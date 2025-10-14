Στον 4ο μήνα η εγκυμονούσα Κατερίνα Καινούργιου! Το φύλο του μωρού που περιμένει

Η παρουσιάστρια είναι έτοιμη να δημιουργήσει την δική της οικογένεια μαζί με τον αγαπημένο της, Παναγιώτη Κουτσουμπή

Η Κατερίνα Καινούργιου βιώνει την πιο τρυφερή περίοδο της ζωής της μιας και διανύει τον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της!

Όπως διαβάζουμε στο Youweekly.gr, οι λιγούρες της έχουν γίνει το νέο της «χόμπι» και όπως λένε άνθρωποι από το κοντινό της περιβάλλον κάθε τόσο την πιάνει η επιθυμία να δοκιμάσει κάτι καινούργιο και διαφορετικό. Αυτό φαίνεται και από την εκπομπή της, μιας και πλέον δοκιμάζει ό,τι καλό φτιάξει ο μάγειρας της Super Κατερίνα, Πέτρος Συρίγος!

Ομολογουμένως, η Κατερίνα Καινούργιου φέτος δείχνει αρκετά διαφορετική και σίγουρα πιο απελευθερωμένη, καθώς και δεν διστάζει να εμφανιστεί με άβαφη ρίζα, χωρίς ψηλά τακούνια και φορώντας φαρδιά ρούχα.

Μάλιστα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Τζώρτζιας Συρίχα, η Κατερίνα και ο σύντροφός της Παναγιώτης Κουτσουμπής περιμένουν κοριτσάκι.

Η ίδια μπορεί να μην έχει μιλήσει ακόμα για το μωρό που περιμένει, και καλά κάνει, ωστόσο οι κινήσεις της μιλούν πλέον όλες από μονές. Και εμείς δεν έχουμε παρά να της ευχηθούμε τα καλύτερα για εκείνη και την οικογένεια που είναι έτοιμη να δημιουργήσει!

