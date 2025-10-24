Η Ariana Grande αποκτά τη mini-me εκδοχή της στο νέο teaser του Wicked: For Good

Στο νέο teaser που κυκλοφόρησε από την Universal Pictures, το κοινό βλέπει για πρώτη φορά τη μικρή Glinda που υποδύεται η Scarlett Spears

Η Ariana Grande επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με το «Wicked: For Good» και αυτή τη φορά δεν θα είναι μόνη. Σε ένα νέο teaser που κυκλοφόρησε από την Universal Pictures, το κοινό βλέπει για πρώτη φορά τη μικρή Glinda, τον παιδικό εαυτό του χαρακτήρα που η Ariana Grande ενσαρκώνει στην ενήλικη εκδοχή του. Το απόσπασμα δείχνει τη μικρή Glinda, ντυμένη με ένα φόρεμα στο χαρακτηριστικό ροζ χρώμα της, να λέει με αποφασιστικότητα «Θέλω να είμαι μαγική, στ’ αλήθεια», αποκαλύπτοντας τις πρώτες της φιλοδοξίες να γίνει η “καλή μάγισσα” του Οζ. Ο ρόλος ανήκει στη νεαρή ηθοποιό Scarlett Spears, η οποία κάνει την πρώτη της μεγάλη κινηματογραφική εμφάνιση, κερδίζοντας ήδη τις εντυπώσεις των θαυμαστών του μιούζικαλ.

Στο ίδιο βίντεο, η Ariana Grande εμφανίζεται ως η ενήλικη Glinda the Good, τη στιγμή που αποδέχεται τον νέο της ρόλο ως εκπρόσωπος του Μάγου του Οζ. Τη βλέπουμε να φορά με χάρη το στέμμα της και να δοκιμάζει τη φούσκα της πτήσης –ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του ρόλου της– το οποίο, όπως αποκαλύπτεται, λειτουργεί μέσω ενός ειδικού ποδοδιακόπτη.

Μετά την αποκάλυψη του teaser, η Ariana Grande μοιράστηκε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία με τη Scarlett Spears στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στην εικόνα, οι δύο ηθοποιοί αγκαλιάζονται φορώντας τα λαμπερά κοστούμια της Glinda, με την τραγουδίστρια να γράφει: «Το μικρό μου κορίτσι στη φούσκα, ερμηνευμένο από τη μοναδική και ταλαντούχα @miss.scarlett.brielle». Σε δεύτερη ανάρτηση, η Ariana Grande συνέχισε: «Σε ευχαριστώ για τη μαγευτική σου ερμηνεία και που βοήθησες τον κόσμο να κατανοήσει τη Galinda βαθύτερα από ποτέ. Σε λατρεύω πραγματικά». Οι δηλώσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη στενή σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ των δύο ηθοποιών κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, αλλά και τη συναισθηματική επένδυση της Ariana Grande στον ρόλο της.

Η σκηνοθεσία του «Wicked: For Good» ανήκει στον Jon M. Chu, ο οποίος είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του ότι η δεύτερη ταινία θα προσφέρει μια πιο εκτενή ματιά στις ιστορίες των δύο εμβληματικών ηρωίδων, της Glinda και της Elphaba, εμβαθύνοντας στα παιδικά τους χρόνια. Η μικρή Elphaba είχε παρουσιαστεί ήδη στο πρώτο «Wicked» από την Karis Musongole, ενώ τώρα η Scarlett Spears συμπληρώνει το παζλ με τη μικρή Glinda.

Το sequel θα περιλαμβάνει επίσης δύο ολοκαίνουργια τραγούδια, «No Place Like Home», ερμηνευμένο από τη Cynthia Erivo, και «The Girl in the Bubble», που ερμηνεύει η Ariana Grande. Και τα δύο κομμάτια έχουν συντεθεί από τον βραβευμένο Stephen Schwartz, δημιουργό της μουσικής του πρωτότυπου θεατρικού μιούζικαλ.

Το «Wicked: For Good» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Νοέμβριο, προσφέροντας μια νέα, κινηματογραφικά πλούσια οπτική στο σύμπαν του Οζ. Με την Ariana Grande και τη Cynthia Erivo στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και τον Jon M. Chu στο τιμόνι της σκηνοθεσίας, η ταινία υπόσχεται να αποτελέσει μια από τις πιο εντυπωσιακές μουσικές παραγωγές της χρονιάς. Η εμφάνιση της Scarlett Spears ως νεαρής Glinda προσθέτει μια τρυφερή και ανθρώπινη διάσταση στον χαρακτήρα, υπενθυμίζοντας στο κοινό πως ακόμη και οι πιο λαμπερές μάγισσες ξεκινούν κάποτε απλώς ονειρευόμενες να γίνουν… μαγικές.

