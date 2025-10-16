Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τα looks που δείχνουν γιατί η καμπαρτίνα είναι το απόλυτο φθινοπωρινό fashion staple

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο στιλάτες παρουσίες της ελληνικής μόδας, γνωστή για την αίσθηση του στιλ και την ικανότητά της να μετατρέπει κάθε look της σε πηγή έμπνευσης. Οι εμφανίσεις της συχνά γίνονται οδηγός για όσες θέλουν να ενσωματώσουν στην καθημερινότητά τους μια πιο chic και άκρως διαχρονική αισθητική, αποδεικνύοντας πως η μόδα δεν είναι μόνο τάση, αλλά και τρόπος έκφρασης.

Μεταξύ των πιο iconic κομματιών που η ίδια επιλέγει να εντάσσει στα looks της αυτή τη σεζόν είναι η καμπαρτίνα. Διαχρονικό fashion staple του φθινοπώρου, προσφέρει άψογες δυνατότητες layering, ανεβάζει κάθε σύνολο σε επίπεδο κομψότητας και συνδυάζει πρακτικότητα με στιλ. Από casual streetwear μέχρι βραδινά outfits, η καμπαρτίνα παραμένει το πανωφόρι που δίνει χαρακτήρα και αέρα πολυτέλειας σε κάθε εμφάνιση, όπως αποδεικνύει η ίδια με κάθε της εμφάνιση.

Σε ένα από τα πρόσφατα Instagram stories της, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου υιοθέτησε την τάση της μονοχρωμίας, παίζοντας με μπεζ τόνους. Φόρεσε μια maxi καμπαρτίνα σε ανοιχτό μπεζ χρώμα, συνδυασμένη με ένα παντελόνι γραφείου με πιέτες και ανοιχτή καμπάνα σε παρόμοια απόχρωση, δημιουργώντας ένα αρμονικό total look. Το σύνολο ολοκλήρωσε με μαύρη τσάντα και ένα μαύρο fitted top, προσθέτοντας διακριτικό contrast και κομψή ισορροπία στο outfit.

Σε ένα άλλο post ενσωματώνει την καμπαρτίνα σε ένα cozy, χειμερινό look. Συνδύασε το ίδιο μπεζ παντελόνι από το προηγούμενο outfit με ένα ροζ «ugly sweater» με γκρι στοιχεία, δημιουργώντας μια αρμονική και ζεστή εμφάνιση. Τα αξεσουάρ που ολοκληρώνουν το σύνολο είναι τα μεγάλα καρφωτά σκουλαρίκια που αναδεικνύουν το vintage vibe και προσθέτουν προσωπικότητα στο outfit.

Τέλος, συνδύασε την καμπαρτίνα με ένα midi φόρεμα που θυμίζει κλασικό πουκάμισο γραφείου, με σούρα στη μέση που προσδίδει ένα πιο statement χαρακτήρα στο σύνολο. Το outfit ολοκληρώθηκε με λευκές γόβες και μαύρα γυαλιά, δημιουργώντας ένα ισορροπημένο παιχνίδι αποχρώσεων και κομψό, σύγχρονο αποτέλεσμα.

