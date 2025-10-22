MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 22.10.2025

Η Βίκυ Καγιά στα γυρίσματα του φουτουριστικού intro video του MadWalk 2025 by Three Cents

Η Βίκυ Καγιά πρωταγωνιστεί στο φουτουριστικό intro του MadWalk 2025, συζητά με τον εαυτό της και επαναπροσδιορίζει τη μόδα
Μαρία Χατζηγιάννη

Το μεγαλύτερο fashion & music show της χώρας, το MadWalk 2025 by Three Cents, επιστρέφει για 15η συνεχή χρονιά την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do). Οι προετοιμασίες για την πιο εντυπωσιακή μουσική και fashion βραδιά της χρονιάς έχουν ήδη ξεκινήσει, φέρνοντας τον θεσμό μόλις μια ανάσα μακριά.

Η Βίκυ Καγιά, που για ακόμη μια χρονιά κρατά τα ηνία της παρουσίασης, βρέθηκε στο στούντιο του MAD για τα γυρίσματα του intro του MadWalk 2025. Το concept της φετινής βραδιάς είναι φουτουριστικό, με μια ματιά στο μέλλον, καλώντας το κοινό να δει τη μόδα μέσα από ένα εντελώς διαφορετικό πρίσμα.

Η παρουσιάστρια συνομιλεί με έναν δημοσιογράφο, του οποίου η ταυτότητα παραμένει άγνωστη μέχρι το τέλος του spot… Ποιος είναι και τι ακριβώς κάνει, θα το ανακαλύψουμε όταν το Intro trailer video βγει στον αέρα. Tο project θυμίζει περισσότερο trailer φουτουριστικής ταινίας, με σενάριο που περιγράφει έναν ξένο και δυστοπικό κόσμο του μέλλοντος.

Το intro video του φετινού MadWalk 2025 by Three Cents είναι ένα  οπτικό παιχνίδι που καλεί το κοινό να σκεφτεί την έννοια της ταυτότητας, τη συνεχή αλλαγή και το πώς η μόδα αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπο ξεχωριστά!

Stay tuned για το εκπληκτικό αυτό video που έρχεται στις οθόνες μας σε λίγες ημέρες….

Madwalk MadWalk 2025 Βίκυ Καγιά
