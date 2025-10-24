MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 24.10.2025

Η Kim Kardashian μιλά για πρώτη φορά ανοιχτά για τη στιγμή που έμαθε ότι έχει ανεύρυσμα στον εγκέφαλο

kim_kardashian
Η διάσημη επιχειρηματίας συγκλονίζει με την εξομολόγησή της για το ανεύρυσμα που εντόπισαν οι γιατροί και μιλά ανοιχτά για το άγχος της
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Kim Kardashian προκάλεσε συγκίνηση και ανησυχία στους θαυμαστές της με την πιο προσωπική εξομολόγηση που έχει κάνει μέχρι σήμερα. Στο πρώτο επεισόδιο της νέας, έβδομης σεζόν του ριάλιτι The Kardashians, η 45χρονη επιχειρηματίας αποκάλυψε πως οι γιατροί της διέγνωσαν ένα μικρό ανεύρυσμα στον εγκέφαλο, έπειτα από μια μαγνητική τομογραφία ρουτίνας. Η αποκάλυψη, που ήρθε στον αέρα του Hulu στις 22 Οκτωβρίου, συνοδεύτηκε από σκηνές στις οποίες η ίδια εμφανίζεται συγκλονισμένη, να υποβάλλεται στις εξετάσεις και να ξεσπά σε δάκρυα, ρωτώντας: «Γιατί μου συμβαίνει αυτό;».

Η είδηση της διάγνωσης έρχεται σε μια περίοδο που φαίνεται να προσπαθεί να ξαναβρεί την ισορροπία της μετά το πολυσυζητημένο διαζύγιό της από τον Kanye West. Όπως αποκάλυψε η ίδια, οι γιατροί απέδωσαν την εμφάνιση του ανευρύσματος στο έντονο στρες που βίωνε τα τελευταία χρόνια.

kim_kardashian
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Διάβασε επίσης: Selena Gomez-Benny Blanco: Γέλια, pizza rolls και οι πρώτες στιγμές μετά τον γάμο

Η Kim Kardashian μίλησε με ειλικρίνεια για το πώς οι πιέσεις της δημόσιας ζωής, η ευθύνη της μητρότητας και το φορτίο της σχέσης της με τον πρώην σύζυγό της επηρέασαν βαθιά την ψυχική και σωματική της υγεία. «Ήταν μια μεγάλη δοκιμασία για μένα. Έπρεπε να προστατεύσω ό,τι πιο σημαντικό έχω, τα παιδιά μου», είπε συγκινημένη, αναφερόμενη στη North, τον Saint, τη Chicago και τον Psalm.

Στο επεισόδιο, η κάμερα καταγράφει τη στιγμή που η ίδια ενημερώνεται πως ένα μικρό αιμοφόρο αγγείο στον εγκέφαλό της έχει διαταθεί. Οι γιατροί την καθησύχασαν πως πρόκειται για ανεύρυσμα χωρίς ρήξη, το οποίο θα χρειαστεί στενή παρακολούθηση, αποδίδοντας το φαινόμενο στο υπερβολικό άγχος. Η αδελφή της, Kourtney Kardashian, αντέδρασε σοκαρισμένη λέγοντας μόνο ένα «ουάου».

Η επιχειρηματίας παραδέχτηκε ότι το σώμα της «μιλά» κάθε φορά που βρίσκεται υπό πίεση. Η ψωρίαση, ένα αυτοάνοσο νόσημα με το οποίο παλεύει από νεαρή ηλικία, επανεμφανίστηκε πρόσφατα, όπως και η ψωριασική αρθρίτιδα που την ταλαιπωρεί. «Δεν είχα ψωρίαση από τότε που χώρισα, και τώρα έχει αρχίσει να επιστρέφει», δήλωσε, δείχνοντας τις κοκκινίλες στα πόδια της. Το στρες, σύμφωνα με τους γιατρούς, είναι ο κοινός παρονομαστής όλων αυτών των προβλημάτων.

kim_kardashian
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου

Το ανεύρυσμα εγκεφάλου, όπως εξηγούν ειδικοί, είναι μια διόγκωση στο τοίχωμα ενός αιμοφόρου αγγείου που, αν ραγίσει, μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία και να αποδειχθεί απειλητικό για τη ζωή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες περίπου 6,8 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με μη ραγέν ανεύρυσμα, χωρίς συχνά να το γνωρίζουν. Οι γυναίκες, μάλιστα, παρουσιάζουν ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο.

https://www.instagram.com/kimkardashian/

Η Kim Kardashian μιλά ανοιχτά για το διαζύγιο με τον Kanye West

Η Kardashian, που τα τελευταία χρόνια έχει μετατρέψει την προσωπική της έκθεση σε εργαλείο ενδυνάμωσης, δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά και για το πώς το διαζύγιό της από τον Kanye West την επηρέασε ψυχολογικά. «Νιώθω πως για πρώτη φορά ένα από τα παιδιά μου κατάλαβε τι συμβαίνει», είπε, αποκαλύπτοντας πως για χρόνια προσπαθούσε να κρύψει την αλήθεια για να τα προστατεύσει. Δεν παρέλειψε να απαντήσει και στις φήμες που την ήθελαν να «κρατά» τα παιδιά μακριά από τον πατέρα τους: «Είναι διαζύγιο, όχι απαγωγή. Δεν έχουμε φύγει πουθενά. Ξέρει πολύ καλά πού βρίσκονται τα παιδιά του».

https://www.instagram.com/kimkardashian/

Με φωνή γεμάτη κόπωση αλλά και αποφασιστικότητα, η Kim Kardashian δήλωσε πως έμαθε πια να μη ζητά ηρεμία από τους άλλους, αλλά να τη δημιουργεί μέσα της. «Δεν την αναζητώ πια. Δεν με νοιάζει. Είναι λυπηρό, αλλά δεν μπορώ να αγχώνομαι άλλο γι’ αυτό. Πρέπει να φροντίσω άλλα πράγματα». Ένα μήνυμα αυτογνωσίας και δύναμης, που δείχνει πως, ακόμη κι όταν οι κάμερες γράφουν, η πιο σπουδαία μάχη είναι πάντα αυτή που δίνουμε μέσα μας.

Διάβασε επίσης: Η North West ξανά στο επίκεντρο των social media εξαιτίας του νέου της look

Δες κι αυτό…

