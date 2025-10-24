Η Βίκυ Καγιά έτοιμη να λάμψει ξανά στα MadWalk 2025 by Τhree Cents: «Κάθε χρονιά είναι σαν την πρώτη χρονιά»

Η λαμπερή παρουσιάστρια επιστρέφει στο event-θεσμό με το ίδιο δημιουργικό άγχος και την ίδια αγάπη για τη μόδα.

Στην Αθηνά Κλήμη και στην κάμερα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA» μίλησε η Βίκυ Καγιά και αναφέρθηκε στα φετινά MadWalk 2025 by Τhree Cents (αγοράστε εδώ το εισιτήριό σας), όπου για ακόμη μια φορά θα αναλάβει την παρουσίαση.

Η δημοφιλής παρουσιάστρια τόνισε μεταξύ άλλων πως κάθε χρονιά νιώθει το ίδιο άγχος για αυτό τον μοναδικό θεσμό στη χώρα που ενώνει με κύρος τη μουσική με τη μόδα.

«Δεν παίρνω τίποτα στα σοβαρά, ούτε καν τον ίδιο μου τον εαυτό. Το να έχεις κόσμο να σου δίνει feedback, σημειώσεις, σκέψεις ή να μοιράζεται πράγματα μαζί σου, το λιγότερο που μπορείς να κάνεις είναι να απαντήσεις βιαστικά με μία καρδούλα ή ένα ευχαριστώ», είπε αρχικά η Βίκυ Καγιά.

Για την παρουσίαση των Madwalk 2025 by Three Cents, το μοντέλο και παρουσιάστρια είπε: «Κάθε χρονιά είναι σαν την πρώτη χρονιά, επειδή αλλάζει το κόνσεπτ. Έχω πάντα το άγχος, την αγωνία μου και περιμένω το πως και τι».





