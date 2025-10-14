Beauty 14.10.2025

Οι φθινοπωρινές τάσεις στα νύχια που πρέπει να υιοθετήσεις σύμφωνα με τη nail artist της Dua Lipa

dua_lipa
Η manicurist της Dua Lipa αποκαλύπτει τις τάσεις που θα κυριαρχήσουν το φθινόπωρο και τον χειμώνα, από εκκεντρικά χρώματα μέχρι polka dots
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Dua Lipa συνεχίζει να εντυπωσιάζει, όχι μόνο με τις μουσικές της επιτυχίες, αλλά και με το στιλ της, όπως φαίνεται μέσα από τις αναρτήσεις της στο Instagram. Τα backstage στιγμιότυπα από την περιοδεία της και οι φωτογραφίες με τον ηθοποιό Callum Turner δεν περνούν απαρατήρητα, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν κάθε εμφάνισή της να ξεχωρίζει, όπως οι τιρκουάζ βλεφαρίδες και τα polka-dot μανικιούρ.

Η celebrity manicurist Michelle Humphrey, υπεύθυνη για τα πιο εντυπωσιακά nails της τραγουδίστριας, αποκαλύπτει τις φθινοπωρινές και χειμερινές τάσεις που αναμένεται να κυριαρχήσουν. Σύμφωνα με την ίδια, το στοιχείο που κάνει μια μανικιούρ να ξεχωρίζει είναι όταν ένα μέρος της «ξεφεύγει» ελαφρώς από τον κανόνα. Τα μανικιούρ της Dua Lipa συχνά συνδυάζουν χρώματα που φαινομενικά δεν ταιριάζουν, δημιουργώντας μια chic εκκεντρικότητα που τραβάει τα βλέμματα.

Αντιθετικά χρώματα

Δύο χρώματα που δεν περίμενες να συνδυαστούν γίνονται statement. Η τάση αυτή, που φέτος κάνει θραύση, βασίζεται στην «αταίριαστη» τοποθέτηση χρωμάτων σε διαφορετικά νύχια, συνδέοντας τα πάντα με έναν ουδέτερο τόνο. Δοκίμασε δύο χρώματα που δεν θα ταίριαζαν κανονικά, μαζί με ένα τρίτο ουδέτερο, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα εκκεντρικό και κομψό.

nail_trends
https://www.instagram.com/imarninails/?hl=en

Αποχρώσεις που θυμίζουν πολύτιμους λίθους

Σμαραγδί, ρουμπίνι και αμέθυστος πρωταγωνιστούν στο φθινόπωρο και το χειμώνα. Τα jewel tones αποτελούν τη βασική τάση των runways, συνδυάζοντας έντονα, κορεσμένα χρώματα που αναδεικνύουν κάθε μανικιούρ. Από μοχρωματικά ή mix-and-match σχέδια στα fashion shows, οι αποχρώσεις αυτές δίνουν βάθος σε κάθε εμφάνιση.

nail_trends
https://www.instagram.com/paintedbyjools/

Τα polka dots στο φθινοπωρινό μανικιούρ

Τα polka dots επιστρέφουν σε πιο ζεστές και γήινες αποχρώσεις. Η τάση που κυριάρχησε το καλοκαίρι εξελίσσεται, παίρνοντας φθινοπωρινές αποχρώσεις. Η Humphrey προτείνει να προσθέσετε λευκές ή μαύρες τελείες σε μπορντό, μωβ ή λιλά βάσεις, μετατρέποντας ένα κλασικό μοτίβο σε σύγχρονο και φθινοπωρινό.

nail_trends
https://www.instagram.com/iramshelton/

Νύχια από βελούδο 

Τα velvet και cat-eye nails φέρνουν drama και πολυδιάστατο αποτέλεσμα. Η τάση του 2025 για μαγνητικά βερνίκια παραμένει δυνατή και φέτος το φθινόπωρο. Προσθέτοντας σκούρες βάσεις και layering πάνω από jelly ή chrome τελειώματα, δημιουργούνται μοναδικές αποχρώσεις και βάθος, ιδανικές για εντυπωσιακά και statement nails.

nail_trends
https://www.instagram.com/nailsbymh/

Squoval 

Συνδυάζει στρογγυλά και τετράγωνα νύχια για μεγαλύτερη αντοχή. Η σωστή μορφή νυχιών κάνει μεγάλη διαφορά. Τα squoval nails, με μαλακές άκρες και διακριτικό σχήμα, μειώνουν τον κίνδυνο σπασίματος και διατηρούν τα νύχια υγιή, ενώ είναι ιδανικά για όσους θέλουν κομψό αλλά πρακτικό αποτέλεσμα.

nail_trends
https://www.instagram.com/nailsbymh/

