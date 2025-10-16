MadWalk 2025 by Τhree Cents
Ζώδια 16.10.2025

Glow Up Νοεμβρίου: Αυτά τα 5 ζώδια θα γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους

Αν είσαι σε αυτή τη λίστα, ετοιμάσου για ανανέωση σε όλα τα επίπεδα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Νοέμβριος 2025 δεν είναι ένας απλός μήνας για τα ζώδια, είναι η τέλεια στιγμή για reset, προσωπική ανάπτυξη και ουσιαστικές αλλαγές. Οι πλανητικές όψεις ευνοούν όσους τολμούν να κοιτάξουν μέσα τους, να αφήσουν πίσω τους τοξικές καταστάσεις και να επιλέξουν συνειδητά την εξέλιξη.

Αν ανήκεις σε ένα από τα παρακάτω 5 ζώδια, τότε ετοιμάσου για ένα πραγματικό glow up και όχι μόνο εμφανισιακά. Το σύμπαν σου δίνει την ευκαιρία να φτάσεις πιο κοντά στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.

Σκορπιός

Είναι η εποχή σου και το νιώθεις από παντού. Η ενέργεια που εκπέμπεις είναι έντονη, μαγνητική και 100% εστιασμένη. Φέτος, ο Νοέμβριος σε ωθεί να κάνεις restart σε σχέσεις, επαγγελματικά αλλά κυρίως στη νοοτροπία σου. Ξεσκαρτάρεις χωρίς τύψεις και ανοίγεις χώρο για ό,τι αξίζει πραγματικά. Self-love, self-trust, self-upgrade.

Τοξότης

Λίγο πριν μπει η σεζόν σου, το σύμπαν σε προετοιμάζει με ξεκαθαρίσματα και πνευματικά downloads. Πιθανότατα αφήνεις πίσω σου έναν κύκλο που σε είχε κουράσει και μπαίνεις σε φάση ανασυγκρότησης. Θα δεις αποτελέσματα σε σώμα, ψυχολογία και καθημερινότητα. Πολλοί θα νομίσουν ότι άλλαξες, εσύ ξέρεις ότι απλώς επανήλθες στον πραγματικό σου εαυτό.

Ταύρος

Ο Νοέμβριος σου χαρίζει την πολυτέλεια της σταθερότητας. Και όταν ο Ταύρος νιώσει ασφάλεια, ανθίζει. Με την Αφροδίτη να σε ευνοεί, βλέπεις την εικόνα σου να βελτιώνεται κι όχι μόνο στο καθρέφτη. Νέες γνωριμίες, εξελίξεις στα οικονομικά και μια γενικότερη λάμψη που μαγνητίζει τους γύρω σου χωρίς καν να προσπαθείς.

Παρθένος

Μετά από μήνες πίεσης, ο Νοέμβριος σου δίνει χώρο να πάρεις ανάσα, να οργανώσεις τα σχέδιά σου και να επενδύσεις σε εσένα. Η ρουτίνα σου βελτιώνεται, βρίσκεις χρόνο για τον εαυτό σου και αρχίζεις να απολαμβάνεις αυτά που πριν έβλεπες ως αγγαρεία. Η λάμψη σου έρχεται από την ηρεμία και την πειθαρχία και αυτό φαίνεται σε κάθε σου κίνηση.

Υδροχόος

Ο Νοέμβριος σε φέρνει μπροστά σε αλλαγές που μέχρι τώρα δίσταζες να κάνεις. Τώρα, όμως, νιώθεις έτοιμος/η. Δεν σε νοιάζει αν το καταλαβαίνουν όλοι, εσύ ξέρεις ότι μεγαλώνεις, εξελίσσεσαι και αλλάζεις. Η εικόνα σου ανανεώνεται (ίσως με νέο στυλ ή απλά με άλλη στάση ζωής) και πολλοί θα εμπνευστούν από το shift που κάνεις.

Διάβασε επίσης: Partners in crime: Αυτά είναι τα ζώδια που όταν βγουν μαζί γίνονται το απόλυτο iconic duo

16.10.2025
16.10.2025

