MadWalk 2025: Όταν το boss vibe της Lila γίνεται fashion statement στο πλευρό της Adidas

Στο σημείο όπου ο ρυθμός συναντά τη δημιουργικότητα και η μόδα αποκτά φωνή, επιστρέφει το MadWalk 2025 by Three Cents, το πιο ανατρεπτικό fashion music project της χρονιάς. Για 15 συνεχόμενα χρόνια, αυτό το μοναδικό event έχει κατορθώσει να γεφυρώσει δύο κόσμους που μοιάζουν παράλληλοι, τη μουσική και τη μόδα, σε μια ενιαία εμπειρία που ξυπνά όλες τις αισθήσεις.

Στις 26 Νοεμβρίου, το Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο θα μεταμορφωθεί σε σκηνικό φωτός, ήχου και ενέργειας. Το θέμα της φετινής χρονιάς, η «Μεταμόρφωση», αντικατοπτρίζει την ανάγκη για ανανέωση, τη δημιουργική εξέλιξη και την πίστη στην ταυτότητα, προσφέροντας ένα ταξίδι που ενώνει παρελθόν, παρόν και μέλλον.

Αν θες να βρεθείς στο φετινό πιο ανατρεπτικό MadWalk 2025 by Three Cents κλείσε το εισιτήριό σου ΕΔΩ

Adidas

Το styling της Adidas για το MadWalk 2025 θα είναι δυναμικό και θα εκφράζει τη δύναμη του να είσαι original. Οι εμφανίσεις θα βασίζονται κυρίως σε μονοχρωμίες με επίκεντρο τα 3 stripes, ενώ το Superstar θα είναι ο πρωταγωνιστής και όλα θα εξελίσσονται γύρω από αυτό.

Η έννοια της κληρονομιάς αποτελεί τη βάση της συλλογής. Το εμβληματικό Superstar και το Firebird Tracksuit συνεχίζουν να διαμορφώνουν την κλασική αισθητική μέσα από σύγχρονο styling. Ένας φόρος τιμής στο παρελθόν, με βλέμμα στο μέλλον. Το MadWalk 2025 είναι ένα πεδίο ελευθερίας, όπου το sportswear μεταμορφώνεται σε fashion statement χωρίς να χάνει το DNA των εμβληματικών three stripes.

Η συλλογή κρατά το mix υφών και τις έντονες γραμμές που χαρακτήρισαν τα προηγούμενα shows, αλλά φέτος δίνει έμφαση στη σαφήνεια, την αντίθεση και την απλότητα, αφήνοντας παράλληλα ένα δυναμικό αποτύπωμα. Η διαφορετικότητα παραμένει στον πυρήνα και παρουσιάζεται μέσα από μια καλλιτεχνική προσέγγιση, λιγότερο flashy, ακόμα πιο αυθεντική. Το μαύρο-λευκό σκηνικό, εμπνευσμένο από το Superstar, δημιουργεί μια εμπειρία υψηλής αντίθεσης και δυναμισμού.

Τρεις λέξεις που συνοψίζουν το φετινό MadWalk act της Adidas; Εμβληματικό, Διαχρονικό, Original.

Lila

Στο MadWalk 2025, η Lila παίρνει θέση στο επίκεντρο για να δώσει φωνή στο φετινό act της Adidas. Το concept του performance βασίζεται στο τραγούδι της «Boss», και από την πρώτη στιγμή γίνεται ξεκάθαρο ότι η μουσική της θα καθοδηγήσει την ενέργεια της σκηνής. Μέσα από κάθε στίχο και κάθε νότα, η Lila αναδεικνύει το μήνυμα της σύγχρονου ανθρώπου που διεκδικεί τη θέση του στην κοινωνία, δείχνοντας πώς γίνεται αφεντικό του εαυτού του.

Το show είναι γεμάτο αυτοπεποίθηση, δύναμη και αυθεντικότητα. Το street vibe που τη συνδέει με την κουλτούρα της Adidas διατρέχει κάθε στιγμή, ενώ τα outfits και η μουσική της συνδυάζονται αρμονικά, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό performance που παντρεύει το streetwear με το high fashion. Το μαύρο και το λευκό του iconic Superstar χρωματίζεται από την προσωπική ενέργεια της Lila, προσθέτοντας δυναμική και ζωντάνια στη σκηνή.

Το vibe του φετινού act είναι καθαρά bossy. Η Lila ορίζει τη θέση της στην κοινωνία, είναι αφεντικό του εαυτού της, και αυτό το πνεύμα μεταφέρεται σε κάθε κίνηση, κάθε beat και κάθε λεπτομέρεια του show. Το αποτέλεσμα είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία, όπου η μουσική της τραγουδίστριας δεν συνοδεύει απλώς τα outfits, αλλά τους δίνει ζωή, ενέργεια και ταυτότητα, μετατρέποντας το act της Adidas σε μια παράσταση αυθεντικότητας και δύναμης.

