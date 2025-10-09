Η Kim Kardashian δείχνει το αδίστακτο πρόσωπό της σε δικαστικό δράμα – Το trailer

Η Kim Kardashian και η Sarah Paulson συγκρούονται ως αδίστακτες δικηγόροι διαζυγίων στο «All’s Fair», τη νέα σειρά του Ryan Murphy για το Hulu

Ο Ryan Murphy επιστρέφει στη μικρή οθόνη με μια ιστορία γεμάτη ένταση, γκλάμουρ και αδίστακτο ανταγωνισμό. Το «All’s Fair», η νέα του σειρά που κάνει πρεμιέρα στο Hulu στις 4 Νοεμβρίου με 3 επεισόδια, ενώνει δύο απρόσμενες πρωταγωνίστριες, την Kim Kardashian και τη Sarah Paulson.

Οι δύο σταρ υποδύονται σκληροπυρηνικές δικηγόρους διαζυγίων που δεν γνωρίζουν τι θα πει όριο, καθώς μετατρέπουν κάθε υπόθεση σε προσωπική σταυροφορία εξουσίας. Πίσω από τη λάμψη, όμως, ξεδιπλώνεται ένα τοπίο γεμάτο ματαιοδοξία, μυστικά και συναισθηματικά ναρκοπέδια, όπου το «μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος» αποκτά πιο σκοτεινή σημασία από ποτέ.

Διάβασε επίσης: Η Kim Kardashian λανσάρει το NikeSkims με εντυπωσιακή παρουσίαση στη Νέα Υόρκη

Το trailer της σειράς αποκαλύπτει μια ιστορία γεμάτη σασπένς και θεατρικότητα. Η Carrington Lane, την οποία ενσαρκώνει η Paulson, εκτοξεύει δηλητηριώδεις ατάκες προς την Allura Grant, τον ρόλο της Kardashian, δηλώνοντας πως υπάρχει «ένας πόλεμος που πρέπει να κερδηθεί».

Το βλέμμα της είναι παγωμένο και η αποφασιστικότητά της αφοπλιστική, καθώς αναλαμβάνει τους συζύγους των γυναικών που υποστηρίζουν οι αντίπαλοί της, μετατρέποντας την αίθουσα του δικαστηρίου σε πεδίο μάχης. Ανάμεσα σε εντάσεις, προδοσίες και ανατροπές, η ιστορία φτάνει στα άκρα, με σκηνές που περιλαμβάνουν καταδιώξεις, εκρήξεις οργής και ακόμη και ένα πτώμα να βγαίνει από σπίτι μέσα σε σακούλα.

Το «All’s Fair» δεν είναι απλώς μια ιστορία διαζυγίων αλλά μια κοινωνική αντανάκλαση του τρόπου που η εξουσία, το φύλο και το χρήμα διαμορφώνουν τις ανθρώπινες σχέσεις. Μια ομάδα γυναικών δικηγόρων εγκαταλείπει μια ανδροκρατούμενη εταιρεία για να ιδρύσει το δικό της γραφείο, προκαλώντας τους κανόνες του παιχνιδιού.

Έξυπνες, φιλόδοξες και συναισθηματικά περίπλοκες, οι πρωταγωνίστριες του Murphy κινούνται ανάμεσα στη δικαστική ίντριγκα και στα προσωπικά τους αδιέξοδα. Όπως το περιέγραψε ο ίδιος ο δημιουργός, η σειρά έχει τη φιλία και τη θηλυκή αλληλεγγύη του «Sex and the City», αλλά μέσα σε ένα πιο σκληρό, ωμό και εκρηκτικό πλαίσιο, όπου ο έρωτας και η δικαιοσύνη δεν είναι ποτέ αθώοι.

Διάβασε επίσης: Τέλος εποχής για τη SKKN: Η Kim Kardashian εστιάζει στην Skims Beauty