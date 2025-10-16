MadWalk 2025 by Τhree Cents
Food 16.10.2025

Όχι πια δάκρυα! 4+1 τρόποι για να κόβεις το κρεμμύδι χωρίς να κλαις

Όχι πια δάκρυα! 4+1 τρόποι για να κόβεις το κρεμμύδι χωρίς να κλαις
Μικρά μυστικά που κάνουν τη διαφορά όταν κόβεις κρεμμύδια στην κουζίνα σου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το κρεμμύδι είναι βασικό υλικό σε πολλές συνταγές, αλλά το κόψιμό του συχνά συνοδεύεται από δάκρυα και ερεθισμένα μάτια.

Αν θέλεις να αποφύγεις το κλάμα και να κόψεις το κρεμμύδι με άνεση, ακολούθησε αυτά τα απλά, αλλά πολύ αποτελεσματικά κόλπα!

Όχι πια δάκρυα! 4+1 τρόποι για να κόβεις το κρεμμύδι χωρίς να κλαις
Pinterest.com

1. Βάλε στο ψυγείο το κρεμμύδι πριν το κόψεις

Βάλε το κρεμμύδι στο ψυγείο για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν το κόψεις. Το κρύο μειώνει την απελευθέρωση των ενζύμων που ερεθίζουν τα μάτια σου.

2. Κόψε το κοντά σε τρεχούμενο νερό ή κάτω από το νερό

Το νερό βοηθά να διαλυθούν οι ουσίες που προκαλούν το κλάμα. Κόψε το κρεμμύδι κοντά στον νεροχύτη ή ακόμη και μέσα σε μια λεκάνη με νερό.

Όχι πια δάκρυα! 4+1 τρόποι για να κόβεις το κρεμμύδι χωρίς να κλαις
Pinterest.com

3. Χρησιμοποίησε ένα πολύ κοφτερό μαχαίρι

Ένα αμβλύ μαχαίρι θα λιώσει περισσότερο τα κύτταρα του κρεμμυδιού, απελευθερώνοντας περισσότερα ερεθιστικά αέρια. Με κοφτερό μαχαίρι, τα κομμάτια κόβονται πιο γρήγορα και πιο καθαρά.

Όχι πια δάκρυα! 4+1 τρόποι για να κόβεις το κρεμμύδι χωρίς να κλαις
Pinterest.com

4. Αναπνέεις από το στόμα και βγάζεις τη γλώσσα έξω

Αυτό βοηθά να απομακρύνεις τα αέρια από τα μάτια σου και να μειώσεις τον ερεθισμό.

5. Χρησιμοποίησε ειδικά γυαλιά κουζίνας ή γυαλιά κολύμβησης

Αν είσαι επαγγελματίας ή απλά δεν θες να ρισκάρεις, τα ειδικά γυαλιά που κλείνουν καλά γύρω από τα μάτια εμποδίζουν τα αέρια να φτάσουν στα μάτια σου.

Όχι πια δάκρυα! 4+1 τρόποι για να κόβεις το κρεμμύδι χωρίς να κλαις
Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

