Cinedoc: Τα Τέρματα του Αυγούστου

Το νέο ντοκιμαντέρ του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου από 23 Οκτωβρίου στον κινηματογράφο Δαναό
Κάθε καλοκαίρι, στα ορεινά της νότιας Πίνδου, ένα αυτοσχέδιο τουρνουά ποδοσφαίρου δίνει ζωή στα χωριά και τους ανθρώπους της περιοχής. Η επεισοδιακή πορεία στο τουρνουά της ομάδας του Αρματολικού, αποκαλύπτει το συναρπαστικό ζωντάνεμα μιας μικρής κοινότητας, η οποία μπορεί τους περισσότερους μήνες του χρόνου να είναι σχεδόν άδεια, το πνεύμα της όμως, παραμένει ζωντανό.

Επίσημο trailer: https://youtu.be/eFEOGdI6Ikc

Ένα καλειδοσκόπιο μικρών και μεγάλων στιγμών, τα Τέρματα του Αυγούστου δίνουν μια τρυφερή, βιωμένη ματιά στη ζωή ενός τόπου, από τη μοναξιά του χειμώνα στον εφήμερο μικρόκοσμο του καλοκαιριού, όταν το χωριό ανοίγει τις πόρτες του και παίρνει βαθιά ανάσα, ξαναγεμίζοντας από τους ανθρώπους του, παλιούς και νέους. Στο επίκεντρο, το ποδόσφαιρο, παγκόσμια γλώσσα, αφορμή για επικούς τσακωμούς και ξέφρενους πανηγυρισμούς, σε μια ταινία που λειτουργεί σαν πορτρέτο όχι απλώς ενός χωριού, αλλά της ανάμνησης μιας χώρας.

Μετά τις προβολές της σε Θεσσαλονίκη (15/10), Τρίκαλα (από 16/10) και Λάρισα (17/10), η ταινία συνεχίζει το κινηματογραφικό της ταξίδι στην Αθήνα μέσα από το CineDoc. Από 23 Οκτωβρίου μέχρι 6 Νοεμβρίου, «Τα Τέρματα του Αυγούστου» θα κυκλοφορήσουν στον κινηματογράφο Δαναό, ενώ στις 8 και 9 Νοεμβρίου θα προβληθούν στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Η ταινία προβάλλεται επίσης στις 25 Οκτωβρίου στον Βόλο παρουσία του σκηνοθέτη.

Μέσα στο επόμενο διάστημα, θα πραγματοποιηθούν επιπλέον προβολές σε όλη την Ελλάδα, μέσα από το δίκτυο του CineDoc.

Η ταινία είναι υποψήφια για το Βραβείο Κοινού σε Αθήνα και Βόλο.

Σημείωμα σκηνοθέτη

Τα «Τέρματα του Αυγούστου» είναι ένα καλειδοσκόπιο γεγονότων, συμβάντων και στιγμών από την καθημερινότητα ενός χωριού της νότιας Πίνδου κατά τη διάρκεια ενός αυτοσχέδιου τουρνουά ποδοσφαίρου. Σκοπός του ντοκιμαντέρ είναι  η δημιουργία μέσω της παρατήρησης ενός “ιμπρεσιονιστικού” πορτρέτου μιας μικρής κοινότητας στο καλοκαιρινό της ζωντάνεμα. Ένα πορτρέτο  με  φως αλλά  και σκιές, γοητευτικό αλλά και  ενίοτε τρομακτικό που, παρά τις αντιφάσεις του, είναι,  πάνω απ’ όλα, απροσδόκητα ζωντανό και γνήσιο δείχνοντας πως μια μικρή κοινότητα τους περισσότερους μήνες του χρόνου μπορεί να παραμένει σχεδόν άδεια, το πνεύμα της όμως παραμένει ζωντανό.  

   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

  • ΑΘΗΝΑ – Κινηματογράφος ΔΑΝΑΟΣ

Προπώληση στο ταμείο του κινηματογράφου και στο https://danaoscinema.gr/portfolio-item/cinedoc-2025-26-ta-termata-tou-avgoustou/

 

Οι προβολές από τις 23/10 μέχρι τις 6/11 στον κινηματογράφο Δαναό θα πραγματοποιηθούν παρουσία του σκηνοθέτη και ειδικών καλεσμένων από τον χώρο του αθλητισμού, της βιώσιμης επιχειρηματικότητας, του κινηματογράφου και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Το πλήρες πρόγραμμα των θεματικών συζητήσεων θα ανακοινωθεί σύντομα.

Σε συνεργασία με: Luben, Nerdcult, Open Farm, Περιοδικό Δρόμου «Σχεδία», Τα Ψηλά Βουνά.

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 | 19.45

 Q&A μετά την προβολή με τον σκηνοθέτη Δημήτρη Κουτσιαμπασάκο, τον διευθυντή φωτογραφίας και μοντέρ Γιώργο Φλέγγα και τον Σωτήρη Τσουκαρέλη, Υπεύθυνο Κοινωνικής Καινοτομίας, Τα Ψηλά Βουνά.

Θα ακολουθήσει κέρασμα στο φουαγιέ του Δαναού από το δίκτυο παραγωγών Open Farm.

 

– Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 | 19.30

Θα ακολουθήσει Q&A με τον σκηνοθέτη Δημήτρη Κουτσιαμπασάκο. Τη συζήτηση θα συντονίσουν οι Ορέστης Ιστικόπουλος και Αλέξανδρος Παπαγεωργίου (Luben, Nerdcult).

 

– Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 | 16.00

 

– Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 | 19.30

Θα ακολουθήσει Q&A με τον σκηνοθέτη Δημήτρη Κουτσιαμπασάκο και μέλη της ομάδας του Περιοδικού Δρόμου «Σχεδία».

