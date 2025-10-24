MadWalk 2025 by Τhree Cents
Τα Grammys ετοιμάζονται να γράψουν ιστορία στις Πυραμίδες της Γκίζας

pyramid_giza
Μια ιστορική βραδιά κάτω από τα αστέρια με το πρώτο διεθνές Grammy House και την επίσημη έναρξη των GRAMMY Middle East Awards
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Recording Academy ανακοίνωσε ότι θα φιλοξενήσει την πρώτη διεθνή έκδοση του Grammy House pop-up στην Αίγυπτο, στις Μεγάλες Πυραμίδες της Γκίζας, τον Οκτώβριο του 2026. Το πολυήμερο μουσικό γεγονός θα φέρει κοντά καλλιτέχνες, παραγωγούς, συνθέτες και στελέχη της βιομηχανίας για ζωντανές εμφανίσεις, πάνελ συζητήσεων και συνεργατικές συνεδρίες σε ένα από τα πιο ιστορικά μνημεία του κόσμου.

Το Grammy House Giza σηματοδοτεί την επέκταση του θεσμού εκτός ΗΠΑ, μετά τις επιτυχημένες διοργανώσεις στο Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη. «Το Grammy House Giza εκπροσωπεί το όραμα της Recording Academy να φέρει κοντά ανθρώπους της μουσικής σε όλο τον κόσμο και να δημιουργήσει ουσιαστικούς χώρους συνάντησης για ολόκληρη την κοινότητα της μουσικής», δήλωσε ο Harvey Mason Jr., CEO της Recording Academy.

grammys_giza
https://www.instagram.com/recordingacademy/

Διάβασε επίσης: Grammy hack: Οι stars σε πολλά ταμπλό… στο δρόμο που χάραξε η Beyoncé

Η εκδήλωση κορυφής θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου, με ζωντανές εμφανίσεις από τον θρυλικό Omar Khairat και την Carole Samaha από τον Λίβανο, σηματοδοτώντας παράλληλα την επίσημη έναρξη των GRAMMY Middle East Awards, της περιοχικής εκδοχής των βραβείων που έχουν καθιερωθεί παγκοσμίως. Παρά τη μη σύνδεση με τις παγκόσμιες υποψηφιότητες των GRAMMY, η βραδιά θα συγκεντρώσει κορυφαίες προσωπικότητες της διεθνούς μουσικής σκηνής, μεταξύ των οποίων ο Harvey Mason Jr., ο Panos Panay, πρόεδρος της Academy, και ο Kanazawa Yukio, CEO της Titan Capital Global, μαζί με κορυφαίους καλλιτέχνες από την Αραβική και Αιγυπτιακή μουσική σκηνή.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ορόσημο πολιτισμικής ανταλλαγής, αναδεικνύοντας τη δύναμη της μουσικής στον αραβικό κόσμο και την επιρροή της στην παγκόσμια βιομηχανία. Οι επισκέπτες θα απολαύσουν μια εντυπωσιακή βραδιά κάτω από τα αστέρια, με χρυσά φώτα, παγκόσμιας κλάσης μουσική και μια κινηματογραφική γιορτή που θα συνδυάζει την αιώνια κληρονομιά της Αιγύπτου με τη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Έτσι δημιουργήθηκαν τα βραβεία GRAMMY!

Η βραδιά στο Λος Άντζελες, στις 30 Ιανουαρίου 2026, θα απονείμει στην Mariah Carey τον τίτλο «Person of the Year», λίγο πριν από την τελετή των 2026 Grammy Awards στο Crypto.com Arena, ενώ το Grammy House LA είναι προγραμματισμένο για τις 28-31 Ιανουαρίου 2026. Η επέκταση στην Αίγυπτο εντάσσεται στο σχέδιο της Academy να δημιουργήσει διεθνείς τοποθεσίες Grammy House και να ενισχύσει την παρουσία της στη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Διάβασε επίσης: Τι κρατά την K-pop εκτός Grammys παρά την παγκόσμια κυριαρχία της

