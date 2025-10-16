Η Kim Kardashian αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές του διαζυγίου με τον Kanye West

Η δημοφιλής τηλεπερσόνα αποκαλύπτει όσα δεν είχαμε δει στις κάμερες για την κρίση στον γάμο της και τη μάχη της για ισορροπία

Για πρώτη φορά, η Kim Kardashian μίλησε ανοιχτά για τους λόγους που την οδήγησαν στο διαζύγιο από τον Kanye West, μετά από 8 χρόνια γάμου.

Η αποκαλυπτική συνέντευξη παραχωρήθηκε στην εκπομπή «Call Her Daddy» με παρουσιάστρια την Alex Cooper, η οποία τη ρώτησε ευθέως ποια ήταν «η τελευταία σταγόνα» που την έκανε να βάλει τέλος στον γάμο της.

Η Kim αναφέρθηκε σε πληθώρα προβλημάτων που, όπως είπε, έφτασαν στα όρια της ανοχής της. «Υπήρχαν πολλά πράγματα που απλά δεν μπορούσα να αντέξω. Δεν μου άρεσε να ακούω αρνητικά σχόλια για τα παιδιά μου, τη γιαγιά μου ή τις θείες μου. Αν κάποιος νιώθει έτσι, δεν μπορούμε να είμαστε μαζί», ανέφερε, κάνοντας σαφή αναφορά σε δηλώσεις του Kanye West που εξέθεταν προσωπικά τους θέματα. Μάλιστα, θύμισε το περιστατικό κατά το οποίο ο ράπερ αποκάλυψε δημόσια πως η Kim είχε σκεφτεί να προχωρήσει σε άμβλωση όταν έμεινε για πρώτη φορά έγκυος, χαρακτηρίζοντάς το ως «ξεπέρασμα κάθε ορίου».

Ένας ακόμη καθοριστικός παράγοντας στην απόφασή της ήταν η έλλειψη σταθερότητας στη ζωή τους. Όπως περιέγραψε, υπήρξαν στιγμές απόλυτης αστάθειας στο σπίτι τους, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα: «Μια μέρα είχαμε πέντε Lamborghini στο γκαράζ και την επόμενη είχαν εξαφανιστεί, επειδή εκείνος πέρασε κρίση. Δεν ήξερα ποτέ τι θα συναντήσω όταν ξυπνούσα. Αυτό ήταν τρομακτικό».

Η Kim Kardashian εξομολογήθηκε πως η απόφαση να δώσει τέλος στον γάμο της συνδέθηκε άμεσα με την ψυχική της υγεία και τον ρόλο της ως μητέρα. «Όταν η ψυχική μου υγεία επηρεαζόταν σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούσα να είμαι εκεί όπως πρέπει για τα παιδιά μου, κατάλαβα ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Έπρεπε να σώσω τον εαυτό μου για να μπορώ να είμαι σωστή μητέρα. Και νομίζω πως, όταν μεγαλώσουν, θα το καταλάβουν».

Το τέλος της σχέσης τους δεν καταγράφηκε μόνο στο reality «Keeping Up With the Kardashians», αλλά και στο ντοκιμαντέρ «In Whose Name?», όπου αποτυπώνονται σκηνές έντασης. Σε μια από αυτές, η Kim ξεσπά σε κλάματα όταν ο Kanye της αποκαλύπτει ότι είχε σταματήσει να παίρνει την αγωγή του. «Η προσωπικότητά σου δεν ήταν έτσι παλιά», του λέει συγκινημένη, αναφερόμενη στην ψυχική του κατάσταση. Ο ράπερ έχει στο παρελθόν διαγνωστεί με διπολική διαταραχή, ωστόσο σε νεότερες δηλώσεις του είχε ισχυριστεί πως είναι αυτιστικός, κάτι που, όπως φαίνεται, επιδείνωσε τη δυναμική του γάμου τους.

Σε ερώτηση για το πότε επικοινώνησε τελευταία φορά ο Kanye με τα παιδιά τους, η Kim απάντησε: «Πιθανόν έχουν περάσει δύο μήνες από την τελευταία φορά που είχαμε νέα του.» Παρά την απουσία του, η ίδια διαβεβαιώνει πως τα παιδιά τους είναι καλά: «Είναι υγιή, χαρούμενα και αγαπούν τη ρουτίνα τους. Φροντίζω να έχουν σταθερότητα στη ζωή τους, και αυτό είναι το πιο σημαντικό.» Η Kim Kardashian ξεκαθαρίζει ότι δεν εμποδίζει την επαφή του Kanye West με τα παιδιά, παρότι κυκλοφορεί αυτή η φήμη. «Το μόνο που με ενοχλεί είναι ότι υπάρχει η αφήγηση πως κρατάω τα παιδιά μακριά του. Δεν το έκανα ποτέ αυτό.»