 

Οι προβολές στον ΔΑΝΑΟ θα συνεχιστούν μέχρι 6/11. Το πλήρες πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα.

 

  • ΑΘΗΝΑ – ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  • Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Παρουσία του σκηνοθέτη Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου.

Η ώρα έναρξης θα ανακοινωθεί σύντομα.

 

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Ολύμπιον, Αίθουσα «Παύλος Ζάννας»
  • Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, 19.00

Παρουσία του σκηνοθέτη Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου.

Προπώληση στο ταμείο του κινηματογράφου και στο https://www.more.com/gr-el/tickets/cinema/cinedoc-ta-termata-tou-aygoustou

 

  • ΤΡΙΚΑΛΑ – Χειμερινός Κινηματογράφος Τρικάλων
  • Από 16 μέχρι 22 Οκτωβρίου

Η προβολή στις 16/10 θα πραγματοποιηθεί παρουσία του σκηνοθέτη Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου.

 

  • ΛΑΡΙΣΑ – Δημοτικός Κινηματογράφος Τρικάλων
  • Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, 20.00

Παρουσία του σκηνοθέτη Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου.

  • ΒΟΛΟΣ – Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας Βόλου
  • Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 | 20.00

Παρουσία του σκηνοθέτη Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου.

Προπώληση: ΕΝΤΕΚΑ – Ψηφιακές Εκτυπώσεις

Πληροφορίες: https://www.facebook.com/CineDocVolos

 

Η διανομή του ντοκιμαντέρ «Τα Τέρματα του Αυγούστου» στις ελληνικές αίθουσες υποστηρίζεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.) – Creative Greece.

 

Βραβεία Κοινού Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. 

Με στόχο την ενίσχυση του ελληνικού ντοκιμαντέρ και της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών σε πολιτιστικές δράσεις, το CineDoc εγκαινιάζει μια νέα συνεργασία με τη διεθνή πλατφόρμα Votemo, καθιερώνοντας τοπικά Βραβεία Κοινού σε Αθήνα, Βόλο και Ρέθυμνο.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-26, η ταινία Τα Τέρματα του Αυγούστου είναι υποψήφια για το Βραβείο Κοινού στον Βόλο και την Αθήνα. Οι θεατές της κάθε περιοχής, θα έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν online, σκανάροντας το QR code που θα τους δοθεί τις ημέρες των προβολών. Μετά το τέλος της ταινίας, η πλατφόρμα ψηφοφορίας θα παραμένει ανοιχτή για 24 ώρες.

Τα Βραβεία Κοινού του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-26 είναι μια χορηγία του  Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.) – Creative Greece. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2026.

 

Βιογραφικό σκηνοθέτη

Ο Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος σπούδασε σκηνοθεσία κινηματογράφου και τηλεόρασης στο  Πανρωσικό Κρατικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου της Μόσχας (V.G.I.K) και είναι καθηγητής στο Τμήμα Κινηματογράφου, στη Σχολή Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. Έχει σκηνοθετήσει για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο ντοκιμαντέρ, σειρές, μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες, ενώ δουλειές του έχουν βραβευτεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και της  European Film Academy.

 

ΤΑ ΤΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ | Σενάριο-σκηνοθεσία: Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος | Διεύθυνση Φωτογραφίας-Μοντάζ: Γιώργος Φλέγγας | Κάμερα: Γιώργος Φλέγγας, Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος | Μουσική: Θοδωρής Παπαδημητρίου | Μίξη Ήχου: Χρήστος Γούσιος, Ενες Αχμέτ Κεχαγιά | Γραφιστικός Σχεδιασμός: Κώστας Πολάτογλου Παραγωγή: KinoLab | Συμπαραγωγή: ΕΡΤ ΑΕ | Διανομή: CineDoc

Λίγα λόγια για το CineDoc

Κατεβάστε εδώ τον κατάλογο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-26.

Το CineDoc  προβάλλει και διανέμει βραβευμένα ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ. Οι προβολές διοργανώνονται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc, σε συνεργασία με τον κινηματογράφο Δαναό και τον θερινό κινηματογράφο Άνεσις, το Γαλλικό Ινστιτούτο, την Ταινιοθήκη της Ελλάδος, το CineDoc Βόλου υπό την αιγίδα του Δήμου Βόλου και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας και Β. Σποράδων, τον Δήμο Λαρισαίων, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (αίθουσες «Παύλος Ζάννας» και «Σταύρος Τορνές») και τον Χώρο Πολιτισμού «Σημείο» στο Ρέθυμνο. Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Απρίλιο στο κυρίως δίκτυο του CineDoc, με την παρουσίαση νέων ταινιών, περίπου μία φορά τον μήνα. Χορηγός του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-2026 είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.) – Creative Greece.

Παράλληλα, το CineDoc διευρύνει συνεχώς το δίκτυο διανομής του μέσα από τη διοργάνωση προβολών ντοκιμαντέρ τόσο στα ελληνικά νησιά (Κυκλάδες, Σποράδες, Ιόνιο και Δωδεκάνησα στο πλαίσιο του CineDoc Island), όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κάθε χρόνο, συμμετέχει στη συνδιοργάνωση και υποστήριξη περιφερειακών προβολών ντοκιμαντέρ, σε συνεργασία με πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς οργανισμούς, κινηματογραφικές λέσχες, συμβουλευτικά κέντρα, ιδρύματα, κινηματογραφικές αίθουσες, δήμους κ.ά. Οι παράλληλες και περιφερειακές προβολές πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ακολουθήστε το CineDoc στο facebook και το instagram. Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.cinedoc.gr  | [email protected]

