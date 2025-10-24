Τρόμος στη φυλακή για τον Diddy! Του επιτέθηκαν με μαχαίρι μέσα στο κελί του

Μέσα στο κελί του στο Metropolitan Detention Center, ο διάσημος ράπερ ήρθε αντιμέτωπος με έναν κρατούμενο που του κόλλησε μαχαίρι στον λαιμό

Σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση μέσα στο κελί του φαίνεται πως βρέθηκε ο Diddy, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο στενός φίλος του, Charlouchi Finney. Συγκεκριμένα, όπως περιέγραψε ο Finney, ο γνωστός ράπερ ξύπνησε μέσα στη νύχτα και ήρθε αντιμέτωπος με έναν συγκρατούμενο που του είχε κολλήσει ένα μαχαίρι στον λαιμό.

Ευτυχώς, το περιστατικό δεν κατέληξε σε τραυματισμό. Ωστόσο, ο Finney πιστεύει ότι δεν ήταν μια τυχαία επίθεση, αλλά ένα σαφές μήνυμα εκφοβισμού προς τον Diddy.

Μιλώντας στη Daily Mail, ο Finney ανέφερε: «Δεν είμαι σίγουρος αν πρόλαβε να αντιδράσει ή αν επενέβησαν εγκαίρως οι φύλακες, αλλά γνωρίζω πως το γεγονός συνέβη πράγματι». Σύμφωνα με τις πληροφορίες του, το περιστατικό έλαβε χώρα στο Metropolitan Detention Center του Brooklyn, και ο σκοπός του φέρεται να ήταν περισσότερο να τον τρομάξει παρά να του προκαλέσει σωματική βλάβη.

«Αν ο άνδρας αυτός ήθελε πραγματικά να τον χτυπήσει, ο Sean θα είχε ήδη τραυματιστεί. Θα του έπαιρνε ένα δευτερόλεπτο να του κόψει τον λαιμό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Finney, προσθέτοντας πως πιθανότατα το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: «Την επόμενη φορά, δεν θα είσαι τόσο τυχερός».

Ο ίδιος κατέληξε λέγοντας: «Ήταν καθαρά μια πράξη εκφοβισμού. Όμως ο Sean είναι από το Harlem και δεν φοβάται εύκολα».

Sean ‘Diddy’ Combs ‘woke up with a knife to his throat’ in prison attack, rapper’s friend claims https://t.co/4pyZzhIpHQ pic.twitter.com/Ie46I8TFb2 — Page Six (@PageSix) October 22, 2025

Να υπενθυμίσουμε πως ο Diddy παραμένει προφυλακισμένος από τον Σεπτέμβριο του 2024, αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες που περιλαμβάνουν εκβιασμό, εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση, απάτη και προώθηση πορνείας. Ο ίδιος όμως έχει δηλώσει αθώος σε όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

