Η αυτοκρατορία της Kim Kardashian συνεχίζεται! Η «χρυσή» αγορά που έκανε δίπλα από το σπίτι της

Η βασίλισσα του reality επενδύει ξανά σε ακίνητα, ενώ το αρχικό της σπίτι ανακαινίζεται

Η σταρ του Keeping Up With the Kardashians, Kim Kardashian, απέκτησε ένα νέο ακίνητο δίπλα από το δικό της σπίτι στη Νότια Καλιφόρνια, επεκτείνοντας ακόμη περισσότερο την εντυπωσιακή περιουσία της κοντά στο Λος Άντζελες.

Η γνωστή τηλεπερσόνα ξόδεψε περίπου 7 εκατομμύρια δολάρια για το νέο σπίτι, κλείνοντας τη συμφωνία και ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην περιοχή.

Σύμφωνα με το TMZ, το νέο ακίνητο είναι μια πολυτελής κατοικία 465 τετραγωνικών μέτρων με 4 υπνοδωμάτια, 5 μπάνια, τζάκια, spa, εκπληκτική θέα και μονοπάτια ιππασίας σε κοντινή απόσταση.

Η αγορά αυτή έρχεται την ώρα που το βασικό σπίτι της Kim βρίσκεται ήδη σε φάση ανακαίνισης. Αν και κυκλοφόρησαν φήμες στο διαδίκτυο ότι οι αλλαγές σχετίζονται με το γήπεδο μπάσκετ που είχε αγοράσει για τον πρώην σύζυγό της, Kanye West, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Σύμφωνα με το Architectural Digest, η συνολική αξία των κατοικιών της Kim Kardashian ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Να υπενθυμίσουμε πως πρόσφατα, η Kim Kardashian τράβηξε όλα τα βλέμματα όταν εμφανίστηκε καλυμμένη από την κορυφή ως τα νύχια σε μια εκδήλωση γεμάτη αστέρες.

