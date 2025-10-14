Μουσικά Νέα 14.10.2025

Φωνάρα από τότε! Η πρώτη εμφάνιση της 15χρονης Klavdia στο «Ελλάδα έχεις Ταλέντο»

Klavdia
Είχε εντυπωσιάσει κοινό και κριτές με τη διασκευή του «Billie Jean» του Michael Jackson
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μπορεί η Klavdia να πήρε μέρος στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2025, ωστόσο, η γνωριμία της με το ελληνικό κοινό δεν έγινε φέτος τον Μάιο αλλά πριν από 8 χρόνια και συγκεκριμένα στο «Ελλάδα έχεις ταλέντο».

Συγκεκριμένα, η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση της Klavdia έγινε το 2017, όταν σε ηλικία μόλις 15 ετών συμμετείχε στο «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» όπου είχε εντυπωσιάσει κοινό και κριτές με τη διασκευή του «Billie Jean» του Michael Jackson. Οι Γιώργος Καπουτζίδης, Μαρία Μπακοδήμου και Σάκης Τανιμανίδης της είχαν δώσει τρία «ναι» και την πέρασαν στην επόμενη φάση.

Klavdia
«Έτσι την είδα πρώτη φορά. Κι εγώ και όλοι μας! Και σήμερα θα την καμαρώσω στη μεγαλύτερη σκηνή της Ευρώπης! Πόσο όμορφο να κάνεις αυτό που αγαπάς! Πόσο όμορφο να ακολουθείς πιστά το όνειρό σου! Καλή σου επιτυχία Κλαυδία μου! Να το χαρείς με όλη σου την καρδιά! Σου αξίζει», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Καπουτζίδης στη Βασιλεία ως σχολιαστής της ελληνικής μετάδοσης της Eurovision. 


Αναφορά στην πρώτη εμφάνιση της Klavdia είχε κάνει εκείνες τις μέρες και ο Σάκης Τανιμανίδης, γράφοντας: «Σήμερα θα την θαυμάσουμε στην Eurovision! Ο @ykapoutzidis μου θύμισε αυτό το βίντεο και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Καλή επιτυχία @klavdiaitiz μας… θα σκίσεις!».

Όπως τελικά αποδείχθηκε, η Klavdia, με την «Αστερομάτα», έγραψε το επόμενο κεφάλαιο της πορείας της, μιας και κέρδισε όλη την Ευρώπη με την φωνή της, κατακτώντας την 6η θέση στην Eurovision 2025. 

@sakistanimanidis Την 1η φορά που είδαμε την Κλαυδία στο Ελλάδα έχεις Ταλέντο πριν 10 χρόνια, μείναμε με το στόμα ανοιχτό!!! Σήμερα θα την θαυμάσουμε στην Eurovision! Ο Γιώργος μου θύμισε αυτό το βίντεο και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Καλή επιτυχία @klavdia ♬ original sound – sakiswp

