MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 16.10.2025

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τα looks που δείχνουν γιατί η καμπαρτίνα είναι το απόλυτο φθινοπωρινό fashion staple

kampartina_iliana
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δείχνει πώς η καμπαρτίνα μεταμορφώνει κάθε look, καθιστώντας την το απόλυτο φθινοπωρινό must-have
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο στιλάτες παρουσίες της ελληνικής μόδας, γνωστή για την αίσθηση του στιλ και την ικανότητά της να μετατρέπει κάθε look της σε πηγή έμπνευσης. Οι εμφανίσεις της συχνά γίνονται οδηγός για όσες θέλουν να ενσωματώσουν στην καθημερινότητά τους μια πιο chic και άκρως διαχρονική αισθητική, αποδεικνύοντας πως η μόδα δεν είναι μόνο τάση, αλλά και τρόπος έκφρασης.

Μεταξύ των πιο iconic κομματιών που η ίδια επιλέγει να εντάσσει στα looks της αυτή τη σεζόν είναι η καμπαρτίνα. Διαχρονικό fashion staple του φθινοπώρου, προσφέρει άψογες δυνατότητες layering, ανεβάζει κάθε σύνολο σε επίπεδο κομψότητας και συνδυάζει πρακτικότητα με στιλ. Από casual streetwear μέχρι βραδινά outfits, η καμπαρτίνα παραμένει το πανωφόρι που δίνει χαρακτήρα και αέρα πολυτέλειας σε κάθε εμφάνιση, όπως αποδεικνύει η ίδια με κάθε της εμφάνιση.

iliana_papagewrgiou
https://www.instagram.com/ilianapapageorgiou/

Διάβασε επίσης: Τόνια Σωτηροπούλου: Φόρεσε το γιλέκο της με τον πιο φθινοπωρινό τρόπο

Σε ένα από τα πρόσφατα Instagram stories της, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου υιοθέτησε την τάση της μονοχρωμίας, παίζοντας με μπεζ τόνους. Φόρεσε μια maxi καμπαρτίνα σε ανοιχτό μπεζ χρώμα, συνδυασμένη με ένα παντελόνι γραφείου με πιέτες και ανοιχτή καμπάνα σε παρόμοια απόχρωση, δημιουργώντας ένα αρμονικό total look. Το σύνολο ολοκλήρωσε με μαύρη τσάντα και ένα μαύρο fitted top, προσθέτοντας διακριτικό contrast και κομψή ισορροπία στο outfit.

kapartina_iliana_papagewrgiou
https://www.instagram.com/ilianapapageorgiou/

Σε ένα άλλο post ενσωματώνει την καμπαρτίνα σε ένα cozy, χειμερινό look. Συνδύασε το ίδιο μπεζ παντελόνι από το προηγούμενο outfit με ένα ροζ «ugly sweater» με γκρι στοιχεία, δημιουργώντας μια αρμονική και ζεστή εμφάνιση. Τα αξεσουάρ που ολοκληρώνουν το σύνολο είναι τα μεγάλα καρφωτά σκουλαρίκια που αναδεικνύουν το vintage vibe και προσθέτουν προσωπικότητα στο outfit.

Τέλος, συνδύασε την καμπαρτίνα με ένα midi φόρεμα που θυμίζει κλασικό πουκάμισο γραφείου, με σούρα στη μέση που προσδίδει ένα πιο statement χαρακτήρα στο σύνολο. Το outfit ολοκληρώθηκε με λευκές γόβες και μαύρα γυαλιά, δημιουργώντας ένα ισορροπημένο παιχνίδι αποχρώσεων και κομψό, σύγχρονο αποτέλεσμα.

Διάβασε επίσης: Έτσι θα υιοθετήσεις το millennial fashion trend που λατρεύει η Δέσποινα Βανδή

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion Ηλιάνα Παπαγεωργίου μόδα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Όχι πια δάκρυα! 4+1 τρόποι για να κόβεις το κρεμμύδι χωρίς να κλαις

Όχι πια δάκρυα! 4+1 τρόποι για να κόβεις το κρεμμύδι χωρίς να κλαις

16.10.2025

Δες επίσης

Όχι πια δάκρυα! 4+1 τρόποι για να κόβεις το κρεμμύδι χωρίς να κλαις
Food

Όχι πια δάκρυα! 4+1 τρόποι για να κόβεις το κρεμμύδι χωρίς να κλαις

16.10.2025
Glow Up Νοεμβρίου: Αυτά τα 5 ζώδια θα γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους
Life

Glow Up Νοεμβρίου: Αυτά τα 5 ζώδια θα γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους

16.10.2025
Τα μηνύματα από πρώην που δεν αξίζει να αφήσεις ούτε στο «προβλήθηκε»
Life

Τα μηνύματα από πρώην που δεν αξίζει να αφήσεις ούτε στο «προβλήθηκε»

16.10.2025
Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής: Πώς τα Social Media ωθούν σε διατροφικές διαταραχές
Life

Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής: Πώς τα Social Media ωθούν σε διατροφικές διαταραχές

16.10.2025
Η Ελένη Φουρέιρα επανασυστήνει το εμβληματικό PUMA Speedcat
Fashion

Η Ελένη Φουρέιρα επανασυστήνει το εμβληματικό PUMA Speedcat

16.10.2025
Molten Brunette: Η απόχρωση που κάνει τα μαλλιά να μοιάζουν με ζεστή σοκολάτα
Beauty

Molten Brunette: Η απόχρωση που κάνει τα μαλλιά να μοιάζουν με ζεστή σοκολάτα

16.10.2025
Μονοχρωμία παντού: Πώς θα τη φορέσεις χωρίς να γίνεται βαρετή
Fashion

Μονοχρωμία παντού: Πώς θα τη φορέσεις χωρίς να γίνεται βαρετή

16.10.2025
Με αγγελικό ξανθό περπάτησε η Bella Hadid στην πασαρέλα
Beauty

Με αγγελικό ξανθό περπάτησε η Bella Hadid στην πασαρέλα

16.10.2025
Moncler: Οι Al Pacino και Robert De Niro αποθεώνουν τη δύναμη της φιλίας στη νέα καμπάνια
Fashion

Moncler: Οι Al Pacino και Robert De Niro αποθεώνουν τη δύναμη της φιλίας στη νέα καμπάνια

16.10.2025
Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Το μετέωρο βήμα του ΣΥΡΙΖΑ

Το μετέωρο βήμα του ΣΥΡΙΖΑ

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;