Γιατί η Ariana Grande σκεφτόταν να εγκαταλείψει τη μουσική και τι την έκανε να επιστρέψει

Η Ariana Grande αποκαλύπτει πώς ο ρόλος της Glinda στο «Wicked» την ενέπνευσε να επιστρέψει πιο δημιουργική από ποτέ και να ηχογραφήσει το άλμπουμ «Eternal Sunshine»

Η Ariana Grande αποκάλυψε πως έφτασε ένα βήμα πριν εγκαταλείψει τη μουσική, λίγο πριν βρει ξανά τη σπίθα της έμπνευσης μέσα από τον κινηματογράφο. Σε συνέντευξή της στο podcast Shut Up Evan με τον δημοσιογράφο Evan Ross Katz, η τραγουδίστρια και ηθοποιός μίλησε για τη στιγμή που ένιωσε πως η καριέρα της στη μουσική είχε φτάσει στο τέλος της. «Δεν πίστευα ότι θα έφτιαχνα ξανά άλμπουμ» αποκάλυψε η Ariana Grande. «Όταν έφυγα για το Λονδίνο, αυτό ήταν το μικρό μου μυστικό. Δεν σκόπευα να το κάνω».

Η ίδια πρόσθεσε πως η συμμετοχή της στο «Wicked» την έκανε να ξαναβρεί τη δημιουργικότητα που είχε χάσει. Ο ρόλος της Glinda, όπως είπε, «αναδιάταξε εντελώς τη σχέση μου με τη δημιουργία» και την ενέπνευσε να επιστρέψει στο στούντιο για να γράψει το άλμπουμ «Eternal Sunshine», που κυκλοφόρησε το 2024 και έμεινε για τρεις εβδομάδες στο Νο.1 του Billboard 200. «Ένιωσα μια αυθεντική σπίθα, μια επανασύνδεση και έμπνευση» είπε η Ariana Grande.

«Πιστεύω ότι πρέπει να σου λείψουν κάποια πράγματα για να μάθεις να γίνεσαι καλύτερος σε αυτά. Έμαθα πολλά και, ειλικρινά, ήθελα πραγματικά να το κάνω. Δεν μπορούσα να μην το κάνω. Ήταν μια στιγμή έμπνευσης και έπρεπε να γράψω αυτό το άλμπουμ». Η Ariana Grande ετοιμάζεται πλέον για μια σειρά περιορισμένων συναυλιών το 2026, στο πλαίσιο της προώθησης του άλμπουμ «Eternal Sunshine». Η περιοδεία της θα ξεκινήσει στις 6 Ιουνίου από την Καλιφόρνια, με σταθμούς σε Λος Άντζελες, Ατλάντα, Σικάγο και Μόντρεαλ, ενώ θα ολοκληρωθεί με πέντε εμφανίσεις στο O2 Arena του Λονδίνου τον Αύγουστο. Πρόκειται για την πρώτη της μεγάλη περιοδεία μετά το Sweetener World Tour του 2019.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, η Ariana Grande αναφέρθηκε και στις συμβουλές που της έδωσαν η Madonna και η Beyoncé στα πρώτα βήματα της καριέρας της, λέγοντας ότι ήταν οι πρώτες που επικοινώνησαν μαζί της όταν άρχισε να γίνεται διάσημη. «Με έκαναν να νιώσω ασφαλής», είπε χαρακτηριστικά.

Η καλλιτέχνιδα, που τα τελευταία χρόνια ισορροπεί ανάμεσα στη μουσική και την υποκριτική, φαίνεται πως βρήκε μέσα από το «Wicked» τη δύναμη να ξαναβρεί τον ενθουσιασμό της για τη μουσική. Με το «Eternal Sunshine», η Ariana Grande αποδεικνύει πως η τέχνη, όταν γεννιέται από την αληθινή έμπνευση, μπορεί να γίνει πηγή αναγέννησης.

