets που κάνουν πραγματική διαφορά στη νυχτερινή σου ξεκούραση

13.11.2025
Μελομακάρονα ή κουραμπιέδες; Δες τι επιλέγει το κάθε ζώδιο τα Χριστούγεννα
Life

Μελομακάρονα ή κουραμπιέδες; Δες τι επιλέγει το κάθε ζώδιο τα Χριστούγεννα

13.11.2025
7 τροφές που επιδεινώνουν τον πονόλαιμο (και τι να φας αντί γι’ αυτές)
Life

7 τροφές που επιδεινώνουν τον πονόλαιμο (και τι να φας αντί γι’ αυτές)

13.11.2025
Kappa x ΛΕΞ: Η Limited Collection που ανεβάζει τον πήχη στο ελληνικό streetwear
Fashion

Kappa x ΛΕΞ: Η Limited Collection που ανεβάζει τον πήχη στο ελληνικό streetwear

13.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος