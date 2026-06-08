Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Θέατρο 08.06.2026

«Ανα – τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά»: Η απόλυτη κωμική παρέα έρχεται στο Θέατρο Άλσος

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
"Ανα - τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά" από την Τετάρτη 10 Ιουνίου και κάθε Τετάρτη στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ
Mad.gr

«Η πιο εκρηκτική παρέα του καλοκαιριού “εισβάλλει” στο Άλσος!»

Οι Τετάρτες επιστρέφουν και γίνονται ξανά ο απόλυτος καλοκαιρινός θεσμός! Από την Τετάρτη 10 Ιουνίου και κάθε Τετάρτη το Θέατρο Άλσος ΔΕΗ μεταμορφώνεται και προσφέρει στους Αθηναίους τις βραδιές κωμωδίας.

Τι συμβαίνει όταν η αφρόκρεμα της σάτιρας, του stand-up και της κωμωδίας συναντιέται κάτω από τα αστέρια του Πεδίου του Άρεως;

Κορυφαίοι καλλιτέχνες, Θοδωρής Αθερίδης, Κατερίνα Βρανά, Χρυσηίδα Γκαγκούτη, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Ορέστης Τζιόβας, Θανάσης Τσαλταμπάσης, Έλενα Χαραλαμπούδη, Γιώργος Χατζηπαύλου – μια ομάδα φύσει και θέσει κωμικών – ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν ραντεβού μεσοβδόμαδα κατακαλόκαιρο, για σάτιρα και γέλιο με ό,τι προκαλεί τον βίο μας.

Αφού δεν ξέρουμε πια σε ποιον να πρώτο αντισταθούμε, κι αφού δεν μας εμπνέει κανείς να τον υποστηρίξουμε, αφού με το μυαλό την άκρη δεν την βρίσκουμε, ας εμπιστευτούμε το μόνο που μας έχει απομείνει: το ένστικτο που μας κάνει να γελάμε.

Μόνο όταν γελάς έχεις καταλάβει πως είσαι ακόμη ζωντανός. Είσαι πάνω από όσα και όσους σε βασανίζουν! Το γέλιο δεν είναι απλώς διασκέδαση, είναι στάση ζωής!

Ελάτε, λοιπόν, να αφήσουμε πίσω τη λογική και να ανατινάξουμε μαζί την ανθισμένη αμυγδαλιά!

ΔΙΑΝΟΜΗ (αλφαβητικά):

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ, AIPA ANTOMAITYTE, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΡΩΤΣΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΡΑΝΑ, ΧΡΥΣΗΙΔΑ ΓΚΑΓΚΟΥΤΗ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΔΑΝΑΗ ΚΟΥΡΕΠΗ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΡΟΜΠΑΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΟΥ, ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΖΙΟΒΑΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ, ΦΑΙΗ ΦΡΑΓΚΑΛΙΩΤΗ, ΕΛΕΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΔΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ: ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ – ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΕΡΙΔΟΥ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΡΑΝΑ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ – ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΡΟΜΠΑΣ
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ
ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΣΚΟΣ
ΣΚΗΝΙΚΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ
VIDEO ART: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΓΑΝΑΣ 
ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΖΗΣΗΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΙ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΘΙΕΛΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΟΥΡΟΥ – ΔΑΝΑΗ ΚΟΥΡΕΠΗ

ΜΟΥΣΙΚΟΙ

ΤΥΜΠΑΝΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΤΟΥΒΑΣ
ΜΠΑΣΟ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΑΛΟΥ
ΠΙΑΝΟ: ΚΩΣΤΑΣ ΣΥΝΤΡΙΔΗΣ
ΚΙΘΑΡΕΣ: ΜΗΝΑΣ ΛΙΑΚΟΣ
ΤΡΟΜΠΟΝΙ: ΡΕΝΑΤΟ ΚΟΥΣΙ
ΣΑΞΟΦΩΝΟ: ILIA SAMSONOV
ΤΡΟΜΠΕΤΑ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΦΝΗΣ

ΧΟΡΕΥΤΕΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΓΙΟΥ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΡΟΝΗ, ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΑΚΟΥΛΕΑ, ΕΛΕΝΑ ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΡΗΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΕΤΣΟ, ΗΛΙΑΝΑ ΥΦΑΝΤΗ

ANATINAXE_SOCIAL_1080x1350

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως
ΤΗΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 210-8227471 & 210-8831487
ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ: Τετάρτη
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20.30Δ
ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: 150 λεπτά
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/summer/ana-tinakse-tin-anthismeni-amygdalia/ και στα ταμεία του Θεάτρου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ MEDIA: MK GROUP OF COMPANIES
ΕΛΕΝΗ ΤΩΡΟΥ – ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
SOCIAL MEDIA: ΚΑΛΛΗ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ – POP COMMUNICATIONS
PROJECT MANAGER: ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΙΑΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: MK GROUP OF COMPANIES: ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΘΕΑΤΡΟ Θέατρο Άλσος πολιτισμός
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
AOAFF: Το θρυλικό live του David Bowie έρχεται δωρεάν στο Ζάππειο!

AOAFF: Το θρυλικό live του David Bowie έρχεται δωρεάν στο Ζάππειο!

08.06.2026
Επόμενο
«Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει»: Ο Dj Stephan μιλά για τον γιο του και τη συν-γονεϊκότητα με την Έλενα Τσαγκρινού

«Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει»: Ο Dj Stephan μιλά για τον γιο του και τη συν-γονεϊκότητα με την Έλενα Τσαγκρινού

08.06.2026

Δες επίσης

AOAFF: Το θρυλικό live του David Bowie έρχεται δωρεάν στο Ζάππειο!
Cinema

AOAFF: Το θρυλικό live του David Bowie έρχεται δωρεάν στο Ζάππειο!

08.06.2026
10 Χρόνια Release Athens: Το πλήρες lineup!
City Guide

10 Χρόνια Release Athens: Το πλήρες lineup!

08.06.2026
Πώς να κάνεις το σπίτι σου να θυμίζει καλοκαίρι: 6 low-budget tips
City Guide

Πώς να κάνεις το σπίτι σου να θυμίζει καλοκαίρι: 6 low-budget tips

08.06.2026
Road Trip: 3 πανεύκολες μονοήμερες κοντά στην Αθήνα για να υποδεχτείς το καλοκαίρι
City Guide

Road Trip: 3 πανεύκολες μονοήμερες κοντά στην Αθήνα για να υποδεχτείς το καλοκαίρι

07.06.2026
Νησιώτικα vibes στην Αθήνα: 4 exclusive spots για να νιώσεις διακοπές χωρίς να μπεις σε πλοίο!
City Guide

Νησιώτικα vibes στην Αθήνα: 4 exclusive spots για να νιώσεις διακοπές χωρίς να μπεις σε πλοίο!

06.06.2026
Πώς να κάνεις την καθημερινή σου ρουτίνα να μοιάζει πιο καλοκαιρινή
City Guide

Πώς να κάνεις την καθημερινή σου ρουτίνα να μοιάζει πιο καλοκαιρινή

05.06.2026
5 υπέροχες αυλές στην Αθήνα για καλοκαιρινές εξόδους κάτω από τα αστέρια
City Guide

5 υπέροχες αυλές στην Αθήνα για καλοκαιρινές εξόδους κάτω από τα αστέρια

05.06.2026
«Διανθίσματα του νου»: Ατομική Έκθεση Ζωγραφικής του Μιχάλη Πέρδικα
City Guide

«Διανθίσματα του νου»: Ατομική Έκθεση Ζωγραφικής του Μιχάλη Πέρδικα

04.06.2026
Το καλοκαίρι ξεκινά στο Μουσείο Μαρία Κάλλας με καλλιτεχνικές δράσεις για όλους!
City Guide

Το καλοκαίρι ξεκινά στο Μουσείο Μαρία Κάλλας με καλλιτεχνικές δράσεις για όλους!

03.06.2026
MAD VMA 2026: H Ανδρομάχη μιλά στο Mad.gr «Με ενδιαφέρει η διαχρονικότητα, τα πυροτεχνήματα δεν τα θέλω στη ζωή μου»

MAD VMA 2026: H Ανδρομάχη μιλά στο Mad.gr «Με ενδιαφέρει η διαχρονικότητα, τα πυροτεχνήματα δεν τα θέλω στη ζωή μου»

Τα 3 φυτά που δεν θα «πεθάνουν» μέσα στη ζέστη ακόμα και αν δεν τα ποτίζεις

Τα 3 φυτά που δεν θα «πεθάνουν» μέσα στη ζέστη ακόμα και αν δεν τα ποτίζεις

Καλοκαιρινό σπίτι σαν Pinterest: Τα 5 design trends που θα σε βάλουν σε mood διακοπών

Καλοκαιρινό σπίτι σαν Pinterest: Τα 5 design trends που θα σε βάλουν σε mood διακοπών

Πώς να φτιάξεις την πιο δροσερή σπιτική φραουλάδα με λίγα υλικά

Πώς να φτιάξεις την πιο δροσερή σπιτική φραουλάδα με λίγα υλικά

Home cinema στο μπαλκόνι: 5 έξυπνα hacks για να στήσεις την τέλεια καλοκαιρινή προβολή

Home cinema στο μπαλκόνι: 5 έξυπνα hacks για να στήσεις την τέλεια καλοκαιρινή προβολή

Zinc Mask: Είναι η νέα εμμονή του TikTok σύμμαχος ή ρίσκο για την επιδερμίδα σου;

Zinc Mask: Είναι η νέα εμμονή του TikTok σύμμαχος ή ρίσκο για την επιδερμίδα σου;

Οι μεγάλοι όμιλοι ΜΜΕ στηρίζουν τον Τσίπρα

Οι μεγάλοι όμιλοι ΜΜΕ στηρίζουν τον Τσίπρα

«Πακέτο» Παύλου Μαρινάκη για τα media-Διασώζεται για πέντε χρόνια ο ΕΔΟΕΑΠ

«Πακέτο» Παύλου Μαρινάκη για τα media-Διασώζεται για πέντε χρόνια ο ΕΔΟΕΑΠ

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

Η επέκταση των χωρικών υδάτων μέχρι 12 μίλια και η ανακήρυξη ΑΟΖ, μονόδρομος για την Ελληνική πολιτική

Η επέκταση των χωρικών υδάτων μέχρι 12 μίλια και η ανακήρυξη ΑΟΖ, μονόδρομος για την Ελληνική πολιτική

Συναγερμός στην Ελλάδα: Αυξήθηκαν κατά 20% οι ασθενείς με αυτοάνοση αρθρίτιδα

Συναγερμός στην Ελλάδα: Αυξήθηκαν κατά 20% οι ασθενείς με αυτοάνοση αρθρίτιδα