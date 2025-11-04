MadWalk 2025 by Τhree Cents
O λόγος που η Ariana Grande δεν πήγε στην πρεμιέρα του Wicked: For Good στη Βραζιλία

Η Ariana Grande αποκάλυψε συγκινημένη ότι ακύρωσε το ταξίδι της λόγω προβλήματος ασφαλείας στο αεροσκάφος της, ζητώντας συγγνώμη από τους θαυμαστές της
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Ariana Grande αναγκάστηκε να ακυρώσει την παρουσία της στην παγκόσμια πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Wicked: For Good» του Jon M. Chu, που πραγματοποιείται στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, έπειτα από ένα απρόοπτο πρόβλημα ασφαλείας στο αεροσκάφος της. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός, η οποία πρωταγωνιστεί στην ταινία ως Glinda απέναντι στην Cynthia Erivo, γνωστοποίησε την είδηση μέσα από ένα συγκινητικό μήνυμα που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, απευθυνόμενη στους θαυμαστές της. «Βραζιλία, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι συμβαίνει αυτό και είμαι συντετριμμένη που στέλνω αυτό το μήνυμα», έγραψε η Ariana Grande. «Πριν από λίγες ώρες, εγώ και η ομάδα μου αναγκαστήκαμε να αποβιβαστούμε από το αεροπλάνο, καθώς έπρεπε να πραγματοποιηθεί τεχνικός έλεγχος για λόγους ασφαλείας και η πτήση δεν θα αναχωρήσει πριν από τη 1 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας».

Η Ariana Grande εξήγησε ότι, παρά τις εντατικές προσπάθειες της ίδιας, της ομάδας της δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί λύση που θα της επέτρεπε να φτάσει εγκαίρως στη Βραζιλία. «Η ομάδα μου και η Universal δοκίμασαν κάθε πιθανό τρόπο για να το διορθώσουν», ανέφερε. «Ψάξαμε για κάθε πιθανή πτήση -βραδινή, πρωινή, με ανταπόκριση, εμπορική ή ιδιωτική- και απολύτως τίποτα δεν ήταν διαθέσιμο ή εφικτό ώστε να φτάσουμε έγκαιρα. Ακόμη και στην περίπτωση της ιδιωτικής πτήσης, απαιτείται ειδική άδεια για την απογείωση, κάτι που χρειάζεται χρόνο για να εγκριθεί». Η τραγουδίστρια εξέφρασε τη βαθιά της απογοήτευση που δεν θα μπορέσει να παραστεί στην πρώτη παγκόσμια προβολή του φιλμ, λέγοντας: «Είμαι συντετριμμένη που δεν μπορώ να βρίσκομαι εκεί μαζί σας. Προσπαθήσαμε ειλικρινά για τα πάντα και ζητώ συγγνώμη από τα βάθη της καρδιάς μου».

Η Ariana Grande κάλεσε τους θαυμαστές της να δείξουν την αγάπη και τη στήριξή τους προς τους υπόλοιπους συντελεστές της ταινίας, γράφοντας: «Παρακαλώ, γεμίστε με αγάπη τους απίστευτους συναδέλφους μου, με την αγάπη που θα ήθελα εγώ η ίδια να σας δώσω. Εύχομαι να έχετε τη πιο όμορφη βραδιά». Η πρεμιέρα του «Wicked: For Good» στη Βραζιλία αποτελεί την πρώτη μεγάλη διεθνή παρουσίαση της ταινίας, που ακολουθεί την προβολή της για τα μέλη της Broadway Company στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα.

