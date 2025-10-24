Η Nicki Minaj εξαφανίστηκε από το Instagram και οι Barbz τα ’χουν χαμένα!

Σάλος ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου, όταν οι Barbz, οι φανατικοί θαυμαστές της Nicki Minaj, διαπίστωσαν ότι η ράπερ είχε απενεργοποιήσει τον λογαριασμό της στο Instagram χωρίς καμία προειδοποίηση. Το hashtag #NickiMinaj άρχισε να ανεβαίνει αμέσως στα trends, με χιλιάδες αναρτήσεις να προσπαθούν να εξηγήσουν την ξαφνική εξαφάνιση της σταρ από την πλατφόρμα.

Την ίδια ώρα, παρέμενε ιδιαίτερα ενεργή στο X (πρώην Twitter), όπου προκάλεσε νέα συζήτηση με μια σειρά από αιχμηρές αναρτήσεις. Ανάμεσά τους, μια AI εικόνα του Jay-Z με περούκα, σχόλια για τον Charlamagne Tha God, αλλά και ένα καυστικό μήνυμα προς τη σύζυγο του Gucci Mane, Keyshia Ka’Oir. «Η γυναίκα του Gucci προσπαθεί να γίνει εγώ εδώ και χρόνια. Διψάει για προσοχή», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Τρίτη 21 Οκτωβρίου συνέπεσε με την έκτη επέτειο γάμου της Minaj με τον Kenneth Petty, και η ίδια δημοσίευσε στο X φωτογραφίες από τη σχέση τους, γράφοντας: «Ο Θεός να σε ευλογεί, αγάπη μου. Χαρούμενη επέτειος. Σε ευχαριστώ». Ωστόσο, δεν έδωσε καμία εξήγηση για το γιατί απενεργοποίησε τον λογαριασμό της στο Instagram.

Κάποιοι fans υπενθύμισαν στίχους από το κομμάτι «Barbie Tingz» του 2018, όπου η Nicki ραπάρει: «Had to come off IG so they can’t stalk me» («Έπρεπε να φύγω από το IG για να μην με παρακολουθούν»), αφήνοντας να εννοηθεί ότι η αποχώρησή της ίσως δεν είναι τυχαία.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Minaj είχε ανακοινώσει πως μπαίνει στην εποχή της «Billionaire Barbie», επιβεβαιώνοντας έμμεσα ότι το νέο της άλμπουμ, που αρχικά είχε «παγώσει», τελικά αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2026. Σε ανάρτηση που αργότερα διέγραψε, έγραψε: «Μπορώ να κυκλοφορήσω άλμπουμ αύριο και να αλλάξω πάλι τη βιομηχανία στις 27 Μαρτίου 2026, και να επιστρέψω με άλλο ένα blockbuster στο τέλος της χρονιάς».

Προς το παρόν, οι Barbz παραμένουν σε αναμονή. Άλλοι πιστεύουν ότι πρόκειται για επικοινωνιακό «reset» πριν από τη νέα μουσική εποχή της Nicki Minaj, ενώ άλλοι φοβούνται ότι κάτι πιο σοβαρό κρύβεται πίσω από τη σιωπή της στο Instagram. Ένα είναι σίγουρο, η «Billionaire Barbie» ξέρει καλά πώς να κρατάει το κοινό της σε εγρήγορση.

