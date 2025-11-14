Screen News 14.11.2025

Ένταση στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη μετά από απρόσμενη επίθεση στην Ariana Grande

Ένταση στη λαμπερή πρεμιέρα του Wicked: For Good όταν η Ariana Grande δέχτηκε απρόσμενη επίθεση από τον διαβόητο «Pyjama Man»
Μαρία Χατζηγιάννη

Σε μια βραδιά που υποσχόταν λάμψη, μουσική μαγεία και τον ενθουσιασμό γύρω από την κινηματογραφική μεταφορά του Wicked: For Good, η ατμόσφαιρα στο Universal Studios Singapore διαταράχθηκε από ένα απροσδόκητο και ανησυχητικό περιστατικό. Η Ariana Grande, που πρωταγωνιστεί ως Glinda στο πολυαναμενόμενο φιλμ, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός επεισοδίου που κατέγραψαν κάμερες από κάθε γωνία, την ώρα που έκανε την καθιερωμένη της εμφάνιση στο «yellow brick road» χαλί.

Ενώ οι θαυμαστές πανηγύριζαν για την άφιξή της και οι συνάδελφοί της Michelle Yeoh, Cynthia Erivo και Jeff Goldblum περπατούσαν δίπλα της, ένας άνδρας με λευκό μπλουζάκι και σορτς ξέφυγε από το πλήθος, έτρεξε προς το μέρος της και την άρπαξε ξαφνικά. Η αναστάτωση που δημιουργήθηκε επισκίασε για λίγο τη λαμπρή κινηματογραφική γιορτή, αφήνοντας την τραγουδίστρια εμφανώς ταραγμένη.

Η στιγμή της επίθεσης

Ο άνδρας, με μακριά μαύρα μαλλιά και μπλε ανταύγειες, έφτασε αστραπιαία μέχρι την Ariana Grande, πέρασε το χέρι του γύρω της και την τράβηξε κοντά του, την ώρα που εκείνη προσπαθούσε να απομακρυνθεί. Η Cynthia Erivo, που υποδύεται την Elphaba, αντέδρασε άμεσα, τοποθετώντας το σώμα της μπροστά από τη συνάδελφό της και φωνάζοντας προς τον εισβολέα, πριν η ασφάλεια παρέμβει και τον απομακρύνει.

Ο «Pyjama Man» ξαναχτυπά

Οι θαυμαστές αναγνώρισαν αμέσως τον εισβολέα ως τον Johnson Wen, γνωστό στο διαδίκτυο ως «Pyjama Man», ο οποίος μάλιστα ανέβασε δικό του βίντεο στο Instagram γράφοντας: «Αγαπητή Ariana Grande, ευχαριστώ που με άφησες να έρθω στο Yellow Carpet μαζί σου».

Ο Johnson Wen έχει ιστορικό «εισβολών» σε μεγάλα events. Τον Ιούνιο είχε ανέβει απρόσμενα στη σκηνή δίπλα στην Katy Perry, ενώ τον Αύγουστο είχε διακόψει show του The Weeknd πριν τον απομακρύνει η ασφάλεια.

VMAs
Η ψυχολογική φόρτιση της Ariana Grande

Το επεισόδιο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του τραυματικού παρελθόντος της Ariana Grande. Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για το PTSD που αντιμετωπίζει μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στη συναυλία της στο Manchester το 2017, όπου έχασαν τη ζωή τους 22 άνθρωποι.

Σε συνέντευξή της στη British Vogue είχε δηλώσει: «Είναι αληθινό. Ήταν τόσο μεγάλο το τραύμα για όλους. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω ποτέ να μιλήσω γι’ αυτό χωρίς να κλάψω».

Έχει επίσης αναφερθεί στις σοβαρές κρίσεις άγχους που ακολούθησαν την περιοδεία της το ίδιο έτος, λέγοντας: «Το άγχος μου έχει άγχος».

Ariana Grande
Ένα περιστατικό που ανοίγει συζήτηση

Το συμβάν στη Σιγκαπούρη επαναφέρει για ακόμη μία φορά το ζήτημα της ασφάλειας στις δημόσιες εμφανίσεις καλλιτεχνών και το πόσο εύθραυστη μπορεί να γίνει η γραμμή ανάμεσα στον ενθουσιασμό και την επικίνδυνη συμπεριφορά. Αν και η πρεμιέρα συνεχίστηκε κανονικά, η εικόνα της τρομαγμένης Ariana Grande υπενθυμίζει ότι η προστασία και η ασφάλεια παραμένουν κρίσιμο ζήτημα, ακόμη και στα πιο λαμπερά γεγονότα.

Ariana Grade Wicked: For Good
