Έτσι θα υιοθετήσεις το millennial fashion trend που λατρεύει η Δέσποινα Βανδή

Η τάση του φορέματος πάνω από παντελόνι επιστρέφει δυναμικά, προσφέροντας μια παιχνιδιάρικη και αναπάντεχη προσέγγιση στο office και street style. Πρόκειται για ένα στιλιστικό κόλπο που δίνει νέα διάσταση στο κλασικό slip dress, ενώ παράλληλα αναδεικνύει straight-leg jeans, tailored pants ή trainers με έναν φρέσκο, σύγχρονο τρόπο. Η αισθητική αυτή δεν είναι αγαπητή σε όλους, αλλά ακριβώς εκεί κρύβεται η γοητεία της.

Η γοητεία του trend έγκειται στην ικανότητά του να συνδυάζει άνεση και στιλ χωρίς κόπο. Ένα cozy suede jacket ή ένα λευκό T-shirt μπορεί να μεταμορφώσει το slip dress, ενώ το τζιν ή οι trainers προσθέτουν μια σύγχρονη, street-ready διάσταση. Πρόκειται για έναν συνδυασμό που επιτρέπει πειραματισμό με υφές και αναλογίες, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που φαίνεται αυθόρμητο αλλά ταυτόχρονα προσεγμένο.

H Δέσποινα Βανδή λέει «ναι» στο trend

Την τάση αυτή έχει υιοθετήσει και η Δέσποινα Βανδή, την οποία είδαμε μέσα από τον TikTok λογαριασμό της κόρης της, Μελίνας Νικολαϊδη. Η τραγουδίστρια συνδύασε ένα ανοιχτόχρωμο straight-leg jean και μπεζ trainers με ένα μαύρο slip dress με λοξό τελείωμα και δαντέλα, ολοκληρώνοντας το outfit με ένα λευκό t-shirt και μαύρο blazer. Το αποτέλεσμα ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι υφών και γραμμών, που επανέφερε στο προσκήνιο ένα cult trend των early 2000s, αλλά με απόλυτα σύγχρονη, κομψή ματιά.

Πώς να υιοθετήσεις το trend

Ένα φθινόπωρο που θυμίζει καλοκαίρι

Αν σκέφτεσαι να αποθηκεύσεις το καλοκαιρινό σου φόρεμα στο πίσω μέρος της ντουλάπας, κάνεις λάθος. Είναι το κομμάτι που μπορεί να μετατρέψει κάθε σου εμφάνιση σε statement. Φόρεσε το αγαπημένο σου slip dress, ιδανικά σε μια σκούρα απόχρωση, και συνδύασέ το με ένα κρεμ τζιν παντελόνι και ένα cozy καφέ suede jacket. Για το απόλυτο finishing touch, ένα ζευγάρι μυτερές μπαλαρίνες θα απογειώσει το look με διακριτική κομψότητα.

Η παγιέτα στο φθινοπωρινό street style

Μπορεί η εορταστική περίοδος να απέχει μερικούς μήνες ακόμη, αλλά το φόρεμα με τις παγιέτες που κρέμεται στη ντουλάπα μπορεί εύκολα να γίνει ο απόλυτος στιλιστικός σου σύμμαχος για το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Φορεμένο κάτω από ένα oversized πλεκτό πουλόβερ, με μια statement δερμάτινη ζώνη στη μέση και μια casual μίντι φούστα από ποπλίνα, μετατρέπεται σε ένα fashion staple που θα θες να φοράς ξανά και ξανά, προσθέτοντας λάμψη και παιχνιδιάρικη κομψότητα σε κάθε εμφάνιση.

Maximal vibes

Μια από τις πιο μαξιμαλιστικές προτάσεις που ξεχώρισαν στο street style της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου. Prints, υφές και γραμμές συνδυάζονται σε ένα σύνολο που ξεπερνά τα όρια του πειραματισμού. Ένα σκούρο μπλε σατέν φόρεμα με στάμπες, βολάν και δαντέλα φορεμένο πάνω από μαύρο πουά παντελόνι, ολοκληρώνεται με μυτερά loafers που προσθέτουν την τελική, κομψή πινελιά.

